DHA YURT BÜLTENİ - 10

Van'da 4 ton 828 kilo uyuşturucu bin 100 derecede yakılarak imha edildi

Van'da polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen ve mahkemesi biten 4 ton 828 kilo uyuşturucu Van Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla, çimento fabrikasının 1100 derecelik fırınlarında yakılarak imha edildi.

Uyuşturucu kaçakçılarının önemli güzergahlarından biri olan Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yüzlerce başarılı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda polis ve jandarma ekiplerinin geçmiş yıllardan bu yana ele geçirdiği ve mahkemesi biten 4 ton 828 kilo eroin, esrar, metamfetamin ve afyon sakızının imhasına karar verildi.

ÇİMENTO FABRİKASINDA İMHA EDİLDİ

Van ve ilçelerinde ele geçirilen 4 ton 828 kilo uyuşturucu, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirildi. Torbalar dolusu uyuşturucu, vinç yardımıyla çimento fabrikasının ikinci katındaki fırna çıkartılarak, sıcaklığı 1100 derece olan fırnlara atılarak imha edildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Uluşturucu yüklü kamyoun vince yanaşması

-Eroin torbaları

-Vince merdivenine konusan eroin torbaları

-İkinci kata çıkarılması

-İndirilirken

-Genel ve detaylar

-Uyuşturucunun 1100 derecelik fırınlara atılaak imha edilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, -

======================

Yasak kalktı, balıkçılar inci kefali için Van Gölü'ne ağlarını attı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefalinin neslinin devamı için üreme döneminde uygulanan 3 aylık av yasağı sona erdi. Bölgedeki balıkçılar, yasağın sona ermesiyle birlikte 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağlarını Van Gölü'ne bıraktı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan fakat üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin devamı için 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sona erdi. Van Gölü'nden geçimini sağlayan balıkçılar da 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağlarını göle attı. Son yıllarda dere yataklarında alınan tedbirler sayesinde popülasyonu önemli ölçüde artan inci kefali 9 ay boyunca avlanabilinecek. Kaçak avcılığın önüne geçilmesi için yoğun mücadele verilirken, koruma çalışmaları sayesinde Van balığının boyu uzuyor, sayısı da her geçen yıl artıyor.

AMACIMIZ DAHA ÇOK İNSANIN EKMEK YEMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nde uygulanan 90 günlük av yasağının sona erdiğini belirterek, "Bugün itibariyle Van Gölü'ndeki balıkçılar ağlarını göle atıp 'Vira Bismillah' diyerek rızklarını aramaya başladılar. Bu yıl çok başarılı bir sezon geçirdik. Her geçirdiğimiz başarılı sezon Van Gölü'ndeki balıkçılar için ekmek, AŞ demek. Doğal kaynaklar sürdürülebilir fakat sınırsız kaynaklar değil. Van Gölü'ndeki inci kefali yaklaşık 800 bin yıldır Van Gölü'nde yaşıyor ve insanlara ekmek kapısı oluyor. Amacımız buradan daha çok insanın ekmek yemesini sağlamak. Van Gölü'nde 2000 yılında bin kişi geçimini inci kefalinden sağlarken bugün bu sayı 14 bine ulaştı" dedi.

'KORUMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERİYOR'

Koruma çalışmalarını daha sıkı bir şekilde sürdürülmesi halinde şuan 14 bin insanın geçimini sağladığı inci kefalinden, 25 bin kişinin ekmek yediğine şahitlik edileceğini belirten Akkuş, "Yeter ki koruma çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütelim. Yine 2000'li yıllarda atılan ağların ağ göz açıklığı 16 milimken bugün atılan ağların ağ göz açıklığı 24 milim. Bu bize şunu gösteriyor. Artık koruma çalışmalarıyla beraber balık büyüdü ve sayısı arttı, daha çok insan ekmek yemeye başladı. Koruma çalışmalarında büyük emeği geçen Van İl Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Çıkra da bugün sezonu açtıklarını belirterek, "Ağlarımızı bugün Van Gölü'ne attık. Hayırlısıyla bu sezon bereketli olur. Bu gölden 14 bin insan geçimini sağlıyor. Koruma çalışmaları her geçen yıl daha da etkin şekilde yürütülüyor. Böyle olunca biz de balıkta artışı hemen fark ediyoruz. Balığın boyu uzuyor ve sayısı artıyor. Koruma çalışmalarında görev yapan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Balıkçı teknelerini göle açılması

-Balıkçı tekneleri göle açılırken dron görüntüleri

-Ağların Van Gölü'ne bırakılması

-Balıkçı teknesinden, balıkçılardan detaylar ve dron görüntüleri

-Balıkçı ile yapılan röportaj

-Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile röportaj

-Balıkçı tekneleri ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,-

===================

Rize'de toplu balık ölümleri

Rize'nin organik tarım havzası ilan edilen Hemşin ilçesinde, Hemşin deresinde sazan ve alabalıklar kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Organik Tarım Havzası Hemşin ilçesinde, Hemşin deresi boyunca ölü sazan ve alabalıklar kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Derede incelemelerde bulunan ekipler, ölümlerin nedeni belirlemek için balıklardan ve sudan numune aldı.

Balık ölümleri nedeniyle tedirgin olduklarını belirten yöre sakinlerinden Tuğba Yazıcı, "Derede ölen balıkları gördük. Bu durumu hemen yetkililere ilettik. Ölümlerin nereden kaynakladığını merak ediyoruz. Daha önce bu tür olaylar yaşanmıyordu. İki gün önce balık ölümleri yaşandı. Bunun araştırılıp sebep olan kişilerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Aytek Yazıcı da, "Balık geçit noktalarında duvarlar yapıldı. Derelerde yapılan çalışmalar balıkları öldürüyor. Organik bir vadideyiz, ama her türlü çalışma bölgemizde var. Bu vadiyi gençler olarak biz korumak istiyoruz. Bize destek olsunlar, başka bir şey istemiyoruzö diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: SONUÇLARI BİZ DE ÇOK MERAK EDİYORUZ

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ise Hemşin deresinde balıkların öldüğünü fark edince çok üzüldüklerini belirterek, "Her yıl bu dereye ortalama 10 ile 20 bin arasında alabalık bırakıyoruz. Bu bölgede alabalığın canlanması için mücadele ediyoruz. Derede balık ölümleri yaşandı. Sebebini şu an biz de bilmiyoruz. Numune sonuçları önümüzdeki hafta çıkacak. Sonuçları biz de çok merak ediyoruz. DSİ'nin yaklaşık 4 yıldır derede çalışmaları var, çay fabrikamız 10 yıldır orada hizmet veriyor, onlardan olsa daha önce olurdu. Su numuneleri temiz çıktı. Ama balıkların numunelerinden ne çıkacak onu göreceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

Dereden detaylar

Balıklardan detay

Vatandaşlarla röp.

Belediye Başkanı açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

====================

Çorum'da tekstil mağazasında yangın

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir tekstil ürünleri satışı yapılan mağazada çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, saat 11: 30 sıralarında Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler mağazanın tamamını sardı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede zorlandı.

Çevredeki esnaflar dumanların arasına girerek iş yerindeki malzemeleri çıkarmaya çalıştı. Yangın sırasında binadan yükselen yoğun duman caddeyi kaplarken, mağaza önünde park halindeki bir araç da alevlerden zarar görmemesi için vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Mağazada büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

----------

Tekstil atölyesinden yükselen dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çevre esnafının malzemeleri dışarıya çıkarmaya çalışması

-Vatandaşlar, polis sağa sola koşuşturması

-Detaylar

(SÜRE: 1. 30 sn ) (BOYUT 18.2MB)

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

==================

Yaşlı adam, evinde çıkan yangında yaralandı

Konya'da müstakil tek bir evin mutfak kısmında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu evde yalnız yaşayan Hasan Hüseyin Karaböcü (81) yaralandı. Komşularının yardımıyla evden çıkan ve ayağında terlik bulunan Karaböcü, hastaneye sevk edildi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Mahallesi Akcami Sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Hasan Hüseyin Karaböcü'ye ait evin mutfak kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

AYAKKABILARINI ELİNDEN BIRAKMADI

Durumu fark edip yardıma koşan komşuları, vücudunda ufak yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Karaböcü'yü evden çıkardı. Ayağında terlik bulunan Karaböcü'nün, yanına aldığı ayakkabılarını ise olayın şokuyla bir an olsun elinden bırakmaması dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınan Karaböcü, ayakkabılarını bahçeye bıraktı. Ardından da ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

-------

-Yaşlı adamdan detay

-Ayakkabılarını elinden bırakmaması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yaşlı adamın ambulansa alınması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

==================

- Ayak sağlığını koruyan yemeniye büyük ilgi

Gaziantep'te doğal malzemelerle yapıldığı için ayak sağlığını koruyan yemeniler (bir tür ayakkabı), büyük ilgi görüyor. Keçi, manda ve sığır derisinden yapılan, sağlıklı olduğu için tercih edilen yemenilere yabancı turistler de rağbet gösteriyor. Yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu Truva, Harry Potter, 300 spartalı ve Eragon gibi birçok filmde kullanılan yemenileri de kendilerinin ürettiğini ve bu sanatı dünyaya tanıttıklarını ifade etti.

Gaziantep Kalesi civarındaki dükkanlarda yapımına devam edilen yemeniler yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Ustalar tarafından özenle hazırlanan yemeni yapımında, tabanda manda ve sığır, yüzde keçi derisi kullanılıyor. İstenilen renge ve şekle göre hazırlanarak vitrinlerde yerini alan renkli yemenilere özellikle turistler yoğun ilgi gösteriyor.

'TAMAMEN DOĞAL MALZEMELERLE YAPILIR'

Yemeni yapımının tamamen el işi sanatı olduğunu söyleyen yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu, "Bu iş tamamen el sanatı ile yapılan bir iştir. Yeminin yapımında kullanılan deriler çok önemlidir. Deriler ve kullanılan malzemeler tamamen doğal olmalıdır. Geçirgenliği engelleyici ürünler kullanılmamalıdır. Sentetik boya yerine su bazlı boya kullanılması gerekiyor. Bu şekilde ayaktaki teri çekerek dışarıya atmasını sağlıyoruz. Doğal deriler kullanılmazsa yemeni, yemeni olmaz. Yemeninin üretiminde iç ve alt tabanı manda derisinden yapılır. Keçi derisi de tercih edilir fakat o bir süre sonra koku yaptığı için biz tamamen manda derisi kullanıyoruz. İç astarda ise dana ve koyun derisi kullanıyoruz. Dikimini ise pamuk ipliğini boyayarak onunla dikiyoruz" diye konuştu

'TOPRAKTA ÇIPLAK AYAKLA GEZME HİSSİ VERİR'

Yemeninin toprakta çıplak ayakla gezme hissi verdiğini belirten yemenici Çakıroğlu, "Yemeni toprağa çıplak ayakla bastığınızda nasıl rahatlama hissedilirse, yemeni giyildiğinde insanda aynı hissi verir. Vücuttaki bütün negatif enerjiyi yorgunluğu alır. Onun haricinde ayaktaki teri çekerek dışarıya attığı için ayak hastalıklarını engeller. Giydiğiniz zaman ayağınızın şekli nasıl olursa olsun ayağınızın şekline göre kendisine yön verir" diye konuştu.

'HER KIYAFETLE GİYİLEBİLİR'

Yemeninin tüm kıyafetlerle uygun şekilde giyilebileceğini de anlatan Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Bundan otuz yıl önce yemeni kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösteriliyordu. Ben babama bu mesleği öğrenmek istiyorum dediğim zaman bize öğretmek istemezdi. Çünkü gelecek vaat etmeyen, dar gelirli bir meslek olarak görülürdü. Biz bu mesleği aldık, şu anki haline getirdik. Yurt dışında ve yurt içinde kimsenin tanımadığı mesleği hem yurt içinde hem yurt dışında tanıttık. Türkiye'nin her yerinde yemenimizi görünce bu Gaziantep yemenisi diyebiliyorlar. Özellikle gençlerimiz için, yemenileri her kıyafete uygun şekilde üretim yapıyoruz. Kot pantolonla, takım elbiseyle, spor kıyafetlerle giyilebilir."

YURT İÇİ VE YURT DIŞI FİLMLERİNE YEMENİ VERİYOR

Yurt içi ve yurt dışı filmlerine yemeni verdiğini belirten Çakıroğlu, "Biz yurt içinden sonra yurt dışında da birçok filme yemeni yaptık. Truva, Harry Potter, 300 spartalı ve Eragon gibi birçok filmin ayakkabılarını yaptık. Türkiye'de de birçok filme ve diziye ayakkabı yaptık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Yemeni Dikimi

-Yemenilerin satıldığı çarşı

-Mehmet Orhan Çakıroğlu ile röp.

-Yemenilerden Görüntü

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 693 MB

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

=================