Dha Yurt Bülteni-15

Fatih Terim'in babası, son yolculuğuna uğurlanıyor (EK)1)MEZARA KENDİSİ KOYDUGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına götürüldü.

Fatih Terim'in babası, son yolculuğuna uğurlanıyor (EK)



1)MEZARA KENDİSİ KOYDU



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına götürüldü. Fatih Terim, burada hazırlanan mezara inerek, görevliler tarafından indirilen babasının cenazesini aldı. Terim, cenazeyi mezarın içine kendisi bıraktı. Talat Terim'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Mustafa Sarıgül'ün cenaze töreninde görüntüsü



Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın görüntüsü



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görüntüsü



Yıldırım Demirören ile Mustafa Cengiz'in görüntüleri



Ömer Çelik'in cenaze töreninde görüntüsü



Ömer Çelik'in konuşması



Fatih Terim'in cenaze namazında görüntüsü



Fatih Terim'in ve Ömer Çelik'in tabutu omuzlarda taşıması



Taraftarların tabutu taşıması



Fatih Terim'in mezar yerinde görüntüsü



Defin görüntüsü



SÜRE: 04'36" BOYUT: 516 mb



Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI- Can ÇELİK/ADANA,



===============================================



2)ÇALDIĞI TIR DORSESİNİ HURDACIYA SATTI



İZMİT'te park halindeki TIR dorsesini çalıp kilo ile hurdacıya sattığı iddia edilen M.V.D. (42) ile dorseyi satın alan hurdacı C.Ö.(27), polisin operasyonu ile yakalandı. Olay 4 Şubat günü Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. K.S. isimli TIR şoförü, TIR'ın dorsesini yol kenarına park etti. Ertesi gün çekici ile dorsenin bulunduğu sokağa geri gelen K.S., dorsenin park ettiği yerde olmadığını görünce polise haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası ve Mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, TIR dorsesinin M.V.D. tarafından çekici ile bağlanıp çalındığı ve Sakarya'nın Erenler ilçesinde hurdacılık yapan Ç.Ö.'ye kilo ile satıldığı tespit edildi. Polis, Ç.Ö.'nin, Erenler ilçesindeki hurda deposuna baskın düzenledi. M.V.D. ve Ç.Ö. gözaltına alınırken, çalınan dorse ele geçirildi. Gözaltına alınan M.V.D. ve Ç.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hurdacıda ele geçirilen dorse ise sahibine teslim edildi.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Çalınan dorsenin hurdacıdaki görüntüsü



-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



==============================================



3)ANAMUR'DA 'AYDINLATMA' TEPKİSİ



MERSİN'in Anamur ilçesinde yaşayanlar, Atatürk Bulvarı'ndaki sokak lambalarının gün boyu açık bırakıldığını, ancak gece saatlerinde kapatıldığını belirterek, yetkililerin uygulamayı düzeltmesini istedi. Bölgede yaşayanların iddiasına göre ilçe merkezindeki bulvarın refüj kısmına yerleştirilen aydınlatma grupları, yaklaşık 1 aydır düzensiz çalışıyor. Gece boyunca kapalı olan sokak lambaları nedeniyle vatandaşlar karanlıkta kalırken, aydınlatmalar günün ilk ışıklarından akşam saatlerine kadar açık kalıyor. Gece karanlığında önlerini görmekte zorlandıklarını dile getiren vatandaşlar, yaşanan aksaklığın bir an önce giderilmesini istiyor. Bazı vatandaşlar da elektrik kablolarında yalıtım için kağıt kullanıldığını öne sürerken, yetkilileri göreve davet eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarlığı Azası Ali Baran ise "Defalarca yetkililere bildirdim, dilekçe yazdım ama bu sorun bir türlü çözüme kavuşmadı. Anamur'un en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nı aydınlatması gereken sokak lambaları geceleri yanmıyor, gündüz de sönmüyor" dedi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Gündüz yanan sokak lambalarının genel ve detay görüntüleri



Ölüm Tehlikesi ibareli tabelanın detay görüntüsü



Kağıtla sarıldığı ileri sürülen kabloların detay görüntüsü



Vatandaşlar ile röportajlar



Gece karanlığından görüntüler



Mahalle Azası Ali Baran ile röportaj



SÜRE: 04'00" BOYUT: 120 MB



Haber- Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),



===============================================



4)BAŞKAN YARDIMCISI ATILGAN'A 'KAMUSAL MEVZUAT ÖDÜLÜ'



MERSİN'de, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılgan, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nce düzenlenen her sene düzenlenen Yılın Yerel Yöneticileri Zirvesi'nde 'Kamusal Mevzuata Hakimiyet Ödülü'ne layık görüldü. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Oğuz, Birsen Atılgan'a ödülünü vermek için Bozyazı Belediyesi'ni ziyaret etti. Yılın Yerel Yöneticileri Zirvesi'nin 18 Ocak'ta Ankara'da düzenlendiğini ancak ödüle layık görülen Atılgan'ın ilçedeki sel ve hortum gibi doğal afetler nedeni ile geceye katılamadığını, bu nedenle de ödülün takdimi için Bozyazı'ya geldiklerini söyledi. Atılgan'ın başarılarının devamını dileyen Oğuz, ödül alan isimlerin geniş bir araştırma ve kamuoyu yoklaması sonucunda belirlendiğini kaydetti.



Belediye Başkanı Mehmet Ballı ise personelinin kendisini mevzuat konusunda hiç yanıltmadığına dikkat çekerek, Atılgan'ın mevzuata hakimiyeti ile belediyeye değer kattığını ifade etti. Ödülünü Mehmet Oğuz'un elinden alan Başkan Yardımcısı Birsen Atılgan da kamu işlerinde mevzuatın büyük önem taşıdığının altını çizerek Başkan Ballı ve Oğuz'a teşekker etti.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Atılgan'ın ödülünü alması



Röportajlar



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 01'33" BOYUT: 9 MB



Haber- Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin),



===============================================



5)ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP HAYATINI KAYBEDEN GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



BURSA'da geçtiğimiz günlerde çatı katında çalışan babasına yemek götürdüğü sırada yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan Ömer Demet hayatını kaybetti. Merkez Osmangazi ilçesinde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınan genç, Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Ömer Demet, 3 katlı bir binanın çatı katında çalışan babasına öğle yemeği götürdü. Ömer Demet bir anda binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına kapıldı. Oğlunun elektrik akımına kapıldığını gören baba Tuncay Demet oğlunu kurtarmak isterken parmakları yandı. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, 15 yaşındaki genci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık ünitesine sevk edilen genç, yaklaşık bir haftalık yaşam mücadelesi verdi fakat hayata tutunamadı. Kocaeli'de hayatını kaybeden gencin cenaze namazı merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Güneştepe Camii'nde kılındı. Baba Tuncay Demet, cenaze namazı kılındığı sıralarda güçlükle ayakta durabildi. Ailesini ve sevenlerini yasa boğan talihsiz genç, Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------------



-Cenaze namazından detaylar



Cenazenin kaldırılması



-Dosya adı: 0702elektrik_akimina_kapilan_gencin_cenazesi



-Süre: 02.00 Boyut: 224 MB



-Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,



==================================================



6)ULUDAĞ'DA KAYAK PİSTLERİ BOŞ KALDI!



TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da dün gece başlayan yoğun kar ve fırtına giderek etkisini arttırmaya devam ediyor. Kar kalınlığının 177 santimetreye ulaştığı Uludağ'da kayak pistleri boş kalırken, tatile gelen bazı vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi.Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da dün gece başlayıp etkisini artıran yoğun kar yağışı pistleri boşalttı. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 177 santimetreye ulaştı. Uludağ'da hava Sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11 en yüksek sıfırın altında 7 olarak ölçüldü. Ayrıca kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar aralıklar ile devam etmesi bekleniyor. Uludağ'da tatil yapan vatandaşlar pistleri boşaltırken günübirlik çıkan yerli ve yabancı turistler, ise kar yağışına rağmen kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor. Bazı vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.



İstanbul'dan Uludağ'a tatile gelen Hikmet Korkmaz, " İstanbul'dan geliyorum, 3 gündür buradayım. Dün gece yoğun bir kar yağışı başladı. Şuanda kar yağışı hala devam ediyor. Kayak pistleri boş insanla kayak yapamıyor, bizde kar yağışını izliyoruz. Hava soğuk yaklaşık eksi 10 dereceö diye konuştu



Görüntü Dökümü



------------------------------------



Boş kayak pistlerinden detay görüntüler



Kayak yapan tatilcilerden görüntüler



Kar yağışından görüntüler



Karayolları ekipleri temizleme çalışmaları



Süre: 02 54 Boyut: 325 MB



Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Trafik Cezasına Kızan Sürücü, Motosikletini Parçaladı

Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bafetimbi Gomis'den Fatih Terim'e: Kalbim Seninle Baba

HDP'nin Aday Tanıtım Toplantısında PKK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı