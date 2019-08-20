DHA YURT BÜLTENİ-17

(Özel Haber) DHA, kıran harekatının yürütüldüğü operasyon bölgesinde



KATO DAĞI TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENİYOR

Van, Hakkari ile Şırnak'ta Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan 'Kıran' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralar yerle bir ediliyor. Kato Dağı ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'de operasyona katılan Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için güvenlik güçlerin yanında bulunduklarını söyledi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin; Hakkari, Van, Şırnak kırsalında 3 gün önce başlatılan ve 'Kıran' adı verilen operasyonu bizzat Hakkari'den yönetiyor. Orgeneral Çetin'in yanı sıra operasyonun Van bölümünde İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan; Hakkari'de Tuğgeneral Nuri Öztürk, Şırnak bölümünde ise Albay Tahsin Saruhan bulunuyor. Operasyon kapsamında, 3 ilde jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 129 kişilik operasyonel tim görev alıyor.

Bölgedeki operasyonları bizzat takip eden Jandarma Genel Komutanı Çetin, beraberindeki Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile bugün ilk olarak jandarma harekat merkezindeki koordinasyon merkezinde bir süre gelişmeleri izleyip, operasyonu yönetti. Çetin ile beraberindekilere, operasyonda ele geçirilen ve İl Jandarma Komutanlığı Fatih Kışlası'nda sergilenen silah ve mühimmat hakkında bilgi verildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, daha sonra 'Kıran' operasyonu kapsamında Hakkari, Şırnak ve Van bölgesinin üçgeninde bulunan Kato Dağı ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'ye gitti. Burada Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da hazır bulundu. Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için güvenlik güçlerinin yanında bulunduklarını söyledi.

Bugünkü operasyonu Hakkari, Şırnak, Van üçgeninde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'de yürüttüklerini belirten Orgeneral Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve İçişleri Bakanı'mızın emir ve direktifleri doğrultusunda ülkemizde, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede teröristlerin barınabileceği bütün alanlara girilmiştir ve girilmeye devam edilmektedir" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, operasyonu başarıyla yürüttüklerini söyledi. Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, askerlerle sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Kato Dağı, teröristlerden temizleniyor

VAN, Hakkari ile Şırnak'ta Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan 'Kıran' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralar yerle bir ediliyor. Kato Dağı ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'de operasyona katılan Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için güvenlik güçlerin yanında bulunduklarını söyledi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin; Hakkari, Van, Şırnak kırsalında 3 gün önce başlatılan ve 'Kıran' adı verilen operasyonu bizzat Hakkari'den yönetiyor. Orgeneral Çetin'in yanı sıra operasyonun Van bölümünde İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan; Hakkari'de Tuğgeneral Nuri Öztürk, Şırnak bölümünde ise Albay Tahsin Saruhan bulunuyor. Operasyon kapsamında, 3 ilde jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 129 kişilik operasyonel tim görev alıyor.

Bölgedeki operasyonları bizzat takip eden Jandarma Genel Komutanı Çetin, beraberindeki Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile bugün ilk olarak jandarma harekat merkezindeki koordinasyon merkezinde bir süre gelişmeleri izleyip, operasyonu yönetti. Çetin ile beraberindekilere, operasyonda ele geçirilen ve İl Jandarma Komutanlığı Fatih Kışlası'nda sergilenen silah ve mühimmat hakkında bilgi verildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, daha sonra 'Kıran' operasyonu kapsamında Hakkari, Şırnak ve Van bölgesinin üçgeninde bulunan Kato Dağı ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'ye gitti. Burada Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da hazır bulundu. Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için güvenlik güçlerinin yanında bulunduklarını söyledi.

Bugünkü operasyonu Hakkari, Şırnak, Van üçgeninde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'de yürüttüklerini belirten Orgeneral Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve İçişleri Bakanı'mızın emir ve direktifleri doğrultusunda ülkemizde, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede teröristlerin barınabileceği bütün alanlara girilmiştir ve girilmeye devam edilmektedir" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, operasyonu başarıyla yürüttüklerini söyledi. Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, askerlerle sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER HAKKARİ'DEN GEÇİLDİ

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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CHP Ereğli İlçe başkanlığında kongre iptal edildi, tartışma çıktı



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın da aday olduğu CHP ilçe kongresinin iptal edilmesinin ardından parti üyeleri arasında tartışma çıktı.

CHP Ereğli Başkanı Sevdekar Aras ve yönetimi, geçen Temmuz ayında, parti genel merkezince görevden alınıp yerine kayyum atandı. Göreve atanan İsmail Fota ve yönetim kuruluyla 20 Ağustos'ta kongre kararı alındı. İlçe başkanlığına, Ereğli Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın aday olması tepkilere neden oldu. Bugün gerçekleştirilmesi kararlaştırılan ilçe kongresi de CHP Genel Merkezi'nce iptal edildi. CHP İl Başkanı Hakkı Güney, bugün partisinin ilçe binasında basın açıklaması düzenledi. İptal kararının parti genel merkezlerince alındığını hatırlatan Güney, "Merkez Yürütme Kurulu kararını verdi, şimdi verecekleri ikinci kararı bekleyeceğiz. CHP genel başkanımızın belediyeler ile ilgili aldığı karar vardır. Tebligatlarla da bu kararlar yerine getiriliyor. Bütün belediye başkanlarımız da buna uyuyor. Başka şehirlerde de iptale giden yerlerimiz var. Parti içinde akraba ilişkileri ile ilgili bir açıklama henüz, öyle bir kararı yok. Herkesin bir demokratik hakkı vardır, bunun saygınlığını ortaya koymamız lazım. Aday olacak kişiye aday olamazsınız diyemezsiniz. Genel merkez bize kararı bildirecek biz de bu karar doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Basın açıklaması sırasında parti üyelerinden bazıları, kayyum olarak atanan başkan İsmail Fota ile il başkanı Hakkı Güney'e tepki gösterdi. İstifa çağrısı yapan üyelerden Mustafa Karadeniz, yaşanan olayın sorumlusunun il yönetimi olduğunu ileri sürerek, "Bazı yöneticiler partiyi kendi tüzüklerine göre yönetiyorlar, parti tüzüğüne göre değil. Parti tüzüğünü okumalarını tavsiye ediyorum" dedi. Bu sırada İsmail Fota ile partili Ahmet Kurubacak arasında da sözlü tartışma çıktı. Tartışmayı diğer partililer sonlandırdı.

Görüntü Dökümü:

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Zonguldak İl başkanı Hakkı Güney'in MYK'nın seçimi iptali ile açıklaması

Zonguldak İl başkanına istifa et diyen partili

İlçe Başkanlığına Kayyum olarak atanan İsmail Fota'ya tepki

Partililerin tartışması

Tartışmadan partililerin 'Yazıklar olsun.' Demesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

