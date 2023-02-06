Hatay karanlığa gönüldü! Depremde binanın yıkıldığı anlar kamerada

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Depremin en fazla vurduğu illerden biri de Hatay oldu. Hatay'da deprem anında kaydedilen bir görüntü ise depremin şiddetini gözler önüne serdi. Şiddetli sarsıntı ile birlikte kentin bir anda karanlığa gömüldüğü görüldü.