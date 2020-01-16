DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2)

CANSIZ BEDENİNİ KUZENİ BULMUŞ

Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisi gibi bekçi olan arkadaşı Oktay Avcı ile kayıkla açıldıkları denizde kaybolduktan sonra bulunan Ömer Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Özer'in cesedini, kuzeni Hüseyin Özer'in bulduğu ortaya çıktı. Traktörle ilerlerken cesede rastladıklarını anlatan Özer, "Traktörle ilerlerken yanına 10-15 metre yaklaştığımda kollarından tutup kıyıya çıkarttım. Baktım ki amcamın oğlu. O anda telefon çekmiyordu, bağırmaya başladık. Çevredekiler yanımıza geldi. Görür görmez yüzü ve montundan tanıdım" dedi.

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Vali Çağatay: Uyuşturucu ile topyekün mücadele etmemiz lazım

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, 'Uyuşturucu ile Mücadele' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Bunu sadece bir emniyet ya da güvenlik problemi olarak gördüğümüz zaman başaramayacağız. Bunu toplumumuzu derinden yaralayan kanserli bir hücre olarak göreceğiz. Topyekün mücadele etmemiz lazım" dedi.

Vali Oktay Çağatay başkanlığında 'Uyuşturucu ile Mücadele' toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan ile çok sayıda kurum amiri katıldı.

Vali Çağatay, bu toplantının Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Toplantının amacının, dünyanın bizzat yaşadığı en büyük problemlerden biri olan uyuşturucu mücadele etmektir. Hem terör örgütlerinin gelir kaynağı olan, hem de geleceğimizi karartan uyuşturucuyla mücadele anlamında Türkiye ciddi bir yol kat etti. Önümüzde daha çok yol var. İnşallah bunu beraber aşacağız. Bunu sadece bir emniyet, ya da güvenlik problemi olarak gördüğümüz zaman başaramayacağız. Bunu toplumumuzu derinden yaralayan kanserli bir hücre olarak göreceğiz. Çok derin sonuçları olan bu olayı olumsuz bir durum olarak görüp, topyekün mücadele etmemiz lazım. Burada herkese vazife düşüyor. Emniyet ve jandarma geçtiğimiz yıllara kıyasla hem ilimiz hem de Türkiye bazında çok ciddi mücadele yaptı. Dehşet denilebilecek rakamlarda uyuşturucuyla mücadele anlamında başarı elde etti. Ama hala uyuşturucu çok sayıda kullanılıyor" dedi.

UYUŞTURUCU KULLANANLARIN SAYISINDA ARTIŞ VAR

Uyuşturucu kullananlarının sayısında Türkiye genelinde bir artış olduğunu anlatan Vali Çağatay şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Türkiye'de de kullanıcı sayısında bir artış var. Emniyet, jandarma ve bütün güvenlik güçleri ne kadar başarılı olursa olsun bizim asıl başarımız toplumun genelinde sağlanacak. Çünkü talebin olduğu yerde arz var. Bizim talebi düşürmemiz lazım. Alkol ve Madde Tedavi Merkezlerinin (AMATEM) sayısı çok artıyor. Çünkü bu bir ihtiyaçtır. Bundan 15 yıl önce AMATEM ve ÇAMATEM deseydim hiç kimse bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilmeyecekti. Ama bugün dillendiriliyor. Çok acı olaylarla karşılaşıyoruz. Bazen çok yakınımızdaki bir arkadaşımız geliyor ve diyor ki, dün gece oğlumu öldürmek istedim'. Bir babayı bunu diyebilecek kadar çaresiz bırakan bir illetle karşı karşıyayız. 'Okullarda almış yürümüş' diyorlar, bu tamamen yalandır. Abartıldığı seviyede yoktur. Ama olma ihtimali var. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Uyuşturucu bir çığ gibi yükseliyor. Bu çığın önünde hep beraber toplumsal bir birliktelikle mücadele etmemiz gerekiyor. Bitlis'teki kullanım diğer bölgelere göre daha düşük. Türkiye'nin en genç nüfuslarından birine sahibiz. İşsizlik anlamında da ne yazık ki sıkıntılarımız var."

Toplantı, yapılan sunum ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı salonundan detaylar

-Katılanlardan detay görüntüler

-Vali Çağatay'ın salona girişi

-Vali Oktay Çağatay'ın konuşmaları

-Sunumdan detaylar

-Genel ve detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -

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Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, Roma dönemine aitmiş

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağışta toprağın aşınmasıyla ortaya çıkan 2 antik mezar stelinin, Roma dönemine ait olduğu belirlendi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Özden Ürkmez, "Aile üyelerini temsil eder ve bu mezar stelleri aileler adına yapılırlar. Bu sahneler, Anadolu'ya Persler tarafından getirilmiştir ve en erken örnekleri Balıkesir'de görülür" dedi.

Bandırma'ya bağlı Yeniyenice Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağmurda toprağın aşınması sonucu 2 antik mezar steli, ortaya çıktı. İlçe sakininin ihbarı üzerine Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, stellerin bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı ardından durum, Bandırma Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye gelen müze görevlileri, stelleri Bandırma Arkeoloji Müzesi'ne taşıdı. Balıkesir Valiliği'nden Bandırma Müze Müdürlüğü uzmanlarınca steller ile açığa çıktığı alan ve kalıntılar üzerinde inceleme başlatıldığı belirtildi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Özden Ürkmez, mezar stelleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mezar stellerinin, Roma dönemine ait olduğunu belirten Doç. Dr. Ürkmez, "Çok iyi korunmamışlar ama üzerlerindeki sahnelerin ne olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Stellerin üzerindekiler Anadolu ve Batı Anadolu'da sıkça gördüğümüz ziyafet ve kline sahneleridir. Aile üyelerini temsil ederler ve bu mezar stelleri aileler adına yapılırlar. Bu sahneler Anadolu'ya Persler tarafından getirilmiştir ve en erken örnekleri de Balıkesir'de görülür. Roma döneminde bu ikonografinin bölgede devam ettiğini görüyoruz. Bu steller Anadolu'daki 700- 800 yıllık geleneği gösteriyor. İlk ve son örnekleri de bu bölgededir" diye konuştu.

Görüntü dökümü;

-Mezar stellerinden detaylar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),

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Tarlada bulunup, banka kasasında saklanan gök taşı, müzede sergileniyor

ÇORUM'un Alaca ilçesinde çifti Mutlu Yılmaz'ın, geçen yıl Nisan ayında tarlasında bulup, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk gök taşı, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Kentte merak uyandıran gök taşı, müzede, 1 ay süreyle gecici olarak sergilenecek.

Alaca ilçesinde 12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan Mutlu Yılmaz, geçen yıl 28 Nisan'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için büyük taşları temizlemeye çalışırken gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı. Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden bile hareket ettiremedi. Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın gök taşı olmasından şüphelenen Yılmaz, taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi, incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı. Yapılan incelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın, göktaşını satmak istediği ifade edildi.

1 AY SÜREYLE SERGİLENECEK

Ancak gök taşının ilçede ve Çorum'da merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti. Göktaşının Çorum Müzesi'nde sergilenmesi istendi. Bunun üzerine Yılmaz, gök taşını 1 ay süreyle müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti. Çorum Müzesi'nde hazırlanan özel bölümde gök taşı sergilenmeye başlandı. Dünya literatürüne 'Gerdekkaya' ismiyle giren gök taşında 12 element bulunduğu Türkiye'nin en büyük üçüncü göktaşı olduğu belirtildi. En az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen göktaşı ile ilgili sergilendiği bölümde, 'uzayın habercileri' başlıklı bilgi metni de hazırlandı.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 3'ÜNCÜ GÖK TAŞI'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorumluların gök taşını çok merak ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin 3'üncü büyük gök taşı müzemizde sergilemeye başladık. Ağırlıklı olarak demir oranı yüksek oluyor. Tarihte Hitti metinlerinde demirin sıkça geçmesi açısından arkeoloji dünyası açısından ayrıca bir inceleme alanı oluşturuyor. Gelen talepler doğrultusunda gök taşı 1 ay süreyle sergilenecek" dedi.

'ÜLKEMİZDEN BİR ALICI ÇIKMASINI İSTERİM'

Gök taşını sergilenmek üzere müzeye teslim eden çiftçi Mutlu Yılmaz, "Tarlanın üzerindeki taşları biçerdövere zarar vermemesi için temizlerken bu taşı bulduk. Taş çok ağırdı. Tek başıma kaldıramadım. Baktık ki içinde siyah bir yapı çıktı. Maden olabileceğini düşünüp MTA ile görüşüp analiz yaptırmak istedik. Bizden ücret istediler bu nedenle yaptıramadık. Ardından bir yakınımız kanalıyla Amerika'ya gönderdik ve orada yapılan analizde göktaşı olduğu belirlendi. Veri tabanına işlendi. Taşın sergilenmesi için bize talep gelince biz de müze görevlilerimize vermeye karar verdik. 1 ay süreyle sergilenecek ziyaretçi sayısı çok olursa daha fazla da kalabilir. Bizim için en güvenli yer müze tabii. Göktaşını satmak istiyoruz yurt dışından talep var ama benim önceliğim yurt dışı değil yurt içinde kalması. İnşallah yurt içinden bir alıcı çıkar ve değerlendiririz. Ben ülkemizde kalmasını isterim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Müze dışından detay

-Göktaşından detay

-Sergilenen bölümden detay

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Yusuf ÇINAR/ÇORUM,