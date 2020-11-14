Depremzedelerin battaniyeleri işportadan toplandı - Son Dakika

Depremzedelerin battaniyeleri işportadan toplandı

14.11.2020 07:13
Depremzedelerin battaniyeleri işportadan toplandı, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde depremzedelere dağıtılan battaniyeleri toplayıp satmaya çalışan şüphelilere zabıta baskın düzenledi.

İZMİR'in Konak ilçesinde depremzedelere dağıtılan battaniyeleri toplayıp satmaya çalışan şüphelilere zabıta baskın düzenledi. Baskında, çok sayıda battaniye ele geçirilirken, battaniyeleri satmaya çalışan şüphelilere işlem yapıldı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken, Konak Belediyesi'ne depremzedeler için dağıtılan battaniyelerin satıldığı yönünde ihbar ulaştı. Bunun üzerine, Konak Belediyesi'ne bağlı ekipler,1304 sokağa baskın düzenledi. İnceleme yapan zabıta ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) logolu battaniyelerin satıldığını tespit etti. Battaniyeleri satmaya çalışan seyyar satıcılar hakkında işlem yapıldı. Satışların yapıldığı alanda bulunan battaniyeler ise toplanarak Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait depolara kaldırıldı.

"FELAKETİNDEN ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Bayraklı'daki çadır alanında olması gereken battaniyelerin Basmane semtinde satışa çıkarıldığına dair ihbarı dikkate alarak zaman kaybetmeden zabıta ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde, evlerini kaybetmiş hemşerilerimizin battaniyelerinin, vicdandan yoksun kişilerce satışa çıkarıldığını gördük. Zabıta denetimlerimizi artırarak, deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız" dedi.


Depremzedelerin battaniyeleri işportadan toplandı
Depremzedelerin battaniyeleri işportadan toplandı
Depremzedelerin battaniyeleri işportadan toplandı
Depremzedelerin battaniyeleri işportadan toplandı
Depremzedelerin battaniyeleri işportadan toplandı

Konak Belediyesi, Zabıta, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremzedelerin battaniyeleri işportadan toplandı - Son Dakika


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