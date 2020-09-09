Devlet Bahçeli'nin talimatı sonrası ülkücü gençler 12 ada için yürüdü - Son Dakika

Devlet Bahçeli'nin talimatı sonrası ülkücü gençler 12 ada için yürüdü

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül'de "İstiklal İçin Kararlılık" yürüyüşü düzenledi.

Devlet Bahçeli'nin talimatı sonrası ülkücü gençler 12 ada için yürüdü, System.String[]

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül'de "İstiklal İçin Kararlılık" yürüyüşü düzenledi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapılan yürüyüşte konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yürüyüşün amacının Türk milletinin milli meselesi olan 12 ada sorununu ortaya koymak ve Türkiye'nin adalar üzerindeki hakkını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "İstiklal için Kararlılık" yürüyüşü düzenledi. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Gününde yapılan programda, 12 adayı temsilen 12 grup oluşturuldu. Yürüyüşte, her bir grupta 81 ili temsilen 81 ülkücü genç yer aldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarıyla beraber Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, son düşmanın denize döküldüğü yer olan Gündoğdu Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Ülkücü gençler 12 ada için yürüdü

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yürüyüşün amacının Türk milletinin milli meselesi olan 12 ada sorununu ortaya koymak ve Türkiye'nin adalar üzerindeki hakkını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi. Yıldırım, "1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına göre askerden arındırılması gereken adalar, Yunanistan tarafından silahlandırılmıştır. Bu, kural tanımazlığın apaçık göstergesidir. Bugüne kadarki diplomatik temaslar ve uzlaşma çabaları fayda sağlamamıştır. Yunanistan geçmişte olduğu gibi gayri ciddi tutum ve davranışlarıyla karaktersizliğini gün yüzüne çıkarmış, ikiyüzlülük ve alçaklıkta tavan yapmıştır. Yunanistan'ın, muhasım ülkelerin arkasına saklanıp haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp istiklal arayışına çıkması haydutluktur" dedi.

"Yunan hükümeti aklını başına almalıdır"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yunan hükümeti aklını başına almalıdır. Aksi halde günah, Türk milletinden gitmiş olacak. Türkiye'nin egemenlik haklarını ve milli güvenliğini tehdit etme küstahlığını gösteren Yunanistan şunu iyi bilmelidir ki; Yüce Türk milletinin her ferdi sefer için hazırlıklıdır ve teyakkuzdadır. Tarihi hakkı olan 12 ada için kan ve can vermekten kaçınmayacaktır. Gündoğdu Meydanı'ndan açıkça ifade ediyoruz ki bu yürüyüş; Ege ve Akdeniz'de çevremizi kuşatmak isteyen küstah Yunanistan'a, Türk gençliğinin uyarısıdır. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle, 'Yunanistan'ın, denize dökülme isteği kabarmıştır.' Türk milleti, mavi vatanın istiklaline baş koymuştur ve milli yemininden asla vazgeçmeyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef ve gayesini gerçekleştirecek olan Türk gençliğidir. Bu yürüyüşün hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı konuşmada, "1912 yılından bugüne kadar geçen süreyi ve yaşananları dikkate alındığımızda 12 ada üzerindeki haklarımızı inkar ve ihmal etmek milli ruha tamamıyla aykırıdır" vurgusu yaparak, ülkücü gençlere 9 Eylül'de "İstiklal ve Kararlılık" yürüyüşü yapılması talimatını vermişti. - İZMİR

Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları, Ülkücü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devlet Bahçeli'nin talimatı sonrası ülkücü gençler 12 ada için yürüdü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz         
08:20
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı         
20:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 18:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet Bahçeli'nin talimatı sonrası ülkücü gençler 12 ada için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei