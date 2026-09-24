Deprem uzmanı Bülent Özmen'den Şanlıurfa depremi sonrası dikkat çeken değerlendirme

"ŞANLIURFA, DEPREM TEHLİKESİ DÜŞÜK GÖSTERİLEN İLLERDEN BİRİ"

Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Bülent Özmen, Şanlıurfa'nın deprem tehlikesi bakımından düşük seviyede gösterilen illerden biri olduğunu ifade etti. Özmen, "Şanlıurfa, deprem tehlikesi düşük gösterilen illerden biri" dedi.

"5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ANA ŞOK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Meydana gelen depremin niteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özmen, "5,4 büyüklüğündeki depremin ana şok olduğunu yorumlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Daha büyük bir deprem yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin de konuşan Özmen, "Daha büyük bir depremin meydana gelme olasılığı düşük" değerlendirmesinde bulundu.

"ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDEBİLİR"

Bölgede artçı depremlerin görülmesinin beklendiğini belirten Özmen, "Mutlaka artçı şoklar olacaktır" dedi. Artçıların büyüklüğüne ilişkin tahminini de paylaşan Özmen, "4,5 veya 4,6 büyüklüğüne kadar artçı şoklar meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.