DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

EMNİYETE AİT KEŞİF UÇAĞI VAN'DA DAĞA ÇARPTI: 7 ŞEHİT

EMNİYET Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağı, Van 'da Artos Dağı 'na çarparak düştü. Acı haberi Ankara 'daki programını iptal ederek sabah karşı Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, uçaktaki 2'si pilot, 7 emniyet personelinin şehit olduğunu söyledi. Sınır hattında kaçak geçişlerin ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesi amacıyla bölgede görev yaptığı belirtilen uçağın düşme nedeni, karakutu incelemesi ile netlik kazanacak.

Sınırdaki kaçak geçişlerin ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesi amacıyla sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyeti yaptığı belirtilen Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağı, Hakkari ve Van çevresinde keşif ve gözetleme çalışmalarında bulunmak üzere önceki gün saat 18.34'te Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalandı. Bölgede keşif görevini tamamlayan ve içerisinde 2'si pilot, toplam 7 emniyet personelinin bulunduğu keşif uçağı, saat 22.45 sıralarında radardan kayboldu. Telsiz irtibatı da kesilen uçağın düştüğü yönündeki ihbar üzerine polis, jandarma ve kurtarma ekipleri önce Van Gölü kıyısına yönlendirildi. Ekipler karadan arama- kurtarma çalışması başlatırken, insansız hava aracının (İHA) yanı sıra polis ve jandarma helikopterleri de havalanarak uçağın yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalarla uçağın Artos Dağı'na çarparak düştüğü saptandı.

ACI HABERİ BAKAN SOYLU VERDİ

Acı haberi, kaza haberinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'daki programını iptal ederek, saat 04.30 sıralarında uçakla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, kazada 2'si pilot 7 emniyet personelinin şehit olduğunu söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme görevinde bulunan 2015 model olan, bizim envanterimize kayıtlı olan insanlı keşif uçağımız, 15 Temmuz saat 18.30 sıralarında yine keşif ve gözetleme yapmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkmıştır. ve içerisinde 2'si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 teknik personel ile birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı. Saat 22.32 civarlarında Başkale üzerindeyken kule ile bir irtibat sağladı. Dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi geldi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme yapıldı. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. ve bir uçağın alçaldığını gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o bölgede, tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. ve zannediyorum gece 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz, 2 bin 200 rakımında uçağımızın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradı. 2'si kahraman pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler.ö

KAZA YERİNDE İNCELEME BULUNDU

İçişleri Bakanı Soylu, havalimanındaki açıklamaların ardından helikopterle kazanın yaşandığı bölgeye gitti. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez , Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbey ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile saat 05.00 sıralarında iki helikopterle, keşif uçağının kırıma uğradığı Gevaş ilçesine giderek enkazın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, bölgede inceleme yapan görevlilerden bilgi aldı.

ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILDI

Bu arada kırıma uğrayan keşif uçağının parçalarının geniş bir alana yayıldığı görüldü. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, kaza yerine kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ

Kazada şehit olan 2'si pilot, 7 emniyet personelinin isimleri şöyle:

Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser yardımcısı Samet Üstüner, Komiser yardımcıları İrfan Aydoğan ve Semih Güzelay, uçak teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin ve polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya

ŞEHİT CENAZELERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

Kırıma uğrayan uçakta şehit olan emniyet mensubu 2 pilot ve 5 personelin cenazeleri, helikopterle olay yerinden alınarak Van'daki hastaneye getirildi. Hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit polis memurlarının cenazelerinin, Van'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Kaza kırım ekipleri bölgedeki çalışmalarını tamamlarken, yüksek uçuş yapan uçağın, dağa nasıl çarptığı, karakutu üzerinde yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

UÇAKTAN GERİYE PARÇALAR KALDI

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarpan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif uçağından geriye parçalar kaldı. 3 bin 550 rakımlık dağın 2 bin 200 rakımında yamaca çarpan ve yaklaşık 500 metre sürüklenen uçağın parçalarının araziye saçıldığı görüldü. Uçağın düşmesiyle bitki örtüsünün yerinden söküldüğü gözlenirken, bazı parçaların sarp arazideki ağaçlarda takıldığı görüldü.

ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Van'da önceki gün akşam saatlerinde Artos Dağı'na çarparak düşen Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağında şehit olan 2'si pilot, toplam 7 emniyet personeli için tören düzenlendi. Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehitlerin yakınları, kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı. Şehitler, Pilot Başkomiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Samet Üstüner, Komiser Semih Güzelay, Komiser İrfan Aydoğan, Polis Memuru Samet Mustafa Keskin, Polis Memuru Onur Ramazan Bayram ve Polis Memuru Burak Derya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildikten sonra özgeçmişi okundu. Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından yapılan duanın ardından şehitler gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketlerine uğurlandı.

Şehitler, Komiser Gökhun Mete Altınbaş Kırıkkale, Komiser Yardımcısı Samet Üstüner Ankara, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan Tokat, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay İzmir, Polis Memuru Mustafa Keskin Ankara, Polis Memuru Onur Ramazan Bayram Afyon, Polis Memuru Burak Derya Mersin'e uğurlandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Feyat ERDEMİR-Behçet DALMAZ-Mücahit YOLCU, Burak EMEK- Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN-VAN,

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BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) acı haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) görevli Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın şehit olduğu haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Nilüfer Kaymakamı Avni Oral'dan acı haberi alan şehidin ağabeyleri Emrah ve Emre Aydoğan ile amcası Mustafa Aydoğan, gözyaşlarına boğuldu. Anne Mediha Aydoğan'ın ise bir süredir Erzurum'da, şehit olan oğlu İrfan Aydoğan'ın yanında olduğu belirtildi. Şehidin babası Ahmet Aydoğan'ın ise, 2009 yılında hayatını kaybettiği bildirildi.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin amcası Mustafa Aydoğan'ın evine, dev Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları Mustafa Aydoğan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın bekar olduğu bildirildi.