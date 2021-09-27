DHA MARDİN MUHABİRİ SELİM KAYA'NIN FOTOĞRAFINA ÖZEL ÖDÜL - Son Dakika

MARDİN Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) desteğiyle bu yıl 'Mardin Sizi Çağırıyor' sloganıyla 4'üncüsü düzenlenen 'Mardin Foto Maratonu' yarışmasında ödüller dağıtıldı. DHA Mardin muhabiri Selim Kaya, 'Işıldayan Mardin' isimli fotoğrafıyla 'Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden 320 profesyonel ve amatör fotoğrafçının 4 gün boyunca il merkezi ile ilçelerin tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini fotoğrafladığı 'Mardin Fotoğraf Maratonu 2021' yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın da katıldığı törenle verildi. Törende Vali Demirtaş'ın yanı sıra eşi Beyhan Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Adil Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu, 2'nci İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Tolga Asiltürk, vali yardımcıları, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve yarışmacılar da yer aldı. Tören, Sanat Akademisi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun halk oyunları gösterisiyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Demirtaş, 'hoşgörü kenti'nin geleceğe fotoğrafla taşınması, kentin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtımı amacıyla başlatılan 'Mardin Fotoğraf Maratonu'nun bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Konuşmasında Mardin'in tarihi ve kültürel güzelliklerine dikkat çeken Demirtaş, "Gecesi gerdanlık, gündüzü seyranlık bir masal şehrin, bir açık hava müzesinin tam ortasındayız. Mardin, Asurlulardan Bizans'a ve Osmanlı'ya varıncaya kadar derin bir medeniyet mozaiğine ev sahipliği yapan önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan kentimiz kadim öğretilerin, köklü bir mirasın günümüze taşındığı eşi benzeri olmayan bir coğrafyadır" dedi.

Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından program, ödül töreniyle devam etti. Yarışmada, 'Işıldayan Mardin' isimli fotoğrafı ile 'Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü'ne layık görülen DHA muhabiri Selim Kaya'nın ödülünü Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Adil Alan ile Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı birlikte verdi. Diğer ödüller ise Vali Demirtaş ve protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

Yarışmada birincilik ödülünü Ali Mermertaş, ikincilik ödülünü Ebubekir Burçün, üçüncülük ödülünü Rıdvan Süslü, 'Mardin Valiliği Özel Ödülü'nü Fatma Salt, 'Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü'nü Selim Kaya, 'DİKA Özel Ödülü'nü Arzu İbranoğlu, 'Suphi Hindiyerli Özel Ödülü'nü Mustafa Kocakoç, 'Aziz Sancar Özel Ödülü'nü Erkan Kılıç, 'Adnan Avuka Özel Ödülü'nü Esengül Alıcı, 'Şeyhmus Erginoğlu Özel Ödülü'nü Bülbül Özbayram ve 'Zekiye Midyat Özel Ödülü'nü Burhan Toy aldı.