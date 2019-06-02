DHA YURT BÜLTENİ - 12

Iğdır şehidi Alıcı'yı 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

Iğdır'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı (26) memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Oğlunun kamuflaj gömleğini giyen annesi Yeter Alıcı, "İki oğlum var onları da şehit veririm. Seninle gurur duyuyorum yavrum" diye ağıt yaktı.

Erbaa ilçe merkezinde yaşayan Yeter ve Bekir Alıcı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı Türkiye-İran sınırında mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) tarama devriyesi sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin dün uçakla memleketine getirilen Türk Bayrağına sarılı naaşı Erbaa Devlet Hastanesinden alınarak helallik için baba evine getirildi.

Şehidi baba ocağının önünde annesi Yeter Alıcı, babası Bekir Alıcı, kardeşleri Oğuz-Nafi Alıcı ve Sümeyra Çakır karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu oğluna ait askeri kamuflajla karşılayan Anne Alıcı "Düşmanlar sevinmesin yavrum. Vatanımız bölünmesin. Bayrak sağ olsun. Vatan sağ olsun. Yavrum böyle diyorum sana. Dik duracağım, ağlamayacağım yavrum. Ben şehit verdim, güle güle git yavrum. Daha asker anaları ağlamasın yavrum. Yavrumun yanına beni de götürün. İki oğlum var onları da şehit veririm. Yeter ki beni de götürün. Kuzular melemez mi? Yavrum ben meliyorum, bulamıyorum seni yavrum. Seninle gurur duyuyorum yavrum ben" diye ağıt yaktı.

'VATAN, BAYRAK SAĞ OLSUN'

Helallik alınmasının ardından cenaze aracına konulan şehidin naaşı ilçe merkezindeki Büyük Cami'ye getirildi. Tabutun törenin yapılacağı alana konulmasının ardından şehidin annesi babası ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Alıcı burada "İki oğlum daha var göndereceğim. Kendim su çekmeye gideceğim. Götürsünler beni, 60 yaşındayım, vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun" dedi.

Cenaze törenine Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yücel Bulut, Tokat Valisi Ozan Balcı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Rıfat Dönel İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından İbrahim Alıcı ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin babaevin getirilmesi

-Annesinin oğlunun başında yaktığı ağıt

-Yakınlarının üzüntüsü

-Cenazenin camiye getirilmesi

-Ailesi v eyakınlarının tabut başındaki görüntüleri

-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR-Halil İbrahim YEL/ERBAA (Tokat),

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Bayram ziyaretine gideceği memleketine şehit cenazesi getirildi

Iğdır'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen onbaşı 22 yaşındaki Ali Yılmaz, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bomba imha uzmanı Uzman Çavuş Ali Yılmaz, dün (cumartesi) sabah, Iğdır'ın Araklı ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Vatani görevini yaptıktan sonra 2 yıl önce orduya katılarak onbaşı olarak göreve başlayan Yılmaz'ın şehadet haberi, İstanbul'da özel bir hastanede temizlik personeli olarak görev yapan baba Yener Yılmaz (57), ev kadını anne Gülcan Yılmaz (53) ile kız kardeşi Ünzile Yılmaz'a (18), sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Acı haber, yakınlarında üzüntü yarattı. Onbaşı Ali Yılmaz'ın cenazesi ise bayramın ilk günü tatile gitmeyi planladığı memleketi Simav'a getirilmek üzere dün yola çıkarıldı. Cenaze ilk olarak havayoluyla, Iğdır'dan Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na ulaştırıldı. Ardından cenaze aracına konulup karayoluyla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tören saatine kadar bekletildi. Üzüntü yaşayan şehidin dedesi Ali Yılmaz (71), "Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.

'SENİ BEKLİYORDUM CENAZEN GELDİ'

Bu sabah tören için cenaze, hastane morgundan alındı. Türk bayrağına sarılı cenazi, cenaze aracıyla Kekliktepe Mahallesi Koyuncuoğlu Camisi'ne getirildi. Baba Yener Yılmaz, dede dedesi Ali Yılmaz, anne Gülcan Yılmaz ve kardeş Ünzile Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan anne Gülcan Yılmaz ve kardeş Ünzile Yılmaz, bank üzerinde oturarak törenin başlamasını bekledi. Şehidin bazı yakınları ise Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Bu sırada oğlunun tabutunun başına gelerek sarılan anne Gülcan Yılmaz'ın, "Seni bekliyorduk cenazen geldi. Ramazan ayında doğdun. Ramazan ayında seni toprağa veriyoruz" diye ağıt yakması yürekleri dağladı. Kütahya Valisi Ömer Toraman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kütahya milletvekilleri MHP'li Ahmet Erbaş, AK Partili İshak Gazel, CHP'li Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı MHP'li Alim Işık, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Belediye Başkanı AK Partili Adil Biçer ile birlikte 15 bin vatandaş cenaze namazına katıldı. Öğlen kılınan namaz sonrası şehidin naaşı, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Simavlı şehit Ali Yılmaz, Mamak Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Şehidin cenazesinden görüntü

Yakınlarından görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),

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Şehit Yasin Çubuk, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Bayram iznine gelmesini beklediği oğlunun şehit haberini alan baba Lokman Çubuk, torunlarına sarılarak, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi. Anne Selma Çubuk, "Yiğidim, aslanım seni böyle mi karşılayacaktım" diye gözyaşı dökerken, şehidin kardeşi Kadir (12) de "Ağabeyimin intikamını ben alacağım" dedi.

Iğdır'da dün, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi, dün gece askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. Şehit Çubuk'un naaşını Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Şehit Çubuk'un Hava Meydan Komutanlığı'ndan alınan naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

'AĞABEYİMİN İNTİKAMINI BEN ALACAĞIM'

Bu sabah morgdan alınan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi tören için memleketi Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar beldesine getirildi. Cenaze töreni öncesi belediyeden emekli baba Lokman Çubuk, anne Selma Çubuk ve şehidin kardeşleri Nuh Çubuk (40), Emine Aşkın (34) ve Kadir Çubuk, evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu sırada Lokman Çubuk'un yanına kızı Emine Aşkın'ın çocukları geldi. Torunlarına sarılan Lokman Çubuk, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi. Şehidin kardeşi Kadir Çubuk da babasının yanında sandalyede otururken, "Ağabeyimin intikamını ben alacağım" dedi. Anne Selma Çubuk ise "Yiğidim, aslanım seni böyle mi karşılayacaktım" diye gözyaşı döktü. Türk bayrağı asılan şehidin ailesinin oturduğu evin önünde Kuran okunup, dualar edildi.

'YASİN'İM BENİ KOYUP GİTTİN'

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan ambulans ailenin oturduğu eve helallik alınması için getirildi. Burada şehidin babası, annesi ve kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Anne Selma Çubuk, "Yasin'im beni koyup gittin. Kınalı kuzum" diye ağıt yaktı.

5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze töreni için köy meydanına getirildi. Cenaze törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, askeri ve mülki erkanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Öğle vakti İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi önce askerlerin omzunda, ardından törene katılanların elleri üzerinde defnedileceği yere kadar taşındı. Kalabalık cenaze taşındığı sırada 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit evinden detay

Evin önündeki kalabalıktan detay w

Şehit yakınlarından detay

Şehit babası torunları ile detay

Şehit babası ve kardeşi Kadir'den detay

Şehit kardeşinin intikam söylemi

Şehit cenazesi baba ocağına geldiğinde detay

Şehit naaşı ambulanstan indirilirken detay

Yakınları tabuta sarılırken detay

Helallik alınırken detay

Genel detaylar

Törenin yapılacağı yere şehidin naaşı getirilirken detay

Silah arkadaşları naaşı tören alanına koyarken detay

Anne, baba ve yakınlarının tabut başında ağıt yakması

Protokol heyetinin babaya taziyede bulunurken detay

Cenaze namazından detaylar

Cenaze omuzlardan götürülürken detay

Sloganlar atılırken detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Cansız bedeni bulunan küçük Furkan'ın dedesi, kalp krizinden öldü

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit'in (4) dedesi Eset Yiğit (80) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eset Yiğit torununun mezarına 1 metre mesafede toprağa verildi.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de kullanıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

BABASI 'KASTEN ÖLDÜRME' ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, çelişkili ifadeler verdi. Fehim Yiğit'in ifadeleri nedeniyle dede Eset, babaanne Hatmi Sultan, zihinsel engelli amca Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alındı. Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 4 gün sorgulanan aile, 26 Nisan sabahı adliye sevk edildi. Babaanne ve engelli amca savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dede Eset Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, baba Fehim Yiğit, 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

20 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Furkan'ı arama çalışmaları devam ederken, 6 Mayıs'ta çobanlar, eve 12 kilometre uzaklıktaki Karaçoban ilçesine bağlı Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkisinde çocuğun cansız bedenini buldu. Acı haberle yıkılan anne Gülperi, dede Eset ve babanne Hatmi Sultan Yiğit gözyaşlarına boğuldu. Cezaevindeki baba Fehim Yiğit'in katılamadığı cenaze ile küçük Furkan 7 Mayıs'ta toprağa verildi.

26 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Torunun toprağa verilmesinden 26 gün sonra, dede Eset Yiğit, bugün sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Yakınları tarafından otomobille Karaçoban Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Eset Yiğit, araçtan indiği anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Eset Yiğit doktorların yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Eset Yiğit'in yakınları, yaşlı adamın torununun ölümüne ve cezaevine giren oğlunun acısına dayanamadığını söyledi. Torunun cenazesinin konulduğu hastanede hayatını kaybeden ve aynı cenaze nakil aracıyla taşınan Eset Yiğit'in cenazesi köye getirildi. Eset Yiğit, torunu Furkan'ın mezarına 1 metre mesafede toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Furkan'ın dedesinin cenaze töreni

-Cenazenin mezarlıkta toprağa verilmesi

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

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Marmaris'te plajlarda 'iğne atsan yere düşmez'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçirenler, plajlarda 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler ortaya çıkardı. 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar, tatilcilerle renklendi.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris'e gelerek konaklama tesislerine yerleşenler, soluğu plaj ve otel havuz başlarında aldı. Açık alanda yüksek nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde, deniz suyu ısısı ise 18 olarak ölçüldü. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda, 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler ortaya çıktı. Güneş banyosu yapanlar, denize girip yüzerek eğlenenler tatilin tadını çıkardı. Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, döner dolap ve deniz paraşütü gibi su sporları yaptı. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi Uzunyalı ve Turban Mevkisi'nde restoran ile kafeteryalar tatilcilerle doldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü, iki günde karayollarında bulunan plaka tespit cihazları kayıtlarına göre yaklaşık 20 bin aracın giriş yaptığı ve 350 bin kişinin bayram tatili için kente geldiği bildirildi.

TATİLCİLERİN KEYFİ YERİNDE

Tekirdağ'dan eşi ve bebeğiyle tatile gelen Kaan Dolkan, "Deniz, kum ve güneş üçlüsünde eğleniyoruz. Marmaris çok güzel herkese tavsiye ederim" dedi. Bayram tatili için ilk defa Marmaris'e geldiğini belirten Orkun Alkan ise, "Cennet gibi bir yer, insanın ayrılası gelmiyor. Beş gün boyunca sürekli denize gireceğim. Akşam ise eğlence mekanlarını gezerek tatilimi dolu dolu çıkartacağım" dedi. İsveç'ten bayram tatiline gelen gurbetçi Mehmet Barışkaner, "Her yıl bayram tatillerinde tatile geliyorum. Marmaris bana huzur ve mutluluk veriyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, "Tatilcilerimiz nitelikli dediğimiz 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan konaklama tesislerimizi doldurdu. Yüzde 90'lara ulaşan doluluk mevcut. Bayram sonuna kadar bu doluluk devam edecektir. Önümüzde İstanbul seçimi var. Seçim döneminde bir düşüş olur ve tekrar tatilcilerimiz ilçemize akın eder. Bayramda yüzlerimiz gülüyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Marmaris'in 11 kilometrelik plajlarından yoğun kalabalık görüntü

Plajlarda öz çekim yapan, çocuklarıyla oynayan ve şezlonglarda güneşlenenlerden görüntü

Sahil yolunda yürüyüş yapanlar ve deniz manzaralı kafeteryalarda oturan tatilciler görüntü

Plajlarda 3 tatilci ile haberde geçen röp.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin ile sahilde röp.

(Toplam: 7 dakika 22 saniye-533 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Antalya'da nemden bunalan denize koştu

Hava sıcaklığının 28 derece hissedildiği Antalya'da, yüzde 76'yı bulan nem tatilcileri bunalttı. Nemden bunalanlar, denizde serinlemeye çalıştı.

Antalyalılar ve tatilciler, sıcaktan bunalınca soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Aileleri ile sahile gelen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı turistler ise güneşlendi. Eşi ve çocuğuyla sahile gelen Tatiana Biçer, "Biz bir hafta önce sezonu açtık. Her gün denize giriyoruz. Hava henüz çok sıcak değil ama bizim için daha güzel" dedi. İsmail Biçer ise Konyaaltı plajının çok güzel olduğunu belirterek, "Her sene geliyoruz. Zaten yakın oturuyoruz. Deniz güzel ve temiz. Çok beğeniyoruz. Pazar günleri yoğun oluyor ama güzelliğine değiyor" diye konuştu. Kick boks sporcusu Yaren Nur ise ailesiyle birlikte bayram tatiline geldiklerini ifade ederek, sıcak havanın ve tatilin tadını çıkardıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Konyaaltı plajı genel görüntü

Nem bulutlarının görüntüsü

Sahilden görüntü

Denize girenlerden görüntü

Sahilde oturanlardan görüntü

RÖP 1: Tatyana Biçer

RÖP 2: İsmail Biçer

RÖP 3: Yaren Nur

Detaylar

409 MB/// 03.42

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Öykü Arin iyileşince Disneyland'a gidecek

Antalya'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin (4) için annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik tutmayınca baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil işlemi başlatıldı. Babasının paylaştığı Öykü Arin'in yapılacaklar listesinde ise Disneyland'a gitmek var.

Geçen yıl İzmir'de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise anne Eylem Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Doktorları, 27 Mayıs'ta yaptıkları testlerde, Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı.

BABADAN NAKİL BUGÜN YAPILACAK

Öykü Arin'e yüzde 100 uyumlu kök hücre bulunamadığı için baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı alındı. Çağdaş Yazıcı'dan hücre toplama işleminin ilki dün gerçekleştirildi. Yazıcı'dan bugün de hücre toplama yapılacak. Toplanan hücrelerin bugün Öykü Arin'e nakledilmesi bekleniyor. Naklin ardından 10 gün boyunca süreç takip edilecek.

Öykü Arin'in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, "Kök hücre toplama işlemi halen devam ediyor. Kök hücreler toplanınca işlem görecek, ardından Öykü Arin'e nakledilecek. Sonra da bekleyeceğiz" dedi.

ÖYKÜ'NÜN YAPILACAKLAR LİSTESİ

Baba Çağdaş Yazıcı, Öykü Arin'in yapılacaklar listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Listede yer alan maddeler şöyle:

"Babamdan kök hücre toplanacak. Ben fazla inat etmeyeceğim, onları iliklerime yerleştirip çalıştıracağım. Babamın pasaportu geri alınacak. Önce Disneyland'a, sonra Legoland'a gidilecek."

Haber: Aslı DURAN/ANTALYA, -