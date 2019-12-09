DHA YURT BÜLTENİ-16

Kuleden düşen astsubay, şehit oldu

Bingöl 'ün Genç ilçesinde karakolun kulesinden düşen astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29), şehit oldu.

Olay, sabah saatlerinde bilgiye göre, Genç'e bağlı Güzeldere köyündeki jandarma karakolunda meydana geldi. Güzeldere Jandarma Karakolu'nda görevli astsubay Halil Ulaş Yıldırım, saat 07.30 sıralarında karakolun 10 metre yüksekliğindeki kulesinden dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste müdahale edilen astsubay Yıldırım, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Ankara nüfusuna kayıtlı ancak ailesinin Malatya 'da oturduğu öğrenilen şehit astsubay Yıldırım'ın cenazesi, Bingöl'de düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden görüntü

Genel ve detay görüntüler

HABER: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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Olaylı maçta taraftarlardan bazıları halatla tribüne tırmanmış

Çorum 'da, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor ile Yılport Samsunspor arasındaki müsabaka öncesi stadyum dışında çıkan ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda, biletleri olduğu halde stada alınmadıklarını öne süren bazı taraftarların sarkıtılan halata tırmanıp, tribüne giriş yaptığı ortaya çıktı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 16'ıncı haftasında dün Çorum Turhan Kılıçoğlu Stadı'nda, Yeni Çorumspor ile Yılpor Samsunspor arasındaki oynanacak maç öncesi, konuk takımın taraftarları, biletleri olduğu halde stada alınmadıklarını öne sürüp tepki gösterdi. Yılport Samsunspor taraftarlarıyla polisler arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada taraftarların bulunduğu bölümden çevik kuvvet polislerine taş atıldı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığa biber gazı ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) su sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında yaklaşık 20 taraftar ile olayları görüntülemeye çalışan 2 gazeteci, biber gazından etkilendi. Olaylarda, 2 polis memuru da yaralandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin ardından gerginlik sona ererken, saat 13.30'da başlayan müsabakayı, Yeni Çorumspor 2-1 kazandı.

HALATLA TRİBÜNE TIRMANMIŞLAR

Stadyum dışında çıkan ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda, bazı Samsunsporlu taraftarların, sarkıtılan halatla tribüne giriş yaptığı ortaya çıktı. Bu anlar ise diğer taraflar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, taraftarların 7 metre yükseklikten sarkıtılan halat yardımıyla tırmanıp, tribüne girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

-Taraftarların halatla tırmanıp tribüne girmeleri

-Çıkan olaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Tunceli'de dar gelirliler için yaptırılan 210 konut teslim edildi

Tunceli'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) dar gelirli aileler için inşa edilen 210 konut çekilen kura ile sahiplerine teslim edildi.

Tunceli Valiliği'nin girişimleriyle TOKİ tarafından Aktuluk Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlar için yaptırılan 210 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi. Anahtar teslim töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, devletin her zaman yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşının yanında olduğunu belirterek, "Tunceli'de yaklaşık 2.5 yıldır görev yapıyorum. Göreve başladığım ilk günlerde bu konutların temeli atılmamıştı. Vatandaşlar, bu konuda şikayetlerini dile getirdi ve derhal valilik olarak devreye girerek konutların temelini attık ve 2 yıllık kısa sürede tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlarımızın bugün mutlu olması, bizlerin de mutlu olması demektir. Biz devlet olarak her zaman yoksulun, garibanın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın büyük katsısı oldu, hepsine teşekkür ediyoruz. Konutlar son derece modern ve kullanışlı sağlıkla kullanmanızı diliyorum" dedi.

Görüntü dökümü

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Vatandaşlar konutların önünde bekleyişi

Vali Tuncay Sonel'in vatandaşlarla sohbeti

Vali Sonel'in konuşması

Anahtar teslimi ve konutların gezilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

TÜNELDE ÇAPIŞTILAR

Divriği ilçesinde, demir yolunda çalışma yapılan iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan kepçe çarpıştığı kazada yaralı sayısı 7 olarak bildirildi. Kazanın yolda ilerleyen 'plaser' denilen demir yolu iş makinesinin güzergah üzerindeki 52 nolu tünelde hurda ray toplayan iş makinesine çarpması sonucu oluştuğu öğrenildi. Olayda, işçilerden Turan Tüzel(44) yaşamını yitirdi. Kazada Adem Kirmit, Cemal Bedir, Mustafa Çaylak, Adem İrem, Kemal Işıldak, Hasan Kılıç Türkoğlu ise yaralandı. Divriği Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar, ilk müdahale sonrası Sivas 'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Plaser denilen makinenin görüntüs

-Oluşan hasar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Lise öğrencilerinden "özel öğrenciler" için müzik dinletisi

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, özel öğrenciler için mini bir konser verdi. Çalan türkü ve şarkılara eşlik eden engelli öğrenciler zaman zaman da birbirleriyle dans etti.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde bir konser düzenledi. Engelli öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte liseli öğrenciler sevilen türkü ve şarkıları seslendirdi. Açık havadaki konserde liseli ağabeyi ve ablalarına eşlik eden engelli öğrenciler, bazen de birbirlerine sarılarak dans etti.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdulkerim Özçelik, okula yakın eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak birtakım sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. İlk olarak özel eğitim uygulama okulunu seçtiklerini belirten Özçelik, "Bugün burada özel çocuklarımıza, etkinlik yapmak için bir araya geldik. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Çavuş ise lise öğrencilerinin farkındalık yaratmak amacıyla okulda müzik dinletisi sunduğunu aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilere müzik dinletisi

-Özel çocukların daans etmesi

-Oynamalarından detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,