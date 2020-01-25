Destici: "Milletimizin her bir ferdinden deprem bölgesine yardımlar ve dualar ulaştırılmaya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Destici: 'Milletimizin her bir ferdinden deprem bölgesine yardımlar ve dualar ulaştırılmaya... - Son Dakika

Destici: "Milletimizin her bir ferdinden deprem bölgesine yardımlar ve dualar ulaştırılmaya...

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin, "Bu tür durumlarda her zaman bir olmayı başarmış necip bir milletiz. Bu birlik ve beraberlik, yaraların hızlıca sarılmasına vesile olacaktır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin, "Bu tür durumlarda her zaman bir olmayı başarmış necip bir milletiz. Bu birlik ve beraberlik, yaraların hızlıca sarılmasına vesile olacaktır." dedi.

Destici, Konya'da bir otelde düzenlenen BBP Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti teşkilatının Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Destici, "Parti yönetimi olarak bölgeyi ziyaret edecek, depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya, dertlerini dinlemeye çalışacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Destici, Türkiye'nin bu tür durumlarda birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ettiğini dile getirdi.

Meydana gelen depremin ardından bazı kesimlerin durumu istismar etmeye çalıştığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Milletimizin her bir ferdinden deprem bölgesine yardımlar ve dular ulaştırılmaya çalışılıyor. Bu tür durumlarda her zaman bir olmayı başarmış necip bir milletiz. Bu birlik ve beraberlik, yaraların hızlıca sarılmasına vesile olacaktır. Ancak siyaset camiasından, sanatçılardan ve bazı yazar-çizer takımından durumun istismar edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Gün, birlik ve dayanışma günüdür."

Destici, BBP'nin, sadece seçimler için kurulmuş bir parti olmadığını aktardı.

Sonuna kadar davalarına sahip çıkacaklarını vurgulayan destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BBP, siyasi bir harekettir. Alperen Ocakları da bu hareketin vazgeçilmez unsurlarındandır. Ülkemize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar, sadece ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız değil. Doğu Türkistan'dan Adriyatik'e oradan Kafkaslar'a, Balkanlar'a Afrika'ya kadar nerede Müslüman ve mazlum varsa hepsinin mesuliyetini omuzlarında hisseden bir siyasi hareketiz."

Destici: Milletimizin her bir ferdinden deprem bölgesine yardımlar ve dualar ulaştırılmaya...

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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