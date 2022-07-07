DESTİCİ, ESKİŞEHİR'DE ARPA HASADINA KATILDI - Son Dakika
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DESTİCİ, ESKİŞEHİR'DE ARPA HASADINA KATILDI

07.07.2022 18:58

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya ve Ukrayna savaşının tarımın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirterek, "Kendi kendimize yeten bir ülke olmanın zaruretinin gerçekliği ile yüzleşmiş olduk. Çiftçi kardeşlerimize her zaman söylüyorum, her zaman ekin.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya ve Ukrayna savaşının tarımın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirterek, "Kendi kendimize yeten bir ülke olmanın zaruretinin gerçekliği ile yüzleşmiş olduk. Çiftçi kardeşlerimize her zaman söylüyorum, her zaman ekin. Çünkü ekininiz para edecek, girdi maliyetleri yükselse de para edecek" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde arpa hasadına katıldı. Bu yılki yağışlarla geçen yıla oranla buğday ve arpa da verimin yüksek olduğunu ifade eden Destici, biçerdöver ve traktör kullandı. Çiftçilere girdilerin yüksek olmasına rağmen ekim yapması tavsiyesi veren Destici, "Yani girdi maliyetlerinin karşılığında bir taban fiyat belirlemesi yapılmış, çiftçilerde bu fiyatın yeterli olduğunu ifade ettiler. Gelecek sene için ekim maliyetleri ne kadar olacak onu net olarak bilemiyoruz. Onun için burada bir istikrar lazım. Devletin, Tarım Bakanlığımızın bu konuda çiftçimize çok net bir şekilde istikrarlı bir şekilde bu girdileri elde edebilecek imkanı sunması lazım" diye konuştu.

Gıdanın pandemi sürecinde ne kadar stratejik bir alan olduğunu çok iyi gözlemlediklerini anlatan Destici, özelikle Rusya-Ukrayna savaşının tarımın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi. Çiftçilerin boş alan bırakmadan ekim yapması gerektiğini sözlerine ekleyen Destici, şunları kaydetti: "Hele ki Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında bunu daha da iyi gördük. Savaş yokken, her şey süt liman iken Ukrayna ile Rusya'dan buğday getiriyorsunuz, başka yerden de getiriyoruz. Ama bugün işte getiremiyoruz. Bugün ne kadar kendimize, kendi kendimize yeten bir ülke olmanın zaruretinin gerçekliği ile yüzleşmiş olduk. Bunun için çiftçi kardeşlerimize her zaman söylüyorum, her zaman ekin. Çünkü ekininiz para edecek, girdi maliyetleri yükselse de para edecek dün olduğu gibi, yarın daha fazla para edecek. Onun için boşalan köylerimizi yeniden doldurmalıyız. Boş alan, ekilmeyen alanlarımızı mutlaka ekime açmalıyız. Kim üretiyorsa, kim ekiyorsa desteğinde bizzat ona verilmesi gerektiğini söylüyorum."

Daha sonra Destici beraberindekilerle, çiftçi Nizamettin Atak'ın tarlasından toplanan 22 ton arpayı Polatlı Ticaret Borsası'na teslim etti.

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Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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