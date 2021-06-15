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Devlet Tiyatroları perdeleri açık havada "Türkçe" için aralanacak - Son Dakika

Devlet Tiyatroları perdeleri açık havada "Türkçe" için aralanacak

15.06.2021 12:33
Devlet Tiyatroları perdeleri açık havada

Devlet Tiyatrolarınca (DT) düzenlenen "Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" dünyadan ve Türkiye'den Türkçe tiyatro yapan tiyatro gruplarını 13'üncü kez Konya'da sanatseverlerle buluşturuyor.

Devlet Tiyatrolarınca (DT) düzenlenen "Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" dünyadan ve Türkiye'den Türkçe tiyatro yapan tiyatro gruplarını 13'üncü kez Konya'da sanatseverlerle buluşturuyor.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Haziran Pazartesi günü açık havada perdelerini açacak olan "Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"nde Türkiye'den 3, yurt dışından 2 olmak üzere toplam 5 oyun sahnelenecek.

Festival 1 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.

Festivalin açılışı Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunuyla, 21 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Konya Devlet Tiyatrosu bahçesine kurulan Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Sönmez Atasoy'un yazdığı DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönettiği Bizim Yunus oyunu, "Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" temasını işliyor.

Dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Funda Karasaç'a, ışık tasarımı Mustafa Bal'a ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait oyunda Yunus Emre'yi Ankara DT oyuncusu Alpay Ulusoy canlandırıyor.

Dünya üzerinde Türkçe tiyatro yapan ülkeleri destekleyerek Konyalı tiyatroseverlerle buluşturma özelliği taşıyan etkinlik için Gagauz Özerk Yeri (Moldova) ve Kazakistan Cumhuriyeti tiyatroları da Konya'ya gelecek.

"Mevlana'nın birleştirici gücünden ilham aldık"

Genel Müdür Mustafa Kurt, çok geniş bir alanda konuşulan Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiği topraklarda Türkçe tiyatro festivali yapmanın önemini belirtti.

Tasavvuf ve düşünce insanı Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Dildeşinden ayrı düşen yüz türlü nağmesi bile olsa dilsizdir" sözünün dilin önemini tüm insanlığa ilan ettiğini vurgulayan Kurt, "Bizler de DT olarak Mevlana'nın birleştirici gücünden ilham aldık ve sahnelerimizi uluslararası misafirperverlikte Türkçeye açtık." dedi.

Kovid-19 salgınına ilişkin tüm önlemlerini aldıklarını ifade eden Kurt şunları kaydetti:

"Bunun için Konya Devlet Tiyatromuzun bahçesine çok hızlı bir şekilde Açıkhava Sahnesi yaptık. Koltuklarımızı sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenledik. Tiyatro alanına maskesi olmayan izleyici alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyduk. Seyircilerimiz gönül rahatlığıyla gelip oyunlarımızı izleyebilirler."

Konya DT Müdürü Doğan Doğru ise 2008'den bu yana artan bir ilgi ile sürdürdükleri festivali bu yıl 13. kez Konyalı sanatseverler ile buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Festivalde; Ankara DT "Bizim Yunus"u, Gagauz Özerk Yeri (Moldova) "Sevgili Pamela"yı, Bursa DT "Akide Şekeri"ni, Konya Devlet Tiyatrosu "Kasetçi"yi ve Kazakistan Cumhuriyeti "Phaedra (Fedra)"yı tiyatroseverlerle buluşturacak.

Devlet Tiyatroları, Türkiye, Tiyatro, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet Tiyatroları perdeleri açık havada 'Türkçe' için aralanacak - Son Dakika


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