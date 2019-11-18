DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL'da kendilerine yetkili servis gibi tanıtıp, tamire götüreceklerini söyleyerek aldıkları beyaz eşya ve televizyonları çalan çete üyesi 3'ü kadın 1'i çocuk 29 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda organize bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 1'i çocuk 29 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin depo olarak kullandıkları adreslere yapılan aramalarda yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde bilinen televizyon ve beyaz eşya markalarının armalarını yapıştırdıkları 6 servis aracına da el konuldu.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonun ardından dolandırıcılık çetesinin izlediği yöntem de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 444'lü numaralar alarak kendilerini yetkili servis olarak tanıttıkları, internet üzerinden arama motorlarında ilk sırada kendilerinin çıkmasını sağladıkları öğrenildi. Kendilerini arızalanan makineleri için arayanların evlerine servis araçlarıyla giden şüphelilerin, "Makineniz burada olmaz. Servise götüreceğiz." diyerek beyaz eşyayı yanlarına alarak ortadan kayboldukları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda mağdurların makinesinin eski olması durumunda "Ana kart değişecek." "Motoru değişecek." gibi bahanelerle para alarak oradan ayrıldıkları belirlendi.

ÇETE LİDERLERİ KOD ADI KULLANIYORMUŞ

Dolandırıcılık şebekesinin liderliğini "Arap" kod adlı Devran T. ile "Halo" kod adlı Ali R.S.'nin yaptığı öğrenildi. İki şüphelinin de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda polise geliş kayıtlarının olduğu öğrenildi.

ELE GEÇEN BEYAZ EŞYALAR SAHİPLERİNE GERİ VERİLECEK

Şüphelilere ait iki ayrı depoda yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi. Bahçelievler, Genç Osman sokak üzerinde bulunan depoda bulunan eşyaların sayımının devam ettiği, seri numaralarının tespitinin ardından sahiplerine teslim edilmeye başlayacağı öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından 28 şüpheli ve yaşı küçük bir şüpheli çocuk şubeden adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

(Aktüel)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Olayla ilgili arşiv görüntü

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6 SAHTE KİMLİKLERLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Ali ABLAY/ Sahte kimlik düzenleyerek kredi çeken, araç alan, gayrimenkul satın alıp bunları üçüncü şahıslara devreden suç örgütüne 5 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

Düzenledikleri sahte kimliklerle bankalardan hesap açıp kredi çeken ve sahte kişiler adına GSM hattı açarak mağdurlara ait gayrimenkul ve ticari değerlerin sahte kimliklerle devretmeye çalışan şüphelilerin ihbarını alan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şebeke üyelerini yakalamaya yönelik harekete geçti. Ekipler şüphelilerin İstanbul, Bursa, Samsun, Kütahya ve Tekirdağ'da yaşadığını belirleyerek, 12 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

14 FARKLI KURUM KAŞESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve işyeri adreslerinde yapılan aramalarda 128 eski tip sahte erkek nüfus cüzdanı, 53 kişi bilgileri ve fotoğraf bulunmayan eski tip sahte ehliyet, 5 kişi bilgisi ve fotoğraf bulunmayan ikamet izni kağıdı, 42 tane üzerinde kişi bilgileri ve fotoğraf bulunmayan yeni tip sahte ehliyet, 8 tane Ulaştırma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi kağıdı, 50 kişiye ait vesikalık fotoğraf, 3 tane kimlik bilgisi olan yeni tip sahte ehliyet, lise diploması, vesikalık fotoğraf kesmek için kullanılan 2 makina ve aralarında Erciyes Üniversitesi, İstanbul Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü Araç Sürüş Ehliyeti ibareli toplam 14 kaşe, yazıcı, sahte ehliyet ve kimlik yapılında kullanılan cihaz ile çok sayıda telefon, hard disk ve flash bellek ele geçirildi. Şüphelilere yapılan operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

1 MİLYON 612 BİN LİRALIK VURGUN ÖNLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin şu ana kadar 35 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler şüphelilerin bu yolla ilk belirlemelere göre 194 bin 681 lira haksız kazanç sağladığını tespit etti. Ekiplerin ihbarı sonucunda bankalar tarafından 39 bin 682 liraya bloke konuldu. Şüphelilerin elde ettikleri 1 milyon 612 bin liraya taksi plakası satın alarak bunu başka kişilere satmaya çalıştığı belirlendi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

21 şüpheli hakkında 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından işlem yapılarak 15 Kasım'da İstanbul Kartal Adliyesine sevk edildi. 14 Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin baskınları

-Evde yapılan aramalar

-Özel Harekat ekiplerinin görüntüsü

(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Kimlikler

-Mühürler

-Dizüstü bilgisayarlar

-Baskı makinaları

-Fotokopi makinaları

-Sahte diploma

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

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7- YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ACI GÜNÜ

İstanbul DHA

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv