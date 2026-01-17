Deyr Hafir\'de Sevinç Gösterileri

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekilmesinin gündeme gelmesi, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'e bağlı köylerde sevinç gösterilerine yol açtı.

Operasyonun başladığı saatlerde sokakların boşaldığı Deyr Hafir'e bağlı Humeyme köyünde, terör örgütünün Fırat'ın doğusuna çekileceğinin duyulmasının ardından siviller yeniden sokaklara çıktı.

Çok sayıda sivil, yeni Suriye bayrakları taşıyarak tekbirler getirdi ve sevinç gösterilerinde bulundu. Bölge sakinleri, terör örgütü YPG/SDG'nin uzun süredir günlük hayatlarını zorlaştırdığını belirterek gelişmeyi "kurtuluş" olarak nitelendirdi.

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısındaki örgüt kontrolündeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun da TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.