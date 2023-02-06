Hatay karanlığa gönüldü! Depremde binanın yıkıldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Hatay karanlığa gönüldü! Depremde binanın yıkıldığı anlar kamerada

06.02.2023 11:30

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremden etkilenen Hatay'da sarsıntı esnasında bir bina yerle bir oldu. Binanın yıkıldığı esnada kent karanlığa gömülürken o anlarda çekilen görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Depremin en fazla vurduğu illerden biri de Hatay oldu. Hatay'da deprem anında kaydedilen bir görüntü ise depremin şiddetini gözler önüne serdi. Şiddetli sarsıntı ile birlikte kentin bir anda karanlığa gömüldüğü görüldü.

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SON DAKİKA: Hatay karanlığa gönüldü! Depremde binanın yıkıldığı anlar kamerada - Son Dakika
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