DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONU'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)

Zeki GÜNAL/ Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kişi nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında iptal edildi. Bu duraklar arasında sefer yapılamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Metro girişinde bekleyenler

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Detaylar

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2-KADIKÖY'DE OTOMOBİL PAZARA DALDI 2'Sİ AĞIR 8 YARALI

KAZA VE HEMEN SONRASINDA YAŞANANLAR KAMERADA

Haber-Kamera Cengiz ÇOBANİSTANBUL,

Kadıköy'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz cumartesi günü Sahrayı Cedit Mahallesi'nde kurulan pazarda meydana ageldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobili kullanan 85 yaşlarındaki sürücü bir anda fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil pazar alanındaki vatandaşların arasına hızla daldı. Otomobil önüne çıkan vatandaşlara çarparak sağa sola savurdu. Pazar tezgahlarını da yerle bir eden otomobil, pazardaki bir kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Pazarı savaş alanına çeviren kazada 8 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde pazara giren otomobil tezgahlara ve pazardakilere çarpıyor. Otomobil daha sonra tezgah açan kamyonete çarparak, duruyor. Büyük korku ve panik yaşayan pazardakiler yaralılara yardım etmeye çalışıyor.

"BÜYÜK PANİK OLDU, BAĞRIŞMALAR OLDU"

Görgü tanığı Ayhan Berberoğlu, "Yukarı caddeden hızlı bir şekilde bir araba geldi. Fren yerine gaza basmış. Pazarın içine giriyor. Büyük panik oldu, bağrışmalar oldu. Tezgahları devirdi." diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise Akşam saatlerindeydi, bir anda oldu. Hızlıca pazara girdi tezgahlara çarptıktan sonra durabildi" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Otomobilin pazara girişi

-Tezgahlara çarpması

-Vatandaşlara çarpması

-Pazarda yaşanan hareketlilik

(CEP TELEFONU)

-Kaza sonrası yaşanan cep telefonu görüntüsü

(AKTÜEL)

-Pazar kurulan alandan görüntü

-Görgü tanıkları ile röp

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(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)

3- BÜYÜKÇEKMECE'DE 3 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU MİNİBÜS ALTINDA CAN VERDİ

*Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,-Büyükçekmece'de annesiyle yolda yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan servis minibüsünün altında kalarak, hayatını kaybetti. Küçük kızın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan annesi ve anneannesiyle dışarıya çıktı. Yolda yürüyen küçük çocuk annesinin elinden kurtularak, yola çıktı. Bu sırada yolcu bırakan servis minibüsü hareket etti. Küçük kız aracın altında kaldı. Minibüsün altından çıkarılan çocuk ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Esila Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı caddede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuk annesinin elinden kurtularak, yola çıkıyor. Çocuğun üzerinden minibüs geçiyor. Annesi ve çevredekiler çocuğu aracın altından çıkarıyor.

Görgü tanığı Ahmet Aslan, "Çocuk aracın altında kalınca arkadaşlar çıkararak sağlık ocağına götürdüler. Annesinin elinden kurtuluyor çocuk, araç da hareket ederken kör noktadan çocuk aracın altında kalıyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı

(AKTÜEL)

-Kazanın yaşandığı yerden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

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4- PENDİK'TE KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Pendik'te kocası tarafından silahla başından vurularak öldürüldüğü iddia edilen Özden Durak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Pendik Yenişehir'de bulunan lüks sitedeki bir evde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir kişinin eşini silahla vurup intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden(38) ve Aytaç Durak(40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Durak çiftinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı çalışmalarda "Bu kararı ikimiz aldık" yazılı bir not buldu. Yapılan incelemelerin ardından Durak çiftinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Özden Durak'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Muğla'da toprağa verileceği öğrenildi. Aytaç Durak'ın cenazesi ise henüz Adli Tıp Kurumu'ndan alınmadı.

Görüntü Dökümü

-Adli Tıp'tan görüntü

-Cenazenin çıkışı

-Yakınları

-Genel ve detaylar

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5- EYÜPSULTAN'DAKİ 2 CİNAYET UYUŞTURUCU SATICILARI ARASINDAKİ REKABETTEN ÇIKMIŞ

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,

Eyüpsultan'da yaklaşık 4,5 ay önce 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın iki uyuşturucu satıcısı arasındaki rekabetten kaynaklandığı ortaya çıktı. Cinayet zanlısı ile azmettirici olduğu iddia edilen kişinin de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 6 Haziran Perşembe gece saat 02.45 sıralarında, Eyüpsultan Alibeyköy, Akşemsettin Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel Y. (19), aynı mahallede yaşadığı Sefer Dinç'i (34), evinin önünde beklemeye başladı. Zeynel Y., Sefer Dinç'i evden çıktığı sırada silahla ateş ederek vurdu. Zeynel Y., o esnada Sefer Dinç'in arkadaşı Ali Şimşek'in (26) de olay yerinde olduğunu ve cinayeti gördüğünü fark etti. Bunun üzerine Zeynel Y., Ali Şimşek'i de aynı silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4,5 ay sonra olayla ilgili olarak 4 kişinin izine ulaşan ekipler, Eyüp, Beşiktaş, Arnavutköy ve Ataşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Dün düzenlenen operasyonda cinayetleri işleyen Zeynel Y. ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı.

Sefer Dinç'in öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu öğrenilen Ali B.'nin (25), 9 yıl yattığı cezaevinden yeni çıktığı belirlendi. Mesut Ç.'nin ise (23) birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı bir diğer şüpheli İ.Ö.'nün ise öldürülen Sefer Dinç'in evinde bulunan bir içki kadehinde parmak izi bulundu.

CİNAYETİN SEBEBİ UYUŞTURUCU SATMA REKABETİ ÇIKTI

Zeynel Y.'nin emniyetteki sorgusunda, olay günü Ali B.'nin kendisine uyuşturucu madde içeren hap ve alkol içirdiğini, ardından kendisine silah verdiği ve Sefer Dinç'i vurmasını istediğini, Sefer Dinç ve Ali B.'nin başını çektiği iki farklı uyuşturucu satıcısı grup arasında rekabet yaşandığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynel Y., Ali B. ve Mesut Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Sırasıyla Zeynel Y.,Mesut Ç., Ali B., İ.Ö

-Sefer Dinç'in Fotoğrafı

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6- İSTANBUL HAVALİMANI KIŞA HAZIR

*Kış aylarında havalimanının olumsuz etkilenmemesi için hazırlıkları Eylül ayından itibaren başladı

*İstanbul Havalimanı pist, apron ve taksi sahalarında gerekli tedbirler alındı.

Haber-Kamera: Enver ALAS-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,DHA

Nisan ayında tam kapasiteye geçmesinin ardından operasyonların başarılı bir şekilde sürdüğü İstanbul Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı. Kış aylarında havalimanının olumsuz etkilenmemesi için hazırlıkların Eylül ayından itibaren başladığını vurgulayan İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, "Havalimanımızın fonksiyonel olarak işleme devam edecek, bütün alanlarında karla mücadele yapacak, havalimanımızı uçuşa kapatmayacak kadar gücümüz var" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda kış aylarında olumsuz hava koşullarında uçuş trafiğinin aksamaması, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan, ülkedeki hava trafiğinin önemli bir bölümünü karşılayan İstanbul Havalimanı'nda yapılan hazırlıklar neticesinde apron, pist ve taksi yolları hazır hale getirildi. Bu kapsamda, kötü hava koşullarında uçuş trafiğinin etkilememesi için Eylül ayının başından bu yana, İstanbul Havalimanı pist, apron ve taksi sahalarında gerekli tedbirler alındı.

"HAVALİMANIMIZI UÇUŞA KAPATMAYACAK KADAR GÜCÜMÜZ VAR"

İstanbul Havalimanı'ndaki hazırlıklar, basın mensupları tarafından görüntülendi. İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış basın mensuplarına yaptığı açıklama ile kış hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Çalışmalara Eylül ayında başladıklarını belirten Karakış, herhangi bir zafiyet oluşmaması için bütün ekibin yıllık tazeleme eğitimine tabi tutulduğunu söyledi.

Karakış, "Havalimanımızın fonksiyonel olarak işleme devam edecek bütün alanlarında karla mücadele yapacak, havalimanımızı uçuşa kapatmayacak kadar gücümüz var. Bu gücü ayakta tutacak yetişmiş personelimiz mevcut. Bu bağlamda önümüzdeki kış sezonuna hazırız. Havalimanımız herhangi bir uçuş aksaklığına maruz kalmadan operasyonuna devam edecek" dedi.

KARLA MÜCADELE İÇİN 350 PERSONEL BULUNUYOR

İGA'nın karla mücadele için 350 civarında personeli bulunduğunu anlatan Karakış, araç sayısının da 150'nin üzerinde olduğunu aktardı. İstanbul Havalimanı'ndaki kış ayı planlaması için yakın paydaşlarla beraber Toronto, Şikago, Atlanta, Washington, Stockholm, Tromso ve Frankfurt gibi havalimanlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Karakış, "Bu havalimanlarının kış mücadele ekipmanlarını, prensiplerini, prosedürlerini yakından inceledik. Yerinde onlarla da istişare ettik. Sonunda bizim ortaya çıkardığımız kış operasyonununu yönetim prosedürlerini işverenimiz olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile istişare ettik. Yurt dışındaki bu kıymetli havalimanlarının tecrübeli yöneticileriyle de istişare ettik. Sonunda anladık ki bizim planımız, sahaya uygulayacağımız prosedür bizim için en ideali olan ve üzerinde hazırlık yaptığımız, eğitim gördüğümüz prosedür" diye konuştu.

"GÜNDE 200 BİN YOLCU AĞIRLANMAKTA"

Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere de operasyon merkezindeki çalışmalar hakkında konuştu.

Mere, tüm operasyonel faaliyetlerin takip ve koordine edildiği, raporlandığı, acil durumlarda ilk bilginin geldiği ve teyit alındıktan sonra tüm ilgililerle paylaşıldığı, operasyonun sevk ve idare edildiği 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki merkezin dünyada benzerinin az olduğunu dile getirdi.

Yolcu konforu ve uçakların güvenli bir şekilde havalimanında hizmet almasını sağlamak için merkezde kesintisiz çalışma yürüttüklerinin altını çizen Mere, "Burada günlük uçuş operasyonlarının takibi, uçuşların planlanması, uçak ve yolcu konforuna yönelik atılacak adımlar operasyon merkezimizden izlenerek koordine edilmekte. Şu anda günlük yaklaşık bin 300'ün üzerinde trafiğe hizmet verilmekte yaklaşık günde 200 bin yolcu ağırlanmakta" ifadelerini kullandı.

SHGM HAZIRLIKLARI İNCELEDİ

Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de 2019- 2020 kış sezonu öncesi İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün twitter hebasından yapılan açıklamada, "Kış operasyonlarında kullanılması planlanan araçlar ve teknik özellikleri, personel eğitimleri, operasyon planlamaları ile yer hizmetleri kuruluşlarının de-anti icing tatbikatları yerinde incelenmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Aprondaki araçlardan görüntüler

-Kar küreme araçları

-Araçları toplu görüntüsü

-Taksi yapan uçaklar

-Ozan Karakış'ın açıklamaları

-İtfaiye İstasyonu

-İtfaiye araçlarının su sıkması

-Fatih Mere ile röp

-Genel ve detaylar

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7- İBB'NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI BEŞİKTAŞ'TAKİ ARAZİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metre arazi satışa çıkarıldı.

İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, yarın Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak. Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek.

Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi üzerinde yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Arazinin havadan görüntüleri

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8 - REKTÖR KIZINI DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ÜNİVERSİTE ÇALIŞANI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

"BİR KURUŞ BİLE ALMADIM, ADALET İSTİYORUM"

Haber: Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Koç Üniversitesi'nde Rektör Umran Savaş İnan'ın kızı Ayşe İnan'dan toplamda 1 milyon 150 bin lira alarak dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan o dönem üniversite koordinatörü olan sanık Ramazan K. hakim karşısına çıktı. Sanık Ramazan K. "Bir kuruş bile para almadım. Bu durumla suçlanarak her şeyimi kaybettim. Bir insanı alıp onuncu kattan aşağı atmak gibi. Önce yüce Allah'tan sonra sizden adalet istiyorum" dedi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ramazan K. katıldı. Şikayetçi Ayşe İnan ise gelmedi.

"ÇOCUĞU İLE İLGİLİ MESELELERDE MÜŞTEKİNİN YANINDA OLDUM"

Sanık Ramazan K. savunmasında, "Koç Üniversitesi'nde 2005 yılından 8 Mart 2019 tarihine kadar çalıştım. Görevim süresince müşteki Ayşe İnan'ın babasıyla çalıştım. Ayşe İnan'ın boşanma davası ve sonraki döneminde rektörün ricasıyla yakın bir diyalog içerisinde olup sorunlarının çözülmesi hususunda yardımcı olmaya çalıştım. Boşandıktan sonra da çocuğu ile ilgili meselelerde müştekinin yanında oldum" dedi. Müştekinin eski eşinin, çocuk görüşü sırasında koruma polislerine saldırması üzerine önce şikayetçi olduklarını, sonra vazgeçtiklerini söyleyen sanık Ramazan K., dosyada geçen emniyet ve adliye ile ilgili temasına ilişkin hususların, bu şikayetin geri alınması işlemleriyle ilgili olduğunu savundu.

"ADALET İSTİYORUM"

Müştekinin uyuşturucu kullandığı konusunda da herhangi bir bilgisi olmadığını, bu hususu soruşturmada öğrendiğini iddia eden sanık Ramazan K., "Ayşe İnan'dan bir kuruş bile para almadım. Müştekinin bu şekilde beni şikayet etmesinin sebebinin psikolojik git geller yaşaması olduğunu zannediyorum. Aktarılan paralar eski eşimdendir. Banka dekontlarından da görülecektir. 1 milyon TL'yi teminat gösterip bankadan kredi kullandım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu durumla suçlanarak her şeyimi kaybettim. Bir insanı alıp onuncu kattan aşağı atmak gibi. Önce yüce Allah'tan sonra sizden adalet istiyorum" diye konuştu. Sanık Ramazan K. soru üzerine 2019 yılı Ocak ayında yüksek performasından dolayı rektörün talimatıyla hesabına 70 bin TL prim yatırıldığını, yatıran kişi olarak Koç Üniversitesi'nin göründüğünü belirtti.

TANIK: "ÜNİVERSİTEDE BU TARZ BİR FİİLİN İŞLENMESİ İHTİMALİ YOKTUR "

Koç Üniversitesi'nde 2018 yılının Nisan ayına kadar genel sekreter olarak görev yapan Murat Şakir Halimoğlu duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık Halimoğlu, "Sanık ile müşteki arasında suç oluşturacak herhangi bir iritibat olduğuna dair bilgi sahibi değilim. Ancak duyduğuma göre, Ramazan görevi olmadığı halde ailevi nedenlerden dolayı boşanma aşamasındaki Ayşe İnan'a yardımcı olmuştur. Bizim çalıştığımız üniversitede bu tarz bir fiilin işlenmesi ihtimali yoktur. Üniversitenin denetimi ve çalışma şekli buna imkan bırakmayacaktır" dedi.

SANIK AVUKATLARI ADLİ KONTRÜLÜN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Sanık Ramazan K.'nın avukatları, müştekinin iddialarının hiçbir dayanağı olmadığını, bu nedenle sanığın adli kontrolünün kaldırılmasını talep ettiler.

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR "

Müşteki Ayşe İnan'ın avukatı ise, "Sanıktan şikayetimiz devam ediyor. Ayrıca müvekkilimin ailevi durumunu göz önünde bulundurarak basın gizliliği talep ediyorum. Bir sonraki celse sanık hakkında yazılı beyanda bulunacağız" şeklinde konuştu.

MÜŞTEKİ VE BABASINA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme heyeti, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen müşteki Ayşe İnan ve tanıklık için çağrılan babası Umran Savaş İnan'ın zorla getirilmesine karar verdi. Basın gizliliği talebinin şartlar oluşmadığından reddeden heyet, sanık Ramazan K. hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Tanık Umran Savaş İnan'ın 14 Kasım 2017-24 Eylül 2019 tarihleri arasındaki hesap ekstresinin istenmesi için bankaya müzekkere yazılmasına da karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamaye göre, şikayetçi Ayşe İnan eşiyle yaşadıklarını ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle çocuğunu elinden alınabileceğini güvendiği üniversite çalışanı sanık Ramazan K'ya anlattı. İddiaya göre, sanık Ramazan K., "Polisin ve MİT'in elinde çok ciddi kayıtlar var. Uyuşturucudan kayıtların var. Narkotik polisi tarafından takibe düşmüşsün, arabanın kayıtları var. Torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var. Telefonun dinlenmiş. Emniyet ve MİT'de tanıdıklarım var, bütün bu kayıtların hepsini halledebilirim" diyerek müştekiyi korkuttu. İddianamede, şikayetçi Ayşe İnan'ın bu kayıt ve belgelerin silinmediği takdirde çocuğunun elinden alınacağından korktuğu için sanık Ramazan K'nın kendisine sunduğu bütün teklifleri kabul ederek 2017 yılının Ekim ayında 350 bin TL, sonra 350 bin TL, 2018 yılı Eylül ayında 450 bin TL olarak elden sanığa verdiği belirtildi. Sanık Ramazan K.'nın verilen paraların emniyet ve MİT'deki kayıtlarını silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırıldığını söyleyip müştekiye banka dekontları verdi. Dekontların sahte olduğu ortaya çıkınca sanıktan şikayetçi oldu. Soruşturmada tanık olarak ifadesi alınan Rektör Umran Savaş İnan ise, paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi kızına para verdiğini, 2018 yılında şüpheli Ramazan K'nın üniversitede işlerini doğru bir şekilde yapmadığını ve açıklarının ortaya çıkmaya başladığını kızına söyleyince, kızının olanları anlattığını, kızına bu konu hakkında şikayette bulunması gerektiğini söylediği de iddianamede yer aldı. Sanık Ramazan K. hakkında "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl 9 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.