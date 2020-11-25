Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor - Son Dakika

Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor

Depremzedeler, en az 5 yıllık bina arayışına girdi

İZMİR - İzmir'deki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasarlı olan vatandaşlar, yeni bina arayışına girdi. Özellikle depremzedelerin en az 5 yıllık binalarda ev kiralamak istediklerini belirten İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Elimizde 10-15 yıllık binalarda kiralık evler var fakat depremzedeler bu evleri istemiyor, yeni bina bakıyor. Ancak elimizdeki yeni bina sayısı da çok az. Arzın talebi karşılayamamasından kaynaklı bir sıkıntı var" dedi.

İzmir'deki depremde çok sayıda bina yıkıldı ve ağır hasara uğradı. Evleri yıkılan ya da hasarlı olan depremzedeler ise yeni kuracakları yuvalarına en az 5 yıllık binalardaki evlerde sahip olmak istiyor. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Yeni bina konusunda sıkıntılar var. Yeni yerleşim alanları yok. Bu sebeple eski binalar daha fazla. Elimizde 10-15 yıllık binalarda kiralık evler var fakat depremzedeler de bu evleri istemiyor, yeni bina bakıyor. Ancak elimizdeki yeni bina sayısı da çok az. Arzın talebi karşılayamamasından kaynaklı bir sıkıntı var. Hal böyle olunca fiyatlar yükseliyor ve depremzedeler istediği şekilde ev bulamıyor" diye konuştu.

"Fiyatlar arttı"

Depremden önce binaların yeni olmasıyla ilgili fazla bir talebin olmadığını kaydeden Güleroğlu şöyle devam etti: "Depremden önce herkes her türlü evin alıp satabiliyordu ancak depremden sonra bina yaşı konusu ön plana çıktı. Vatandaşlar daha çok depreme dayanıklı yerleri tercih ediyor. Atatürk Mahallesi, Çiğli, Buca, Karabağlar bölgelerinde hareket var. İnsanlar özellikle müstakil evlere yönelmeye başladı. ancak şu an emlakçıların elinde kiralık ev de yok. Birçok kişi kiraya geçerek evlerinin yeniden yapılmasını beklemeye başladı. Rakamlar da bu sebeple arttı. 2 bin lira kirası olan evler 3 bin lira; 3 bin lira kirası olan evler 4 bin lira oldu."

"Satılık evlerde yoğunluk yok"

Satılık evlerde fiyatların da faiz oranlarının da yüksek olduğunu ifade eden Güleroğlu, "Evi yıkılan ve ikinci evi alacak parası olmayan kişiler yeni yapılacak evleri bekliyor. Parası olan yüzde 5'lik kısım yeni bir ev aldı ama satılık evlerde yoğun bir hareketlilik yok. Genelde yıkılan evlerin yeniden yapılmasını bekleyen vatandaşlarımız var" sözlerine yer verdi.

"Yeni binalar yapılmalı"

Yeni evlerin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Güleroğlu, "Bornova ve Bayraklı'da müteahhitlerin kapı kapı gezdiğini görüyoruz. 'Yeni evlerinizi yapalım, kentsel dönüşüme sokalım' diyorlar. Ancak yeni binaların yapımı 2 yılda bitebilir. Biz yeni yerleşim alanlarının açılmasını öneririz. Ciddi anlamda yeni binaların yapılması gerekiyor ki bu açığı bir an önce kapatalım" dedi.

"Tapu ve yapı kullanım izin belgelerini ibraz ediyoruz"

Emlakçılara giden bazı vatandaşların yetkileri dışında olan konuları da sorabildiğini söyleyen Güleroğlu, "Binanın deprem yönetmeliğine, projeye uygun yapılıp yapılmadığını soruyorlar. Bunlarla ilgili yetkili kurumlar belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Biz emlakçılar olarak vatandaşın bize verdiği bilgileri yansıtmak durumundayız. Bunların da doğru olduğunu kanıtlayacak sözleşmelerimiz var. Biz tapu ve yapı kullanım izin belgelerini istiyoruz ve bu belgeleri de karşı tarafa ibraz ediyoruz" diye konuştu.