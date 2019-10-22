Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, PFDK'ye sevk edildi

Bursasporlu oyuncu Mamadou Diarra'nın kural dışı, Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu 'nun ise sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Eskişehirspor , Bursaspor , Giresunspor ve Altay 'ın çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Galatasaray , Beşiktaş ve MKE Ankaragücü kulüplerinin de çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi.

MKE Ankaragücü 'nde forma giyen Sedat Ağçay'ın Beşiktaş müsabakasındaki hakareti, Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin ise Trabzonspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor- Fenerbahçe müsabakasının ardından ev sahibi kulübün başkanı Ali Çetin'in sportmenliğe aykırı demeci nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin 'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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