DHA YURT BÜLTENİ - 17

DATÇA'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

MUĞLA'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Datça'nın Palamutbükü Mahallesi'ndeki makilik alanda, bugün saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Etkili olan rüzgar nedeniyle yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına 2 helikopterle havadan, arazöz ve orman işçileriyle ise karadan müdahale ediliyor.

SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Milas ve Marmaris'ten sevk edilen 2 helikopterin yanı sıra Datça Orman İşletme Şefliği tarafından 7 arazöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAFGAME) gönüllülerinin karadan yaptığı çabalar sonucu söndürülen yangında, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın bölgesinden görüntü

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-Palamutbükü tepesinde çıkan yangından görüntüler..

-Havadan çekilen görüntüler..

-Helikopterler yangına müdahale ederken..

Haber: Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),

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ALAŞEHİR'DE KASA AMBALAJ FABRİKASINDA YANGIN



MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir kasa ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre ilçelerden de gelen destek itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alaşehir- Sarıgöl karayolu Üzümlü kavşağı yakınlarında, İsmail Sarı'ya ait yaş sebze meyve kasa ambalaj üretimi yapılan fabrikanın çatısında, saat 18.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören işletme çalışanları, yangını itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaşehir'in dışında Sarıgöl ve Salihli'den de destek itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Söndürme çalışmalarını izleyen işy eri sahibi İsmail Sarı, "İş yerinde 50 işçi çalışıyor. Ben de içerideydim. Çatıdan dumanlar çıkmaya başladı. İtfaiye arandı. Çalışmalar sürüyor. İş yerinin sigortası mevcut" dedi. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından söndürme çalışması

İtfaiye ekipleri

İsmail Sarı konuşması

Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),

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İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TARLAYA UÇTU: 1 ÖLÜ, 5 YARALI



SİİRT'in Kurtalan ilçesinde bir inşaatın işçilerini taşıyan minibüsün tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Emin Kızılçınar (45) yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Bir inşaatın işçilerini taşıyan Mehmet Emin Kızılçınar'ın kullandığı 47 PR 764 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada arkasında harç makinesi de olduğu görülen minibüsün sürücü Mehme Emin Kızılçınar olay yerinde hayatını kaybetti, 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada hayatını kaybeden Kızılçınar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Kaza yapan minibüs

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet DERYELER/ KURTALAN(Siirt),

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TARTIŞTIĞI 4 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ, ÖLDÜ

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen, hayata döndürülemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

TEPKİ GÖSTEREN KALABALIĞI KAYMAKAM SAKİNLEŞTİRDİ

Çanakkalei'nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Öksüz'ün (31) bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından emniyet müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, olaya tepki gösterdi. Kaymakam İbrahim Gültekin, emniyetin önüne gelerek, kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Kaymakam Gültekin, "Biz bu işin takipçisiyiz. Ama bu şekilde burada dikilerek veya kavga yaparak bu iş çözülmez. Şimdi hepiniz lütfen burayı boşaltalım. Siz acınızı yaşayın ama arkadaşlar da işini yapsın" dedi. Kaymakam Gültekin'in konuşması sonrası kalabalık dağıldı. Bu arada olayın meydana geldiği eğlence merkezinin soruşturma tamamlanıncaya kadar kapalı olacağı belirtilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Polisin olayla ilgili olarak işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ÇANAKKALE'YE SEVK EDİLDİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Öksüz'ün (31) bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, özel harekatın aracıyla feribota götürülüp, Çanakkale'ye sevk edildi. Gün boyu emniyet önünde bekleyen kalabalık, şüphelilerin feribota götürülmesi sırasında aracın peşinden gitti ancak gişelerde barikat kuran polis, daha ilerisine izin vermedi. Bu anlarda polis ve gruptakiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

MÜZİK YAYINI 23.59'DA SONA ERECEK

Bozcaada'da gerginliğe sebep olan olayın ardından Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce 01.30'a kadar devam eden müzik yayınının bundan böyle 23.59'da sona erdirileceği, yine içkili mekanların da en geç 01.30'da kapanması kararı alındı. Ayrıca, Ramazan Öksüz'ün ölümü nedeniyle de Bozcaada'da 3 gün boyunca tüm müzik yayınlarının durması kararı alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bozcaada İlçe Emnniyet Amirliği önünde toplanan vatandaşlardan görüntü.

Bir polis memurunun, kalabalıktan dağılmalarını istemesi.

Kaymakam İbrahim Gültekin'in, öfkeli kalabalığa konuşma yapması ve dağılmalarını istemesi.

Gözaltındakilerin bindirildiği Özel Harekat aracından görüntü.

Vatandaşların tepkisi ve kısa süreli arbedelerden görüntü.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/ BOZCAADA(Çanakkale),

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MEZUNİYET DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN 4 KİŞİDEN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kızlarının mezuniyet töreninden dönerken sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, tarlaya uçmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si Elazığ'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Kızı Heval Eser'in (23) İstanbul'daki mezuniyetinden dönen Nevzat Eser (65) yönetimindeki 23 HL 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı şeride geçip, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Nevzat Eser ile kızları Heval Eser, Merhas Eser (11) ve kayınbiraderi Davut Özdemir (28) hayatını kaybetti. Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, otopsilerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere Kayseri'den alınıp, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna getirildi. Morgdan alınan Nevzat Eser'in cenazesi Karakoçan ilçesine bağlı Yüzev köyüne, Davut Özdemir'in cenazesi ise Palu ilçesinde Arındık köyüne götürüldü. Özdemir ve Eser, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailenin kızlarından Merhas Eser ile Heval Özdemir'in cenazelerinin ise yarın defnedileceği öğrenildi. Kazada yaralanan anne Fikriye Eser'in ise tedavisi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenazenin araca bindirilmesinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA



SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Atasoy idaresindeki 34 HJE 54 plakalı otomobil, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde İzmit yönüne giden Fatih Demirci idaresindeki 43 RD 193 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Recep Yılmazer yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sapanca ilçe hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik Kamerasından kaza anı

Haber: İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya)

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TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kardeş öldü



KAYSERİ'de, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Kemal Elkıran (72) olay yerinde, kardeşi Cemal Elkıran (68) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Kayseri-Malatya yolunun 35'inci kilometresinde Tomarza ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Malatya yönüne giden Sercan İrez (48) yönetimindeki 31 HJ 430 plakalı TIR, tali yoldan ana yola çıkan Kemal Elkıran yönetimindeki 38 PN 176 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobil savrularak yoldan çıktı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Kemal Elkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan otomobildeki Cemal Elkıran ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cemal Elkıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR'ın sürücüsü Sercan İrez ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber: Murat GÜRBÜZLER/ KAYSERİ,

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