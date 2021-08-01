Üye Girişi
Destici: Yangınların çıkışı sabotajı işaret ediyor - Son Dakika

Destici: Yangınların çıkışı sabotajı işaret ediyor

01.08.2021 14:48
Destici: Yangınların çıkışı sabotajı işaret ediyor, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Soruşturmanın henüz devam ettiğini hatırlatarak; yangınlarla ilgili tüm teknik verilerin, yangınların insan eliyle çıktığını ya da çıkarıldığı sonucunu gösterdiğini ifade etmek istiyorum.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,  "Soruşturmanın henüz devam ettiğini hatırlatarak; yangınlarla ilgili tüm teknik verilerin, yangınların insan eliyle çıktığını ya da çıkarıldığı sonucunu gösterdiğini ifade etmek istiyorum. Çıkış noktalarının dağılımı, yayılımı, seyri, sayısı ve diğer teknik veriler, sabotajı işaret ediyor" dedi.

BBP Lideri Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin çok sayıda noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiğini, ilgili kuruluşların yangınların faillerinin tespiti ve yakalanmalarıyla ilgili gayretle ve fedakarlıkla çalıştığını bildirdi. Gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Destici, "Soruşturmanın henüz devam ettiğini hatırlatarak; yangınlarla ilgili tüm teknik verilerin, yangınların insan eliyle çıktığını ya da çıkarıldığı sonucunu gösterdiğini ifade etmek istiyorum. Tablonun bütününe baktığımızda, ilk etapta vicdan sahibi herkeste, böylesine korkunç bir felakete hiçbir insanın alet olamayacağı ile ilgili bir duygu uyanıyor. Çıkış noktalarının dağılımı, yayılımı, seyri, sayısı ve diğer teknik veriler, sabotajı işaret ederken, sabotajın zamanlamasıyla ilgili seçilen iklime bağlı şartlar, bildiğiniz gibi mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Yangınların sebebi ve kaynağı konusunda, aslında hiçbir tereddüdümüz yok. Failleri de azmettirenleri de biliyoruz. Şu an için tek meçhul kibriti çakan eller. Evvelallah onlar da bulunacaktır" dedi.

'ORTADA SİYASET DEĞİL 'SUÇ' VAR'Destici, Türkiye'yi ateşe vermeye çalışanlardan ve destekçilerinden hesap sorulacağını belirterek, "Konuyla ilgili bir siyasi değerlendirme yapmıyorum. Bir eleştiri de yapmıyorum. Bir suçu işaret ediyorum. Ortada siyaset değil 'suç' var. Ortada bir siyasi parti değil bir 'terör örgütü' var. Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere; 35 yılı aşkın süredir milletimizin varlığına savaş açmış bu insanlık yoksunu, haysiyet yoksunu, vicdan yoksunu çeteye karşı, sahibi millet olan devletin kurumlarını, görevlerini yapmaya çağırıyorum. Milletimiz, yakılan, yıkılan her şeyi telafi edecek, maddi kayıpları yerine koyacak güce ve kudrete sahiptir. Elbette kaybedilen canları geriye getirme imkanımız yok. Ancak o suçların faillerine, onların suç ortaklarına hesap sorulması, kaybedilen tüm canlara karşı geride kalanların borcudur. Böyle düşünüyor, buna inanıyoruz" diye konuştu.'KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMAYI BAŞARAMAYACAKLAR'"Aynı ihanet şebekesini, bu kez de Konya'da iki aile arasında husumet kaynaklı meydana gelen adli bir vakayı bir Kürt-Türk çatışmasına dönüştürme gayreti içerisinde, bir ayaklanma, bir iç savaş çıkarma hevesi içinde görüyoruz" diyen Destici, şunları kaydetti:

"HDP Eş Genel Başkanı, sözde parti yöneticileri, sözde milletvekilleri düzeyinde, haysiyetsizce necip ve aziz Türk Milleti, ırkçılıkla, kadimTürk Devleti de faşistlikle ve katliama göz yummakla itham edilmiştir. Elbette hukuk bunun gereğini yapmalıdır ve yapacaktır. Kişi karşısındakini kendisi gibi bilirmiş misali; katil sürüsü PKK ve onun sözcüleri, içlerindekini dışarıya vurmuştur. Lakin geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da kardeşi kardeşe kırdırmayı başaramayacaklar. Buna, milletimizle birlikte, müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Aynı topluluk, pandeminin başında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken milletvekili rozeti takan provokatörleriyle 'sizi öldürmek için evlere hapsediyorlar' diye sokak sokak geziyorlardı. Bugün aynı provokasyonu, ayaklanma provasını, Konya'da, adli bir vakayı utanmadan, alçakça, farklı bir şekilde istismar ederek gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Tekrar, ivedilikle, bu topluluğun, İstiklal Savaşı'nı kazanıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Meclis'imizde, ziyaretçi olarak bile bulunmalarının, hepimizin ayıbı; bu yanlışı düzeltmenin ise tarihimize ve milletimize karşı borcumuz olduğunu hatırlatıyorum."


Destici: Yangınların çıkışı sabotajı işaret ediyor

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Destici: Yangınların çıkışı sabotajı işaret ediyor - Son Dakika


Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesi sele teslim! Köylüler damların üstüne çıkıp saatlerce kurtarılmayı bekledi 14:10 Van'ın Başkale ilçesi sele teslim! Köylüler damların üstüne çıkıp saatlerce kurtarılmayı bekledi Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevlerine son verildi 14:04 Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevlerine son verildi Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti 13:30 Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı 13:19 ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi 12:19 G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi Önce kendini balkondan attı, sonra 12:10 Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim 12:02 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi 11:57 O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri
14:28 Manavgat'taki yangında öldüğü sanılıyordu! Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüyerek hayatta kaldı
14:10 Van'ın Başkale ilçesi sele teslim! Köylüler damların üstüne çıkıp saatlerce kurtarılmayı bekledi
14:06 Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü
14:03 Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevlerine son verildi
13:42 G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
13:31 Sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, dezenformasyon çalışması başlattı
13:21 Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
13:19 Muğla'nın Datça ilçesi sallanıyor! Son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
13:18 ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı
11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi
Manavgat'taki yangında öldüğü sanılıyordu! Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüyerek hayatta kaldı Manavgat'taki yangında öldüğü sanılıyordu! Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüyerek hayatta kaldı         
14:29
Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü         
14:06
G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek         
13:42
Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor         
13:21
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi         
13:16
Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
12:16
Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü         
12:05
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
12:00
Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı         
11:48
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor         
11:22
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda         
11:10
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü         
22:04
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 14:55:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Destici: Yangınların çıkışı sabotajı işaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement