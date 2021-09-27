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Deve sütü Dünya'ya açılacak - Son Dakika

Deve sütü Dünya'ya açılacak

27.09.2021 13:04
Deve sütü Dünya'ya açılacak, System.String[]

Aydın'da deveciliğin yaygın olduğu ilçelerden olan İncirliova'da "Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesini ve Tüketimini Artırma" projesi kapsamında devecilere eğitim verildi.

Aydın'da deveciliğin yaygın olduğu ilçelerden olan İncirliova'da "Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesini ve Tüketimini Artırma" projesi kapsamında devecilere eğitim verildi.

Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketimini Artırma Projesi kapsamında İncirliova Belediyesi koordinesinde ikisi yurtdışından olmak üzere toplam 15 deve yetiştiricisine eğitim verildi. İspanya merkezli başlatılan deve sütü projesi kapsamında proje ortağı 7 ülkeden biri olan Türkiye'yi ise Aydın'ın İncirliova ilçesi temsil ediyor. İncirliova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim programında Fransız Bernard Faye ve Kazak Gaukhar Konuspayeva tarafından develerden süt üretimi, sağım, develerin beslenmesi ve deve hastalıkları gibi konularda deve yetiştiricilerine yönelik bir eğitim verildi. Proje ile birlikte Aydın'ın ve Türkiye'nin deve sütü ve deve üretimi konusunda öncü olacağını ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ülke genelinde deve çiftliklerinin de artmasını amaçladıklarını söyledi.

Toplantının ardından proje ile ilgili bilgi veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, projenin önemine dikkat çekerek "Deve Sütü Projesi'nin merkezi İspanya, Türkiye adına da Aydın İncirliova var. Normalde geçen sene yapılacaktı bu eğitimler fakat pandemi sebebiyle ertelendi. Bu projede 7 ülke bulunuyor. 14 ortağımız var Avrupa'da. Müslüman ülke olarak Cezayir ve biz varız, Avrupa dışında. Kanarya Adaları, İtalya, Fransa, Almanya, Yugoslavya, İspanya olmak üzere 7 ülke projenin içinde. Deve sütünün Avrupa olmadığını, deve sütünün Avrupa'da çoğalması için büyük çiftlikler kurulmuş. Böyle bir çalışma var. Herhalde bundan 30-40 yıl sonra küresel ısınmadan dolayı belki hayvancılığın biteceğini, deve sütünün o günlerde ihtiyaç olacağını düşünüyorlar. Öyle bir çalışmaları var. Tabi deve sütünün çok faydaları var. Deve sütünü Dünyaya tanıtacağız. İncirliova'yı, Aydın'ı tanıtıyoruz. İyi bir proje" dedi.

"Bakanlığımız ile görüşeceğiz"

Türkiye genelinde dişi deve sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Başkan Kaya; "Tabi bu projeyi yaparken Türkiye'de deve sıkıntımız var. Dişi deve sıkıntısı var Türkiye'de. Bu projeden sonra Tarım Bakanlığı ile de görüşeceğiz. Türkiye'nin dişi deveye ihtiyacı olduğunu belirteceğiz. Yurtdışından inek, koyun, keçi gibi hayvanlar geliyor ama deve getirmiyoruz. Bu sıkıntımız var. Bakanlığımızla görüşüp Türkiye'ye dişi deve getirip çoğaltmak istiyoruz. Türkiye'de benim gibi üretenlerin sayısı çok az ve yeterli değil. Bunu çoğaltmak için dişi deve getirip dağıtırsak bu projeler ülke genelinde çoğalacak. Deve sütü ihtiyacı olan yerler var, talep var. Ülkenin birçok yerinden talep var ve bizim gibi üretici az olduğu için yetmiyoruz. İnşallah bu proje ile birlikte çiftlikler çoğalırsa Türkiye'den dünyaya süt dağıtacağız. Bu sebeple toplantının hayırlı olacağına inanıyorum. Türkiye için, deveciler için verimli olacak" dedi.

"İthal devenin süt verimi çok yüksek"

Dişi deve ve deve sütü üretiminin artırılması amacıyla ithal deve getirilmesi için de başvurular yapacaklarını sözlerine ekleyene Başkan Kaya; "Ben de 25 tane dişi deve var. 1-2 kilo süt veren de var, en fazla 7-8 kilo süt veren de var ama şimdi ithal deve getirebilirsek, o develerin süt oranları aynı Hollanda inekleri gibi çok yüksek. 14-15 kilo gibi süt oluyor. Biz her gün sağımı yapıyoruz. Otomatik sistemle süt sağılıp tanklara aktarılıyor. Şimdi deve sütü peynirine başladık, pastörize sütümüze de en kısa zamanda başlayacağız bunlar da projenin içinde. Eğitimde deve sütünü artırmayı amaçlıyoruz. Dediğim gibi bizim gibi çiftlikler çok az. Bu proje etkili olursa çiftlikler de artacaktır. Dünya'da en az üretilen deve sütü ve inşallah Türkiye'de çiftlikleri çoğaltacağız. Yeni bir istihdam ve girişimcilik alanı oluşturacağız. Çiftliklerde hem deve hem de sütü üretilsin. Güzel bir fırsat olacak" dedi.

"Devenin kaydı yok"

Türkiye'de bakanlık kayıtlarına göre deve diye bir hayvanın olmadığını vurgulayan Başkan Kaya, develerin de kayıt altına alınması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Devletimiz de destek verirse çok iyi olacak. Koyuna, ineğe destek veriliyor ama deveciye destek yok şuan. Develerin şuan kaydı bile yok. Onunla da uğraşıyoruz inşallah onu da kayıt altına aldıracağız. Devenin kulak küpesi yok. Tarım bakanlığına girip bakıldığında deve diye bir hayvanımız yok yani. İnşallah develerimiz Bakanlığın kaydına girecek" dedi. - AYDIN

Deve sütü Dünya'ya açılacak
Deve sütü Dünya'ya açılacak
Deve sütü Dünya'ya açılacak
Deve sütü Dünya'ya açılacak
Deve sütü Dünya'ya açılacak
Deve sütü Dünya'ya açılacak
Deve sütü Dünya'ya açılacak

İncirliova, Türkiye, Akdeniz, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deve sütü Dünya'ya açılacak - Son Dakika


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