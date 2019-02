Dha Yurt Bülteni -13

Ukrayna'da öldürülen TIR şoförü Bolu'da toprağa verildiUkrayna'da, 23 yaşında Ukraynalı bir kadın tarafından öldürüldüğü iddia edilen evli ve 3 çocuk babası TIR şoförü Fahrettin Altundağ (47), memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toprağa verildi.

Ukrayna'da, 23 yaşında Ukraynalı bir kadın tarafından öldürüldüğü iddia edilen evli ve 3 çocuk babası TIR şoförü Fahrettin Altundağ (47), memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toprağa verildi. Öldürülen TIR şoförünün yeğeni Üstün Altundağ (35), "Tek bir kadının yapabileceği bir şey değil. Kollarında, kalbinde, kafasında 22 tane bıçak yarası var. 23 yaşında bir bayanın yapabileceği bir şey değil. Kafasına darbeyi yedikten daha sonra bayılmış. Arabanın içinde parası yok, soymuşlar" dedi.



Olay, geçen Cuma günü sabaha karşı 04.00 sıralarında Ukrayna'nın Vinnitsa Dunaivtsi'de meydana geldi. Ukrayna ve Türkiye arasında taşımacılık yapan lojistik şirketinde 25 yıldır TIR şoförü olarak çalışan Fahrettin Altundağ, Dunaivtsi'de bir TIR parkında uyumak için mola verdi. Fahrettin Altundağ, burada saldırıya uğrayıp 22 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Ukrayna polisi, olayın ardından 23 yaşında bir kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Fahrettin Altundağ'ın cenazesi, memleketi olan Bolu'nun Yeniçağa ilçesine getirildi. Fahrettin Altundağ'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yukarı Kuldan köyünde bulunan köy camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Fahrettin Altundağ'ın kendisi gibi TIR şoförlüğü yapan ağabeyi Üstün Altundağ'ın da 2 ay önce Ukrayna'da gasp edildiği öğrenildi.



Fahrettin Altundağ'ın yeğeni Üstün Altundağ, "Amcam nakliyeci. Yurtdışında çalışıyor. Ukrayna'da gece geç saatlerde giderken dinlenmek için parkta mola veriyor. Saat gece 04.00'e yakın uyanıyor. Otopsi raporlarına göre arabadan aşağı iniyor. Kafasının arka tarafında yarık meydana gelmiş. Kalbinde 3 bıçak izi var. Kol tarafından atardamarda patlama var. Daha sonra bekçi kulübesine gitmeye çalışırken vefat etmiş. Gece yarısı saat 04.00-04.30 arası olmuş. Oradaki kulübede bekçi yok. Sabah 08.30-09.00 arası bekçi değişimi esnasında diğer bekçi görüyor" dedi.



"TEK BİR KADININ YAPABİLECEĞİ İŞ DEĞİL"



Üstün Altundağ, Ukrayna'da 23 yaşında bir kadının gözaltına alındığını duyduklarını belirterek, "Bir kadının öldürdüğüne yönelik gözaltı var. Ama o kadın da otururken yakalanmış. Ukraynalılar bir suçlu bulmak zorundaydılar. Çünkü tepkiler büyümüştü. Ortaya bir şey atmaları gerekiyordu. Orada kadını buldular. Tek bir kadının yapabileceği bir şey değil. Kollarında, kalbinde, kafasında 22 tane bıçak yarası var. 23 yaşında bir bayanın yapabileceği bir şey değil. Kafasına darbeyi yedikten daha sonra bayılmış. Arabanın içinde parası yok, soymuşlar. Cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Oradaki polisler de, can güvenliği olmadığı yönünde tepkiler gelince, son zamanlarda yaşanan 3'üncü ölümlü olay olunca ortaya bir suçlu bulmak zorundalardı. Böyle bir iddia attılar. Benim amcam gasp nedeniyle öldürüldü. Bunu bir bayana bağlamak imkansız. Bayan da olabilir ama tek başına bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Biz bunun yanında 2-3 kişi olduğunu düşünüyoruz. Şirket aracılığıyla Ukrayna'da avukat tuttuk. Olay şu an incelemede. Biz de sonuç bekliyoruz" diye konuştu.



Bakan Pakdemirli: Mart ayında ödemelerimiz olacak



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ocak ayında 2,3 milyar lira destek ödemelerini yaptıklarını belirterek, "Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak belki bu kadar belki biraz daha fazla onu mart ayında açıklayalım" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Kırklareli ve Edirne'yi ziyaret ederek, 'Tarım ve orman sektörü değerlendirme' toplantılarına katıldı. İlk ziyaretini Kırklareli'ye yapan Bakan Pakdemirli, Ak Parti'yi ziyaret edip, partililere seslendi. Pakdemirli, "Millet İttifakı, Sayın Bahçeli'nin deyimiyle 'zillet' ittifakı, bakıyorsunuz hiç bir araya gelmeyecek partiler, bir araya geliyor. Adı İYİ olan bir parti, HDP ile iş birliği yapıyor. Saadet gibi bir parti, HDP ile iş birliği yapıyor. CHP artık Atatürk'ün kurduğu bir parti değil, ne yazık ki, bunu bir kenara yazmak lazım. CHP ne yazık ki ölü bir parti. CHP'liler de bunun farkında değil, CHP'nin kendini yenilemesi lazım. Kendini yenileyebilirse belki alternatif bir parti olabilir. Bugün itibarıyla Türkiye'nin bekasını kurtaracak, Türkiye'nin derdiyle dertlenecek, Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklı risklerini görecek ve idare edebilecek, vatandaşına hizmet edecek, proje üretecek bir parti ne yazık ki değil. Dolayısıyla atadan ve dededen kalma alışkanlıklarınızdan hakikaten vazgeçmeniz lazım. Burada çöp, çamur ve çukur siyaseti mi yapacağız, yoksa hizmet siyaseti mi yapacağız, ona bakacağız." dedi.



Bakan Pakdemirli, kendilerine kırılmış, darılmış ve küs arkadaşları var önce onun kapısını çalmalarını isteyerek, "Önce onun gönlünü alacağız. AK Parti'deki tek kalıcı görevimiz, AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevlerin hepsi, gelip geçici. Bakın ben bugün, bakan olarak karşınızdayım. AK Parti kurulduğundan beri ben, hiçbir görev almadım. 2011'de milletvekili adayı oldum, kaybettim. Sonra aday adayı oldum, listelerde yer almadım ama hiçbir zaman küsmedim. 24 Haziran seçimlerinde sabahlara kadar gittim çalıştım. Gündüz işimi yaptım, gece biliyorsunuz Ramazan ayıydı, sahura kadar çalışıp ertesi gün yine devam ettik. Böyle bir temponun içerisine girmenizi istiyorum sizden, çünkü bu hoş sedanın devam etmesi gerekiyor" dedi.



Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlen 'Tarım ve orman sektörü değerlendirme' toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin derdiyle dertlendiklerini ifade ederek, gelecek yıllarda gıdayı üretmenin teknolojiyi üretmekten daha önemli hale geleceğini söyledi. Pakdemirli, şunları söyledi:



"Ben hep konuşmalarımda şunu söylüyorum, dünyayı doyuran ülke dünyanın lideri olacak diyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da birinci sırada, dünyada 7'nci sırada, toprak kaynağı olarak da 17'nci sırada. Buradaki en büyük başarı üreticinin başarısı. Biz sadece destek olmaya çalışıyoruz. Destek bizden, çaba, gayret ve başarı sizden. Biz bu gözlükle bakıyor bu gözlükle görüyoruz. Küçükbaş hayvan varlığına bakıyorum, tüm sığır varlığında Avrupa Birliği'nde birinci sıradayız. Büyükbaş havyan varlığında da Fransa'dan sonra Avrupa'da ikinci sıradayız. Bazı yapısal problemlerimiz var mı? var, arazilerimiz küçük mü? Küçük. İşletmelerimizde ekonomik üretmekte zorlanıyor muyuz? zorlanıyoruz. Bütün bunlara rağmen Türkiye Avrupa'da bu pratiklik sayesinde birinci sıraya yerleşmiş durumda. Biz bakanlığa geldiğimizde hayvancılıkla aldığımız tedbirle beraber 2022 yılında inşallah Türkiye küçükbaşta hem de büyükbaşta hayvan ihraç eder hale gelecek. 2002'de 1.9 milyar dolar olan destekler bugün 16 milyar liraya geldi. Bitkisel üretim 98 milyon tondan 120 milyon tona gelmiş. Aşağı yukarı bir yüzde 25 artışımız var. Büyükbaş adedimiz 9.9 milyondan 17 milyona gelmiş aşağı yukarı yüzde 70 artmış. Küçükbaş adedimiz 32 milyondan 45 milyona gelmiş, kanatlı adedimiz de 250 milyondan 356 milyona gelmiş. Çaba ve gayret ortak şekilde ortaya konmuş ve bunun neticesinde Türkiye belli bir noktaya gelmiş. Et üretimimiz 420 bin tondan 1.1 milyon tona, süt üretimimiz 8.4 milyon tondan, 22.1 milyon tona, tavuk üretimimiz 700 bin tondan 2.1 milyon tona, yumurta üretimimiz 11 milyardan 20 milyara, bal üretimimiz 74 bin tondan 108 bin tona gelmiş."



Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri'ne de değinen Pakdemirli, "Burada belediyelerin yapmadığını tesisleri biz yaptık. Bu anlamda da bakanlığımızı üzerine düşen her şeyi yapıyor" dedi.



'OCAK AYINDA 2,3 MİLYAR DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK'



Bakan Pakdemirli, üreticilere ocak ayında 2,3 milyar lira destek ödemelerini yaptıklarını belirterek, "Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak belki bu kadar belki biraz daha fazla onu mart ayında açıklayalım. Şubat ayı tarımsal desteklemeler ödeme planı tüm Türkiye çapındadır bu. Alan bazlı destekler 1 katrilyon 855 milyar 977 milyon, buzağı desteklemeleri ödemeleri 510 milyon, diğer hayvancılık ödemeleri 133 milyon 650 bin, fark ödemeleri 260 milyon, yem bitkileri desteği 120 milyon diğer tarımsal desteklemeler 144 milyon 527 bin. Toplam 3 milyar 24 milyon 154 bin eski parayla 3 katrilyondan daha fazla bir paranın destek ödemesi olarak cebinize giriyor üretici olarak bu da hayırlı olsun."



Bazı bakliyatların tanzim satış noktalarında olacağını ifade eden Pakdemirli, "Perakende olarak satılan nohut, yeşil mercimek ve pirinç başta olmak üzere TMO üzerinden Türkiye'de açılmış tanzim satış noktalarında bunları satıyor olacağız." diye konuştu.



Adıyaman'da zincirleme kaza: 2 yaralı



Adıyaman'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen 5 araç yakın takip ve ani fren nedeniyle birbirine çarptı. Kazada araç sürücülerinden Emral Kırıktaş ve Mehmet Doğan yaralandı. Yaralı sürücüler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kaza sonrası trafiğe kapanan yol ise araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.



Aracının motoruna giren köpek çıkarıldı, sonra sahiplendi



Düzce'de, aracın motor kısmını giren yavru köpek sıkıştı. Otomobil, çekici ile tamirhaneye çekilip yavru köpek çıkarıldı. Aracın sahibi köpeği sahiplendi.



Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, İl Özel İdaresi'nde görevli Metin Çalışkan sabah aracı ile işe geldi. Aracın motorundan gelen köpek sesini duyanlar mesai arkadaşlarını uyardı. Soğuk hava nedeniyle, ısınan motor bölümüne giren köpeğin sıkıştığını gören Metin Calışkan, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi köpeği çıkaramayınca araç çekici ile sanayi sitesinde bulunan tamirhaneye götürüldü. Ustalar, yavru köpeği aracın motor kısmından çıkardı.



Metin Çalışkan köpeği sahipleneceğini belirterek, "Sabah çok soğuktu. İş yerine gidene kadar araba ısındı. Bizden sonra işe gelen arkadaşlar motor kısmından köpek sesi geldiğini duydular. Daha sonra inip baktığımda köpek olduğunu gördüm ve itfaiyeyi aradım. Arkadaşlar geldiler ama yeteri kadar takım olmadığı için arabaya zarar verilebilir düşüncesiyle arabamı çekiciye koyarak sanayiye aldım, geldim. Şimdi bu bize Allah'ın misafiri oldu. Biz de bu köpeğin bakımını üstleneceğiz. Bir köpeğimiz oldu" dedi.



Ambulans helikopter hastayı stadyumdan aldı



Zonguldak'ta, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Mustafa Uzunay (53), ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Mustafa Uzunay, 6 ay önce Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde solunum yetmezliği nedeniyle tedavi görmeye başladı. Doktorlar, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'ndeki yoğun bakım ünitesinde yatan Mustafa Uzunay'ın Ankara'ya sevk edilmesine karar verdi. Mustafa Uzunay'ı almaya gelen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumu'na indi. Mustafa Uzunay, sağlık ekibi tarafından sedyeyle helikoptere taşındı. Mustafa Uzunay, tedavisi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne gönderildi.



Baykan'da yemek yarışması



Siirt'in Baykan ilçesinde ilk kez düzenlenen ödüllü 'Yöresel Yemek Yarışması'nı 6 çocuk annesi Hacire Sertepar, yaptığı içliköfteyle kazandı.



Baykan'ın Veysel Karani Beldesi'nde ilk kez ödüllü 'Yöresel Yemek Yarışması' düzenlendi. Baykan Kaymakamlığı ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen yarışmaya kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Erol Atik ile Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç'un da katıldığı yarışmada 17 kadın yöresel yemek, 8 kadın ise tatlı yaptı. Yapılan yemek ve tatlılar, juri tarafından değerlendirildi. Hacire Sertepar yemek dalında yaptığı içli köfteyle, tatlı dalında ise Dilber Sarsılmaz 1'inci oldu. Yarışmada dereceye giren 1'incilere yarım altın, 2'ncilere çeyrek altın, 3'üncülere ise gram altın verildi.



Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, yarışmayı her yıl geleneksel olarak düzenleyeceklerini belirterek, "1'inci geleneksel ödüllü yemek yarışmasını düzenledik. Yarışmaya toplam 25 kadın yarışmacımız katıldı. Amacımız ilçemizde ve beldemizde bulunan ev hanımlarını sosyalleştirmektir. Yarışmada yöresel yemekler ve tatlılar ile yapan ev hanımları bir birleriyle yarıştı. İlçede bulunan öğretmen, doktor ve yemek uzmanları jüri olarak görev yaptılar ve yemekleri tattıktan sonra puanlarını verdiler. Yapılan yarışmamızı Baykan ilçesinde bulunan ev hanımı Hacire Sertepar adlı kardeşimiz yaptığı yöresel içliköfte ile kazanır iken, tatlı dalında ise 1'inciliği Dilber Sarsılmaz elde etmiş oldu" dedi.



1'inciliği elde eden 6 çocuklu anne Hacire Sertepar, "Kaymakamlık böylesine bir etkinlik yapacağını duyduk. Çevremdekiler bu yarışmaya girmemi istedi. Ben evde sürekli bu yemeği yapıyordum ve ailem yaptığım içli köfteyi beğeniyordu. Ailemin baskısı ile girdim ve yarışmayı kazandım" diye konuştu.



Şehit Yüksel Alçın'ın ismini taşıyan köprü açıldı



Mersin'in Anamur ilçesinde belediye tarafından eski ahşap köprünün yanına inşa edilen Şehit Yüksel Alçın Köprüsü, düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Törene Belediye Başkanı Mehmet Türe, CHP'nin Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Başkan Türe, köprünün Anamur ve Gazipaşa'nın yüksek rakımlı mahallelerini birbirine bağladığını ve devam eden yolun Konya'nın Ermenek ilçesine kadar uzadığını söyledi. Türe, 15 köyün Anamur ilçe merkezine bu köprü sayesinde bağlandığını kaydetti. Konuşmasının ardından köprünün açılışı gerçekleştirildi.



