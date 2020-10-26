DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

26.10.2020 09:01
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1, System.String[]

Bağcılar'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi ve yanında bir tabanca bulundu.

Bağcılar'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi ve yanında bir tabanca bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, İnönü Mahallesi'nde boş bir arsada dün 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boş arsada dolaşan vatandaşlar 25 yaşlarındaki S.Ö. adlı kişinin başından vurulmuş ve yanında tabanca olduğunu gördü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulmuş olan S.Ö.'nün  öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrasında S. Ö.'nün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü  Dökümü: --------------Olay yerinden detaylar-Polisin incelemesi-Cenazenin götürülüşü -Genel ve detaylar

26.10.2020 - 01.30 Haber Kodu : 201026001

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3- MODA SAHİLİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul DHAHafta sonlarını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Kimileri maske takarak kurallara uyarken, kimileri ise maskesiz şekilde sahilde yürüyüş yaptı.

Son günlerde İstanbul genelinde etkisini artıran Koronavirüs salgınına rağmen Kadıköy Moda Sahili dün akşam saatlerinde doldu taştı. Haftanın son gününde Koronavirüs salgınını unutan vatandaşlar sahile akın etti. Kimileri çimlere uzandı, kimileri ise kayalıklarda oturarak denizi seyretti. Çok sayıda vatandaş maske takarken, maskesiz şekilde yürüyüş yapanlar dikkat çekti. Sahilde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

- İstanbul

İstanbul, Silah, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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