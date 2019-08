DHA YURT BÜLTENİ - 11

Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü, eşi gözaltına

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 35 yaşındaki Emine N., sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Emine N.'nin eşi Özkan N. (28), cinayet zanlısı olarak polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 2 aydır sığınma evinde kalan Emine Nuyan (35), sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Olay, saat 09.30 sıralarında, Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Emine N., kaldırımda yürürken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına 2 mermi isabet eden Emine N., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Emine N.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Emine N.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin düzenlediği operasyona Emine N.'nin eşi Özkan N.', polis tarafından gözaltına alındı.

Olay sonrası polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturmada ekmek fırınında usta olarak çalışan 28 yaşındaki Özkan N.'nin eşini vurduktan sonra kaçtığı iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, ilçede yaptıkları aramalar sonucunda katil zanlısı Özkan N.'yi kısa sürede yakaladı. Emine N'nin yaklaşık 2 aydır Patnos'taki sığınma evinde kaldığı belirlendi. Katil zanlısı Özkan N.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı),

Otomobil, yolcu indiren otobüse çarptı: 1 ölü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Hasan Yiğit (52) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Mudanya Karayolunda meydana geldi. Mudanya yönüne giden Hasan Yiğit yönetimindeki 16 APD plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta yolcu indiren Ramazan G. (44) yönetimindeki 16 BOD 20 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Yiğit araçta sıkışırken, otobüsteki yolcular ise büyük panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Osmangazi Belediyesi'nde zabıta memuru olduğu öğrenilen Hasan Yiğit'in cansız bedeni, Mudanya Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otobüs şoförü Ramazan G. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/MUDANYA (Bursa),

Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.

Kurban Bayramı tatilinin ardından birçok kişi, özel araçları ve tur otobüsleriyle Marmaris'ten ayrıldı. Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte açık alanda 40 derece hissedildiği ilçede, plajlar kentte tatil yapan başta Rus ve İngilizler başta olmak üzere yabancı turistlerle Marmarislilere kaldı. Kentteki tatilciler, su sporları yapıp heyecanlı anlar da yaşadı. Güneşlenip denizde yüzerek stres de attı. Kentte tatil yapanlardan 32 yaşındaki Vasfi Tuncel, "Perşembe günü bayram tatilimi sonlandırarak cennet Marmaris'i bırakıp memleketime döneceğim. Güzel ve mutlu bir bayram tatili geçirdim" dedi.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Şanlıurfa'da çinicilik sanatı yaşatılmaya çalışılıyor

Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan çinicilik ve duvar süsleme sanatı açılan atölyelerde yaşatılmaya çalışılıyor.

Şanlıurfa'daki sanat sokağında bulunan atölyelerde kurulan çini işleme ve duvar sanatı kurslarına gençler yoğun ilgi gösteriyor. Osmanlı mimari süsleme sanatları arasında yer alan çinicilik kurslarında bu yaz tatilinde 200 kursiyere bu mesleği öğretmenin çabası içersinde olduğunu belirten çinicilik kursu eğitmeni İrfan Hartavi, yok olmaya yüz tutmuş meslekle ilgili şunları söyledi:

"Osmanlı döneminden kalma çinicilik ve duvar süsleme sanatını günümüzde tekrar yaşatmak adına açtığımız atölyelere özellikle gençler yoğun ilgi gösteriyor. Buradaki kurslara katılan kursiyerlerimiz hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de Osmanlı mimarisi süsleme sanatlarının en gözdesi olan çinicilik ve duvar süsleme sanatının inceliklerini öğreniyor. Her dönemde ve her alanda kullanılabilen bu sanatın yaşaması için bizlerde elimizden geleni kursiyerlerimize öğretmenin mutluluğunu yaşatıyoruzö

Kurslar sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildiği sanat sokağında ayrıca Hüsn-i Hat, Ebru, Tezhip, Kaligrafi, Duvar Süslemeciliği ve Modern Ebru Dallarında ücretsiz kurslar ise devam ediyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

Damada at arabası çektirdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Samet Pekeç'e gelin alma sırasında arkadaşlarının yaptığı şakalar, zor anlar yaşattı.

İnegöl ilçesinin Edebey mahallesinde Samet Pekeç-Fatma Seymen dünya evine girdi. Düğünde damat kapama tabir edilen etkinlikte damadın arkadaşlarınca eğlence düzenlendi. Arkadaşları, damat Samet Pekeç'in başında yumurta kırdılar.

AT ARABASINI EVE KADAR ÇEKTİLER

Damat Samet Pekeç ve damadın Sağdıcı Ali Batmaz, at arabasının önüne geçerek at arabasını çektiler. Damat ve sağdıç, arkadaşlarının bindiği at arabasına mahallenin sokaklarında çekerek damat evine kadar götürdüler.

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Malatya merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya merkezli İstanbul, Ağrı, Siirt, Sivas ve Çorum'da operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı 11 adrese baskın yaptı. Operasyonlarda, aralarında muvazzaf subay, kapatılan askeri okul öğrencisi ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, -