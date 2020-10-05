Devlet dairelerinde HES zorunluluğu - Son Dakika

Devlet dairelerinde HES zorunluluğu

Devlet dairesi ve belediye girişinde HES tartışması

Resmi dairelere girişlerde tebliğ gereği vatandaşdan HES kodu isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki Fatih Portresi basın tanıtımında gazetecilerin yarısından fazlası HES kodu ibraz edemedi

Vatandaşın girdiği kapıda ise HES kuyruğu ve tartışmaları vardı

İSTANBUL(İHA)- İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği bir genelge ile artık resmi kurumlara girerken, HES (hayat eve sığar) kodu ibraz etmek gerekiyor. Ancak belediyelerin girişinde teknolojiyi kullanmaktan uzak olan, orta yaş üstü bu kodu ibraz edemiyor.

İstanbul Büyükşehir Beledeyesi'nin Saraçhane'deki merkez binasının ana giriş kapısında binaya gelen her 3 kişiden ancak 1'inin kodu ibraz edebilmesi dikkat çekti. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve televizyon yöneticilerine için Fatih Sultan Mehmet portresi tanıtım toplantısına gelenlerin yarıdan fazlası kapıda ilk defa HES kodu aldılar. Akıllı telefon kullanmalarına rağmen, Sağlık Bakanlığı'nın aylar öncesinden uygulamaya aldığı HES programını indirmedikleri gözlenen gazeteci ve akademisyenlere, belediye görevlileri yardımcı oldular. Programı indirmenin ve açmanın vakit alacağını düşünen görevliler, cep telefonundan kısa mesaj ile 1 dakika içerisinde kod almalarına yardımcı oldular.

Belediyenin ana giriş kapısında ise, bir hafta önce kod aldığını belirten bir vatandaş ise, görevlilerden bilgisini veremediği kodun, TC kimlik numarası ile bulunmasını istedi. Diğer taraftan belediye güvenlik görevlilerinin verilen kodları kısa sürede, ellerindeki tabletlerden girerek, kişinin karantina altında olup olmaması gerektiğini kontrol ederek, grubu kontrollü salona aldılar. Ancak bir iki tane kod olmadan girmeye çalışan vatandaş gelince kapının önünde kuyruk uzuyor. Vatandaşların hastane, ulaşım bileti, resmi dairelerde işlem yapmak için alması gereken HES kodunu yüzde 70 oranında almadığı, cep telefonuna indirilecek bir program ile kolayca oluşturulan kodun önemsenmediği ortaya çıktı