Dev ihale canlı yayınlanacak

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde İller Bankası'nın "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapım işi ihalesi 27 Eylül Cuma günü saat 10.00'da yapılacak. İhale MUSKİ'ye ait internet ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum ve Fethiye ilçelerinde alt yapı çalışmalarına hız verdi. Bodrum ve Fethiye ilçelerinde kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapımı ihalesi gerçekleşiyor. İller Bankası'nın "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında Dünya Bankası ile sözleşmesini imzaladığı kredi paketi kapsamında sağlanan 83 Milyon Avro değerindeki finansman ile atık su altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlı yatırımların ilk iki etabının ihalesine çıkılıyor.



İhale Cuma günü yapılıyor



Bodrum İlçesi'nde Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Dereköy, İslamhaneleri, Peksimet, Koyunbaba, Geriş Mahallelerindeki kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapım işi ihalesi 27 Eylül Cuma 2019 günü yapılıyor. İhale MUSKİ'ye ait internet ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.



Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü ve Ovacık Mevkileri kanalizasyon şebeke ve terfi hattı yapım ihalesi ise 1 Ekim 2019 günü MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.



En kısa sürede tamamlanacak



Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi yapımının yanı sıra Bodrum İlçesi Gümüşlük ve Gümbet Atıksu Arıtma tesisleri ile Fethiye Atıksu arıtma tesislerinin kapasite artışı işlerinde de ihaleye çıkılmasına dair çalışmaların yakın zamanda tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, Datça İlçesi İskele Mahallesi, Bodrum İlçesi Konacık, Çırkan ve Göltürkbükü Mahalleleri'nde ilave kanalizasyon şebekesi yapımı, il genelinde arıtma tesislerimiz ve kanalizasyon şebekelerinde yenileme çalışmalarını da yürütülecek.



Gürün: "Muğla alt ve üst yapıları ile örnek bir şehir olacak"



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Bodrum, hem kültürel hem de doğal güzelliklerimizin yayılması açısından çok stratejik bir bölgemiz konumunda. Güzel Bodrumumuz için kanalizasyon Şebekesi yapım işi ihalesini 27 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştiriyoruz. Kanalizasyonun yanı sıra Bodrum arıtma tesisi dokümanı onay aşamasında. Arıtma tesisi projesi onaylandıktan sonra hemen ihaleye çıkacağız. Bodrum Yarımadasının alt yapı sorunu için büyük adımlar atıyoruz. 5 yıllık süreçte Bodrum'un alt yapısı için 321 milyon liralık yatırım yapacağız. Bu yatırım ile Bodrum Yarımadasının alt yapı sorununun büyük bölümü çözüme kavuşmuş olacak. Muğlamız her zaman güzellikleri, örnek alt ve üst yapıları ile anılacak." dedi. - MUĞLA