DHA YURT BÜLTENİ-14

Köyceğiz'de orman yangını

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Köyceğiz ilçesinin Döğüşbelen Mahallesi'ndeki Balıklı mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 15.23'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi. Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.

-Yangından görüntü

Haber: Cavit AKGÜN-Kamera: MUĞLA,

KAZADA YARALANAN OĞLUNA "BİR ŞEYİN YOK İYİSİN" DİYE MORAL VERDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Efe A. yaralandı. Yaralı oğlunun başında ağlayan anne Şule, "Bir şeyin yok iyisinö diyerek evladına moral vermeye çalıştı.

Kaza Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Özlem A. Yönetimindeki 16 EF 351 plakalı otomobil, annesinin elini bırakıp caddeye çıkan 9 yaşındaki Efe A.'ya çarptı. Otomobilin aynasının çarptığı çocuk yaralandı.

Yaralı çocuk kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. E Anne Şule A., ağlayan oğluna "Bir şeyin yok iyisinö diyerek moral vermeye çalıştı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

MANYAS'TA DOMATES ZARARLILARINA KARŞI 'FEROMON TUZAKLARI' YERLEŞTİRİLDİ

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, sanayi tipi domates üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Manyas ilçesinde domates güvesi ve yeşil kurt zararlılarına karşı feromon tuzağı (eşeysel çekici tuzak) desteği veriliyor.

Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesi'nde İbrahim Günden'e ait domates ekili alana dört adet feromon tuzağı yerleştirildiğini belirten Manyas Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hakan Kaplan, feromon tuzaklarını koymaktaki amacın domates güvesi ve yeşil kurt zararlılarına karşı üreticiyi uyararak, zirai mücadele başlatmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Haftada bir feromon tuzaklarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından kontrol edildiğini ve yenilenme işlemlerinin gerçekleştirildiği aktaran Hakan Kaplan, "Bitkisel üretimi artırmak ve kaliteli ürünü tüketiciyle buluşturmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bitkilerde hastalık ve zararlılara karşı sürekli kontroller yapılıyor. Domateste de özellikle üreticinin korkulu rüyası olan yeşil kurt ve domates güvesine karşı ciddi anlamda kontroller yapılıyor. Feromon tuzakları bu noktada büyük öneme sahip. Tuzaklar sayesinde domates güvesi (tuta absoluta) ve yeşil kurt zararlıları erken tespit edilebiliyor ve bu zararlıların çoğalmaya başladığı andan itibaren domates üreticileri zirai mücadele konusunda uyarılıyor. Feromon tuzakları domates tarlalarının belirli bölgelerine bir kazık üzerine yerleştiriliyor. Feromon tuzaklarında domates güvesini (tuta) cezbeden bir materyal bulunuyor ve kendisine çekiyor. Manyas'ta bu yıl 3000 dekarı aşkın alanda domates ekimi yapılıyor" dedi.

Haber-Kamera: Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir)

BODRUM'DA MEGA AMBULANS VE MOBİL HASTANE OTOBÜS TANITIMI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde özel bir firma tarafından üretilen ve bir ilk olduğu belirtilen 'Mega ambulans ve hastane otobüsü', düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Bir firma (Proje Yapım firması) tarafından Bodrum'da üretilen ve ihraç edileceği belirtilen 'Mega ambulans ve hastane otobüsü' için tanıtım kokteyli düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı. Acil sağlık alanında dünyada yeni bir akım başlatmasının beklendiği belirtilen sağlık aracında 8+1 hastaya anında müdahale edilebildiği kaydedildi. Tüm alt yapısının ise elektronik olarak çalıştığı ifade edildi.

Tanıtım kokteylinde konuşan şirket müdürü Gökhan Şen, hayata geçirdikleri projenin yürüyen bir hastane niteliğinde olduğunu belirterek, "Aynı anda 8 yoğun bakım hastası yatabiliyor. Hastaların nabzı, EKG'si, vücut ısısı, oksijeni, tansiyonu ayrı ayrı ekranlarda izlenebiliyor. Alarmlı oksijen ve vakum müdahalesi yapılabiliyor. Hastalar, 8 kamera ile uydudan takip edilebiliyor. Ayrıca bu çılgın otobüs konuşabiliyor. Siren sesi yerine, araçlara otomatik yolu açın anonsu yapıyor. Kapılar açıldığında, çevredekilere sesli anons yapıyor. Uzaktan kumandalı dev projektörlerle olay yerini, 360 derece aydınlatabiliyor ve daha birçok inanılmaz özelliği barındırıyor" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, dünyada ilk olduğunu belirttiği projenin Bodrum'dan hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Aras, projede emeği olan herkese teşekkür etti. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi başkanı Orhan Dinç de projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, firmayla birlikte ortak bir projeyle tam teşekküllü bir deniz hastanesi yapmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Otobüsün açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra sağlık aracının içini inceleyerek şirket müdürü Gökhan Şen'den bilgi aldı.

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

FARKINDALIK İÇİN ATIKLAR HALK PLAJINDA SERGİLENDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki mavi bayraklı halk plajında, buradan toplanan atıklar sergilendi. Çöplerden 'Biz çöp değiliz' yazılırken, farkındalık yaratılması hedeflenen etkinlik dikkat çekti ve amacına ulaştı.

Atatürk Caddesi'ndeki 4.5 kilometrelik mavi bayraklı halk plajı, belediye temizlik ekipleri tarafından ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediye temizlik işleri personeli tarafından halk plajından toplanan atıklar; çevre duyarlılığının artırılması ve farkındalık yaratmak için burada sergilendi. Plastik, cam ve pet şişelerden 'Biz çöp değiliz' yazıldı. Şişelerin içine ise çevreden toplanan sigara izmaritleri dolduruldu. Halk plajına gelenler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Cep telefonlarıyla çöpleri fotoğraflayıp görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından "Lütfen plajımızı ve doğamızı koruyalım" yorumlarıyla paylaştı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "7 gün 24 saat görevlendirdiğimiz mesai arkadaşlarımız halk plajında temizlik yapmaktadır. Şemsiyelerimiz altına çöp kovaları koymamıza ve her yerde geri dönüşüm kutuları olmasına rağmen atıklar çevreye atılmakta. Her sabah çirkin manzaralarla karşılaşıyoruz. Bunun son bulması için bundan sonra toplanan atıklar halk plajında sergilenecektir. Bu atıklar doğalda yok olmayanlardan. Lütfen herkes hassas olmalıdır. Doğamıza ve denizimize sahip çıkmalıyız" dedi.

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



Yavru kedileri sahiplendiriyorlar

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Belediye tarafından hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, hayvanları sıcak yuvalara kavuşturuyor. Hasta ve yaralı olanların tedaviye alındığı ünite sayesinde 2019 yılının ilk 6 ayında 550 yavru kedinin sahiplendirilmesi sağlandı.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her yıl binlerce sahipsiz sokak hayvanını sağlığına kavuşturuyor. Merkezde hayvanların sahiplendirilmesi noktasında da çalışmalar yapılıyor. Özellikle yavru kedilerin sahiplendirilmesi adına hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, yüzlerce minik kedinin sıcak yuvalara kavuşmasını sağladı. Belediye ekiplerince sokakta bulunan ve kentliler tarafından barınağa getirilen yavru kedilerin yer aldığı Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, insanları da hayvan sahiplenmeye teşvik ediyor. Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi'nden kendisine can dost alan son kişi Cihan Nalbantlar oldu. Nalbantlar'a yavru kedisini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, teslim etti.

'550 KEDİ VE 180 KÖPEK SICAK YUVALARINA KAVUŞTU'

Başkan Dündar, petshoplardan almak yerine barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çekerek, "Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde sahipsiz hayvanları sağlığına kavuşturduğumuz gibi sahiplendirilmelerini de sağlıyoruz. 2019 yılında şu ana kadar 550 kedi ve 180 köpek sıcak yuvalarına kavuştu. Merkezimizden sahiplendirilen hayvanların bakımlarını da bizler üstleniyoruz. Buradan hayvan sahiplenen vatandaşlarımız can dostlarını barınağa getirerek her türlü bakımını yaptırabiliyor. Ayrıca sahiplendirdiğimiz hayvanlar için pansiyon hizmeti de veriyoruz. Barınaktan hayvan sahiplenen vatandaşlarımız tatile gidecekleri zaman hayvanlarını buraya bırakabiliyorlarö dedi.

'HEVESLE ALIP ZOR GELİNCE SOKAĞA BIRAKIYORLAR'

Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi'nden kedi sahiplenen Cihan Nalbantlar da, "İnsanlar bir heves ile hayvanları alıyorlar. Ancak bakımı zor gelince sokağa bırakıyorlar. Özellikle son dönemde sosyal medyada hızla yayılan kedi fotoğrafı ve videosu paylaşmak akımına kendini kaptırarak birçok kişi kedi alıyor. Sıkılınca da sokağa bırakıyorlar. Barınaklarda da her cinsten kedi ve köpek bulunuyor. Osmangazi Belediyesi Başkanımız Mustafa Dündar'a da hayvanlara verdiği önem ve can dostlar için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/OSMANGAZİ (Bursa), -

