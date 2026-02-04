Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu - Son Dakika
Yaşam

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Haberin Videosunu İzleyin
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
04.02.2026 12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Haber Videosu

İnegöl'de psikolojik sorunlar yaşayan ve çocuğunun bakımını sağlamakta zorlanan bir baba için sosyal hizmetler devreye girdi; yapılan değerlendirmelerin ardından çocuk, daha sağlıklı bir ortamda büyümesi amacıyla babasının onayıyla geçici olarak devlet korumasına alındı, hastanede yaşanan baba–çocuk ayrılığı ise yürek burktu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, eşinin evi terk etmesiyle oğluyla yalnız kalan bir baba, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle çocuğunun bakımını sağlamakta güçlük çekti. Çocuğun ihmal edildiğini fark eden duyarlı vatandaşlar, hem babaya destek oldu hem de durumu yetkililere bildirdi.

SOSYAL HİZMETLER DEVREYE GİRDİ

İhbarlar üzerine harekete geçen İnegöl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, baba ve çocuğu bir süre gözlem altına aldı. Yapılan değerlendirmelerde babaya maddi ve ayni yardımlar sağlanırken, çocuğun eğitimi için de kreş desteği verildi.

PSİKOLOJİK ETKİLER TESPİT EDİLDİ

Ancak incelemeler sırasında, babanın yaşadığı psikolojik sorunların çocuğun ruhsal durumunu da olumsuz etkilediği belirlendi. Sosyal hizmet yetkilileri, çocuğun daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyüyebilmesi için geçici süreyle devlet korumasına alınmasının uygun olacağına karar verdi. Baba, yapılan görüşmelerin ardından bu karara ikna edildi.

AYRILIK ANI YÜREK BURKTU

Kararın ardından çocuk, sağlık kontrollerinin yapılması için İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede baba ile çocuğun ayrılma anı, orada bulunanların yüreğini burktu. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından çocuk, uygun şartlar sağlanana kadar bir yetiştirme yurduna yerleştirildi.

ŞARTLAR DÜZELİRSE ÇOCUĞUNU ALABİLECEK

Yetkililer, babanın fiziksel ve psikolojik durumunun iyileştirilmesi halinde çocuğunu yeniden yanına alabileceğini belirterek sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

İnsan Hakları, Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Allah yardım etsin inşaallah tez zamanda baba sağlığına kavuşur ve çocuğunu geri alır 125 1 Yanıtla
  • 4480 4480:
    bunları evlendirirken neden rapor istenmiyor 37 42 Yanıtla
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    senin bu yorumu yaparken senden neden rapor istemiyoruz. Adam bakamamis çocuğunun iyiliği icin kendi sağlığı icin devlete emanet etmiş. Bişey yapmamış bazıları gibi. 43 2
    caps lock caps lock:
    Çok biliyosun 27 9
  • Cino7580 Cino7580:
    Sedat abi girer devre hızır Sedat abi 24 6 Yanıtla
  • Cino7580 Cino7580:
    hızıri Sedat yetiş 17 4 Yanıtla
    Pınar Ozgül Pınar Ozgül:
    Biraz saylı konuşun yapılan emeği iyiliğe saygılı olun sedat yetiş ne demek saygıya davet ediyorum 0 1
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
