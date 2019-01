Dha Yurt Bülteni -17

SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ VE TANK SEVKİYATITÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

HATAY-SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ VE TANK SEVKİYATI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen tank ve askeri araçlar, İskenderun Garı'ndan tırlara yüklenerek konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı sınır hattına gönderildi.



SAMSUN'DA HASTA YAKINI, ACİL SERVİS DOKTORUNU YUMRUKLADI



SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde, iddiaya göre kendi hastasına öncelik verilmesini isteyen kimliği belirsiz kişi tarafından yumruklanan Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık, başka bir hastaneye giderek darp raporu aldı.



Olay, saat 17.00 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen hastanın kimliği belirsiz yakını, iddiaya göre kendilerine öncelik verilmesini istedi. Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık, isteği kabul etmeyince hasta yakını ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hasta yakını, Yanık'ın başına yumruk atıp hastaneden kaçtı. Yanık, ihbar üzerine gelen polis ekipleri eşliğinde, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giderek darp raporu aldı.



'NE KADAR EYLEM VE SÖYLEM YAPSAK DA AZALMIYOR, ARTIYOR'



Durumdan haberdar olup, hastaneye giderek Yanık ile görüşen Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, "Gelen bir hastanın yakını hastasına daha önce bakılması gerektiğini söylüyor. Doktorumuzda yoğunluk olduğunu sırayla hastalara bakacağını söylüyor. Bunun üzerine arbede çıkıyor. Bir kaç yumruk atılıyor. Yumruklardan bir tanesi doktorumuzun alnına geliyor. Bu kısımda kızarma ve şişlik vardı. Hemen 'Beyaz Kod' veriliyor ve gerekli işlemler başlatılıyor. Gördüğümde çok üzüldüm. Maalesef bu tür olayları görme sıklığımız çok arttı. Biz azalması yönünde ne kadar eylem ve söylem de yapsak tam tersi bir durumla karşılaşıyoruz" dedi.



AK Partili Çelik: Cumhur İttifakı büyük güçle seçimlerden çıkacak (2)



ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş'ta MHP İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.



CHP'Yİ ELEŞTİRDİ



Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Ömer Çelik, Türkiye'de siyasetin iki kutba ayrıldığını, birinin 'Türkiye'yi millet yönetsin' diyenler, diğerinin de 'Millete rağmen birileri yönetsin' diyenler olduğunu söyledi. Çelik, "Biz, 'Türkiye'yi millet yönetsin' diyenleriz. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası iken tüzüğünde şöyle bir ifade vardır; diyor ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Lakin millet, bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır.' Yani millet oy verecek ama kimin ülkeyi nasıl yönetmesi gerektiğine birileri karar verecek" diye konuştu.



Bugüne kadar Türkiye'yi milli iradeye aykırı olarak yönlendirmek isteyenlerin milletin iradesine karşı askeri ve yargı vesayetini kullandığını ifade eden Ömer Çelik, son olarak FETÖ tarafından 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunulduğunu kaydetti.



'SURİYE'NİN KUZEYİNDE TEHDİT OLUŞTURMAYA KALKANLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'



ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çelik, şunları kaydetti:



"ABD çekileceğini açıkladıktan sonra yeniden orada birtakım oluşumlar meydana gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit edebileceklerini zannediyorlar. Orada PKK, PYD vasıtasıyla kurabilecekleri devletlerle, milli güvenliğimize bir tehdit oluşturabileceklerini sanıyorlar. Buradan, Maraş'tan bir kere daha söylüyoruz; Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Suriye'nin kuzeyinde tehdit oluşturmaya kalkanlara karşı Maraşlının sözüyle söylüyoruz, asla müsaade etmeyeceğiz, asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, dost arayanlar için yeryüzünde eşsiz bir dosttur. Türkiye Cumhuriyeti, dostluğunu isteyenler için dostunu asla yarı yolda koymayacak, dostsunu asla yarı yolda bırakmayacak eşsiz ve fedakar bir dosttur. Suriye topraklarında, Irak topraklarında, Türkmenler, Araplar, Kürtler, bütün kardeş halklar dost istiyorlarsa onların yegane dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir. ve şunu unutmasınlar; Ne Türkmenler için, ne Araplar için, ne Kürtler için bütün kardeşlerimiz için yabancı devletlerden Türkiye Cumhuriyeti'ni kötüleyerek onlara yanaşan devletlerden onlara hayır gelmez. Onlara azım olan şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluğudur. Bugüne kadar böyle olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Etrafımızda bu terör örgütleri vasıtasıyla DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz diyerekten PKK'ya, PYD'ye Suriye'de bir siyasi oluşum meydana getirmek istediler. Bir devletçik kurdurtmak istediklerini, orayı bir terör bölgesi yapmak istediklerini görüyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade etmeyecektir."



ADAYLARI AÇIKLADI



AK Partili Ömer Çelik, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti, Afşin'de mevcut başkan Fatih Mehmet Güven'i, Andırın'da Ahmet Doğan'ı, Dulkadiroğlu'nda mevcut başkan Necati Okay'ı, Elbistan'da Mehmet Gürbüz'ü, Ekinözü'nde Bilal Eker'i, Göksun'da mevcut başkan Hüseyin Coşkun Aydın'ı, Onikişubat'ta mevcut başkan Hanefi Mahçiçek'i, Pazarcık'ta İbrahim Yılmazcan'ı, Türkoğlu'nda mevcut başkan Osman Okumuş'u aday gösterdi. Ömer Çelik, Çağlayancerit'te MHP'nin adayı Hanifi Sarıaltun'u, Nurhak'ta ise MHP'nin ismi henüz belirlenemeyen adayını destekleyeceklerini söyledi.



MANİSA'DA DÜZENLENEN 'JEOTERMAL ENERJİ KONFERANSI' PROTESTO EDİLDİ







MANİSA'nın Salihli ilçesindeki otelde, 'Jeotermal ile Yaşamak' adlı konferans düzenlendi. Etkinlik, Salihli Çevre Derneği öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 400 kişi tarafından protesto edildi.



Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) tarafından Salihli ilçesindeki otelde 'Jeotermal ile Yaşamak' adlı konferans düzenlendi. Salihli Çevre Derneği öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 400 kişi ise konferansı protesto etmek için otelin önünde toplandı. Salihli'deki sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Sarıgöl ilçesinden gelen çiftçiler de protestoya destek verdi.



Topluluk adına konuşan Salihli Çevre Derneği Başkanı Hakkı Uysal, Manisa'nın Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin jeotermal enerji santrali (JES) saldırısı altında olduğunu söyledi. Uysal, "Aydın Ovası'nın bir bölümünü kaybettik. Küçük Menderes kan ağlıyor. Alaşehir Ovasını kaybettik. Yaşadığımız havzada Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli, JES kuyularıyla çepeçevre sarılmış durumda" dedi.



'JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİNE KARŞIYIZ'



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise Sarıgöl ilçesinin Türkiye'de üzümde söz sahibi olan bir ilçe olduğunu, kentte 500 bin ton üzüm üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Ülgen, "Ürettiğimiz ürünleri Rusya ve İngiltere başta olmak üzere Ortadoğu ile Avrupa'nın her yerine gönderiyoruz. Ülkemizin de her iline üzüm gönderen bir ilçeyiz. Biz Sarıgöllü çiftçiler olarak, jeotermal enerji santrallerine karşıyız. JES'ler bu ovada hayata geçerse hem bağcılık hem de hayvancılık biter" diye konuştu.



ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ



Gazetecilere konferansın düzenlendiği salonun önünde açıklama yapan JESDER Başkan Yardımcısı Ufuk Şentürk, JES'lerin devletin ilgili kurumları tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini, vatandaşların bazı konular hakkında eksik bilgilere sahip olduğunu savundu. JES'lerin herhangi bir atık üretmeden elektrik üretimi sağladığını söyleyen Şentürk, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bizim ne ürettiğimizi, ne sattığımızı her yıl raporlar halinde yayınlar. Dolasıyla bu işletmeler, ciddi bir denetime sahiptir. Vatandaşlarımız, yer altından alınan sıcak suyun gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden yerin altına gönderilmediğini söylüyorlar. Ancak JES'lerde, yer altından çekilen suyun bir gramı dahi eksiltilmeden reenjeksiyon yöntemiyle tekrar alınan kaynağa gönderilir. Bunun maliyeti ise her santrale toplam cirosunun yüzde 20'si kadardır. Buda 25 megawattlık bir santralde yıllık 5 milyon dolara mal olur. Bütün santrallerimiz sürdürülebilirlik için bu maliyete katlanırlar, katlanmak zorundadırlar. Tüm santrallerimizin tamamı ürettiği brüt enerjinin en az yüzde 20'sini kendi soğutma kulelerinde ve reenjeksiyon pompalarında kullanarak yok eder. Geriye kalan yüzde 80'lik kısmı da satar. Eğer bu suyu geri göndermezsek, kaynaklar yok olur" dedi.



'SANTRALLERİN TAMAMI HABERSİZ DENETLENDİ'



Türkiye'de faaliyet gösteren 57 santralin tamamının Enerji Bakanlığı'nın talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mühendisleri tarafından denetlendiğini kaydeden Şentürk, "Bu denetimlerin tamamı, Türkiye'de faaliyet gösteren jeotermal enerji santrallerine yönelikti. ve tamamı habersiz gerçekleştirildi. Sadece reenjeksiyon faaliyetleri değil, santrallerden çıkan gürültüler, atık sular bir mühendis ordusu tarafından denetlendi. Tek bir santralimizde dahi özellikle reenjeksiyon konusunda sorun tespit edilmedi" diye konuştu.



TÜRK OCAKLARI'NDAN ÇİN'E DOĞU TÜRKİSTAN TEPKİSİ







TÜRK Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Doğu Türkistan'da yaşayanlara yapılan baskılardan dolayı Çin hükümetine tepki gösterip imza kampanyası başlattı.



İl özel İdaresi önünde gerçekleşen imza kampanyası öncesi Türk Ocakları Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Kadir Can Şentürk bir açıklama yaptı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'dan bu yana çoğunluğu Uygur olmak üzere Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman Türklerden oluşan Doğu Türkistan halkına baskı ve zulüm yaptığını söyledi.



Doğu Türkistanlıların eğitim kampları adı altında esir tutulduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:



"Bu tutuklular katı bir gözetim altında, psikolojik baskılara tabi tutulmakta, ana dillerini, dinlerini ve kültürlerini terk etmeye zorlanmaktadırlar. Cin'in, Doğu Türkistan'da uzun süredir terörizm ve dini aşırılılık bahanesiyle devam ettirdiği bu ırkçı tutumundan, insan haklan ve inanç hürriyeti kısıtlamalarından ve yeniden eğitim kampları adıyla hava hapishanesi şeklinde kurduğu çağdaş Nazi işkence kamplarından bir an önce vazgeçmesi yasadışı bir şekilde gözaltında tuttuğu 1 milyondan fazla Müslüman Türk soydaşımızı serbest bırakması çağrısında bulunuyor, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri olmak üzere uluslararası toplumu bu konuda duyarlı davranmaya ve çözüm üretmeye davet ediyoruz."



"ANNE VE BABAM ÇİN NAZİ KAMPINDA"



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan Doğu Türkistanlı Abdulhamid Hamdullah ise Çin'i hükümetinin kendilerine yıllardır zulmettiğini söyledi. Ailesinden yaklaşık 3 yıldır haber alamadığını ifade eden Hamdullah, "Anne ve babam şu anda Çin tarafından Nazi kamplarına alınmış bir durumda. Ben, Çin Başkanına seslenmek istiyorum. Anne babamın, biz öğrenciyiz bizim suçumuz ne? Annemi, babamı ve tüm Uyguları serbest bırakmasını istiyorum" dedi.



Konuşmaların ardından kalabalıktakiler Çin'e tepkilerini göstermek için başlatılan kampanyaya imza atarak destek verdi.



