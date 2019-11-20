DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

ESENLER'DE YARIŞTIKLARI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ TAKLA ATTI: 2 YARALI

Alper ÇAY/ İSTANBUL DHA

Esenler'de, yarış halinde oldukları ileri sürülen iki otomobilden biri yoldaki başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobildeki 2 kişi hafif yaralanırken, yarış halinde olduğu ileri sürülen diğer otomobilin sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı.

Kaza, Havalimanı Mahallesi TEM bağlantı yolu Otogar istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre; plakası belirlenemeyen otomobil ile yarış halinde makas atarak ilerleyen 34 MEF 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yoldaki 34 GRP 46 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya yükselen 34 MEF 32 plakalı otomobil, takla atıp ters dönerek durabildi. Otomobilin içindeki sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Takla atan otomobilin çarptığı otomobilde hasar oluşurken, içindeki kişiler kazadan şans eseri yara almaktan kurtuldu. Takla atan otomobille yarıştığı iddia edilen ve plakası belirlenemeyen diğer otomobilin sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

"BURASI YARIŞ PİSTİ DEĞİL"

Kazayı gören bir sürücü, "Yarışırken oldu, bunlar yarışıyorlardı. Yanımdan es geçti. Kıl payı bana çarpıyorlardı. Rampadan aşağı iniyordum bunlar çıkış yapıyordu. Öndeki sağ yaptı, arkasındaki de sağ yaptı. Sol yaparken havalandı, diğeri uzadı gitti. Bana zarar veriyordu. Benim de evimde çoluğum çocuğum bekliyor. Bunlar ayık kafayla, bilinçli bir adamın yapacağı bir iş değil. Burası yarış pisti değil" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan otomobil

-Çarptığı diğer otomobil

-Yaşanan hareketlilik

-Görgü tanığı sürücünün olayı polise anlatması

-Görgü tanığı ile röp.

19.11.2019 - 23.44 Haber Kodu : 191119255

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2- DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nin bulunduğu binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın saat 03: 30 sıralarında Kadın Doğum Servisi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, serviste bulunan yazıcıdan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın alarmının devreye geçmesinin ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI

Çıkan yangın nedeniyle hastalar arasında kısa süreli panik yaşandı. Bina içindeki duman nedeniyle hastalar dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince bina içindeki dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar içeri alındı. Kadın doğum servisinde bulunan yazıcıdan çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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-Hastane önündeki itfaiye araçları

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Hastaların dışarı çıkarılışı

-Hasta yakınlarıyla röportaj

-Anons

-Genel ve detay görüntüler

20.11.2019 - 04.24 Haber Kodu : 191120008

20.11.2019 - 04.40 Haber Kodu : 191120009

20.11.2019 - 04.55 Haber Kodu : 191120010

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3- YAYAYA ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN CİP SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, yaklaşık 50 metre ileri fırladı. Kaza sonrası cip sürücüsü ve beraberinde bulunan kişi yada kişiler aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken bazı vatandaşlar ise çalışmaları film izler gibi seyretti. Polis kaza sonrası kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza Fatih'te gece saat 01: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AAE 135 plakalı cip, Vatan Caddesinden Aksaray istikametinde giderken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen erkek bir yayaya çarptı.Savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Cip sürücüsü ve beraberindeki kişi yada kişiler ile birlikte olay yerinden yaya olarak kaçtı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede cipin çarptığı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bur sırada kazanın olduğu yerde bulunan bazı vatandaşların olay yerini film izler gibi seyrettikleri görüldü. Yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün de yolun sol şeridinde durup kaza izlemesi pes dedirtti. Kaza sonrası hayatını kaybeden kişinin ayakkabılarının yol kenarına fırladığı görüldü.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Polis ekipleri olay yerine ve aracın bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. İncelemelerin ardından ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan cip ise polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Kazaya karışan cip

Ölen kişinin cansız bedeni

Polisin önlemi ve olay yeri çalışması

Meraklı vatandaşların görüntüsü

Cenazenin kaldırılması

Genel ve detaylar

20.11.2019 - 05.29 Haber Kodu : 191120011

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4- D-100'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

D-100 Karayolu 'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada iki kişi yaralanırken kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ataşehir Yeni Sahra D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Mertcan Kaya'nın kullandığı 34 R 0028 plakalı cip, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde ilerleyen araçlara çarptıktan sonra havalanıp bir buçuk metre aralığındaki iki beton bariyerin arasına girdi. Arkasında ilerleyen Hasan Basri Karakuş'un kullandığı 34 BJT 326 plakalı otomobil de kazanın etkisiyle bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan cip sürücüsü Mertcan Kaya olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü Hasan Basri Karakuş ise Haydarpaşa Numune Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu. Sol şerit tamamen kapatılırken trafik akışı iki şeritten sağlandı. Kazayı gören bir kişi, "4 araç zincirleme kaza yaptı. Cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlerden aşağı uçtu. 2 ve ya 3 yaralı var" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bariyerlere saplanan cip

-Bariyerlere çarpan otomobil

-Olay yerindeki cip sürücüsü

-Görgü tanığı ile röp

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik

-Genel ve detay

19.11.2019 - 21.29 Haber Kodu : 191119247

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5- DARÜLACEZE BAŞKANI HAMZA CEBECİ'DEN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL,

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, bazı basın yayın organlarında yer alan Darülaceze hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cebeci açıklamasında, çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve Darülaceze'yi yıpratmak için bilinçli olarak yapıldığını söyledi.

Bazı basın yayın organlarında Darülaceze'deki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve çocukların şiddete maruz kaldığı iddiaları yer aldı.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, yaptığı açıklamayla iddiaların asılsız olduğunu ve kurumun yıpratılmak istendiğini söyledi.

Hamza Cebeci konuşmasında, "Bundan yaklaşık 2-3 hafta önce CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıpak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 17 maddelik bir soru önergesi verdi. Darülaceze'nin itibarını sarsmak, hiç aslı astarı olmayan bir takım haberlerle milletin kafasını bulandırmak için verdiği bu soru önergelerinin her birini belirli gazeteler gündeme getirdi. 125 yıldır insanlığa hizmet eden bu kurum bundan sonra da bu hizmetlerine Allah'ın izniyle devam edecektir. Darülaceze dünyaya örmek olan bir kurum. Dünyanın her yerinden buraya insanlar geliyor" dedi.

"5 SENEDE BURADAN 5 MİLYON GİBİ BİR KİRA BEDELİ ELDE ETTİK"

Hamza Cebeci, "Darülacezenin hemen arkasından bulunan adak kurban satış yeri var. Biz idareye geldiğimizde buranın kirası 25 bin liraydı. Orayı restore ettik ve ihaleye çıkarttık. 102 bin liraya kiraya verdik. 5 senede buradan 5 milyon gibi bir kira bedeli elde ettik. Bağışlanan etlerle beraber 20 milyonun üzerinde. Geçmişte tutan kişi 80 Bin liraya kadar ihalede yukarıya çıktı. Bu vatandaş 5 milyon liraya yakın para ödemiş. Sonradan da 1 milyona yakın borcu var. Yasal yollardan almak için gerekli muamele devam ediyor. Son kira bedeli 120 bin küsur olan kira bedelinin altında bir bedelle ihaleye çıkamazsınız. Yasa buna aykırı. İki sefer belirli sürelerde ihaleye çıkılmış. Kimse ihaleye girip almayınca buranın en yüksek karar organı olan İdare Meclisi'nin kararı ile orada yine bir bedel ödemek suretiyle devam edilmiş. O tür haberler ne yapar; Darülaceze'ye gelecek bağışı azaltır, kurbanı azaltır. Onlara iyilik etmiyor. Onlara kötülük ediyor" diye konuştu.

VÜCUDUNDA DOĞUŞTAN FARKLI LEKELER VE RENKLER OLAN ÇOCUK...

Bir çocuğun şiddete maruz kaldığı yönündeki iddiaya ilişkin de Başkan Cebeci, "Burada kalan bir çocuk. Vücudunda doğuştan farklı lekeler ve renkler var. Başka bir sebepten dolayı rahatsızlanıyor. Doktor o dalda da branş sahibi değil. Bir takım eksiklikler, aksaklılar görüyor. Lekeleri görünce 'bu neden kaynaklanıyor' diye Darülaceze'ye soruyor. O gün de burada çocuk doktoru yok. Hemşire tam cevap veremiyor. O da orada bir tutanak tutuyor. Sanki burada yapılmış bir şeymiş gibi. Sanki burada çocuklara bir zulüm, bir işkence yapılmış gibi. Bunu da inceleyip araştırmadan raporlara bakmadan böyle bir çamur at izi kalsın mantığıyla haber yapmak tamamen kasıtlı, art niyetli. Gelip de bugüne kadar biz de ne yapabiliriz? Biz de buraya katkıda bulunalım. Böyle bir düşünceleri yok. Biz burada Allah'ın yüklediği yükü taşımaya çalışıyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımızın çoğu herhangi bir bedel almadan çalışıyorlar. Bir gün bu aleyhimizde yazı yazanların buraya düşse biz onları da alır burada bakarız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Darülaceze Başkanı Hamza Cebecinin açıklamaları

-Genel ve yakın detaylar

19.11.2019 - 19.03 Haber Kodu : 191119235

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6- ESENYURT'TA GENÇ BOKSÖRÜN SIR ÖLÜMÜ

Ersan SAN/İSTANBUL, - ESENYURT'ta çatıdan düştüğü belirtilen genç boksör Mertcan Bekinkayan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt , geçen pazar gecesi Mehterçeşme Mahallesi 1887 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre boksör Mertcan Bekinkayan (19), 5 katlı binanın çatı katından kendini yere bıraktı. Çatıdan bir kişinin düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haberi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç boksöre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan genç boksör bugün hayatını kaybetti. Polis, Bekinkayan'ın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, genç boksör için bugün ikindi vakti Esenyurt Merkez camisinde cenaze töreni düzenlendi. Bekinkayan, cenaze namazının ardından Esenyurt İstiklal mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bekinkayan'ın boks maçından görüntü

-Olay yeri

-Cenaze töreni

-Genel ve detaylar

19.11.2019 - 17.30 - Haber Kodu : 191119219_

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