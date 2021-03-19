DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Trabzon'daki ilçe kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Trabzon'daki ilçe kongresine katıldı Açıklaması

19.03.2021 17:25
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Trabzon'daki ilçe kongresine katıldı Açıklaması, System.String[]

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz DEVA Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz DEVA Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

Babacan, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Akçaabat İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Trabzon'da dinamik ve genç bir ekiple yola çıktıklarını ve kısa bir süre içinde teşkilatlanmalarını tamamlayarak Ortahisar ile Akçaabat ilçe kongrelerini yaptıklarını söyledi.

Trabzon'da iki gündür program yaptığını, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiğini anlatan Babacan, esnafın artan maliyetlerden, vatandaşın da hayat pahalılığından şikayetçi olduğunu öne sürdü.

DEVA Partisi olarak gittikleri her yerde Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını dile getiren Babacan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her bir yanında, Trabzon'da, Diyarbakır'da, Edirne'de, Kars'ta, Manisa'da gittiğimiz her yerde önerilerimizi açıklıyoruz, reçetemizi sunuyoruz. Biz insan haklarına dayalı, birinci sınıf bir hukuk devletini mutlaka inşa edeceğiz. Hiç kimse bu ülkede kendisini ikinci sınıf vatandaş hissetmeyecek. Biz güven ve istikrarla büyüyen refah devletini mutlaka inşa edeceğiz. Kimse yoksullukla uğraşmayacak, yoksulluk içinde boğuşmayacak. Hiçbir anne, baba çocuğunu yatağa aç yatırmayacak. Bizler il il, ilçe ilçe gezip hakikatin sesi olacağız."

Babacan, "Biz DEVA Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için adalet için özgürlük için yola çıktık. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız." ifadelerini kullandı.

Kongrenin ardından Yavuz Sultan Selim Camisi'nde cuma namazını kılan Babacan, daha sonra esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Babacan'a eşi Zeynep Babacan'ın yanı sıra bazı genel başkan yardımcıları, il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri de eşlik etti.

Ali Babacan, Hisarcık, Trabzon, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Trabzon'daki ilçe kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika


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