Dha yurt bülteni - 17

Doçenti öldüren doktor ve sevgilisine müebbet hapis



ELAZIĞ' Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin (35) cinayetiyle ilgili pratisyen doktor Çağla Gül Balo ve sevgilisi tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş'a müebbet hapis cezası verildi

Olay, 8 Aralık 2018 günü, Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta meydana geldi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin, telefonla konuştuğu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş'ın evine gitti. Burada Doç. Dr. Mustafa Girgin ile Aktaş ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapan sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül Balo arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih Şemsettin Aktaş, eline geçirdiği bıçakla Doç. Dr. Girgin'i bıçaklayarak öldürdü. Arbede sırasında Aktaş da elinden yaralandı.

Doç. Dr. Mustafa Girgin'i bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu bulunan tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrenci Fatih Şemsettin Aktaş ile pratisyen doktor olan sevgilisi Çağla Gül Balo, Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Fatih Şemsettin Aktaş ile Elazığ E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çağla Gül Balo, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Maktul yakınları ve taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada savcının mütalaasının ardından sanıklara söz verildi.

Sanıklardan Çağla Gül Balo, Mustafa Girgin'e hiç zarar vermediğini öne sürerek, duruşma salonundan kamuoyundan özür diledi. Cinayeti sevgilisinin işlediğini ileri süren sanık Fatih Şemsettin A. ise, "Benim bünyem kan karşısında çok fazla dayanamıyor. Ben nasıl oluyorum da Mustafa Girgin'i öldürüyorum. Bir psikopat kadın yüzünden Mustafa Girgin hayatını kaybetti ve ben de cezaevinde bulunuyorum" diye konuştu. Maktul tarafı ise, her iki sanığın da tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, her iki sanığı da 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

BUNUN BİR AŞK CİNAYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Duruşmanın ardından Elazığ Adliyesi önünde açıklamada bulunan Gergin'in yakınlarının avukatı İbram Gök, konuyla ilgili çok spekülasyon yapıldığına dikkat çekerek, bugün mahkemenin verdiği kararla bunun bir aşk cinayeti olmadığı ortaya çıktığını söyledi. Gök, "Bu sadistçe, hunharca iki tane ne olduğu belli olmayan insan müsveddesi kişilerin bir doktoru hiç yoktan yere öldürdüğü, canavarca öldürdüğü ve sonucu itibariyle ortadan kaldırma ve hatta daha ileri planları vardı. Her iki sanık hakkında da müebbet hapis cezasını mahkeme uygun gördü" dedi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Çoruh'a saldıran grubun, restoranı birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı

İZMİR'de, oyuncu Şevket Çoruh ile meslektaşı Murat Akkoyunlu'nun birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra, organizatör Serhat Aydoğdu ile gittikleri restoranın önünde, köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulundukları bir grup tarafından saldırıya uğramalarının ardından, saldırgan grubun restorana da zarar verdiği, sandalye ve servis takımlarını restoranın içine fırlattıkları ortaya çıktı.

İzmir'de, oyuncu Şevket Çoruh ile meslektaşı Murat Akkoyunlu'nun birlikte geçen cumartesi sahnelediği tiyatro oyunundan sonra, organizatör Serhat Aydoğdu ile gittikleri restoranın önünde, köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulundukları bir grup tarafından saldırıya uğramasının ardından, olayla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Çoruh'ın darp edildiği yerdeki güvenlik kameraları tadilat olduğu için çekim yapmazken, restoranın içindeki güvenlik kameralarınca olayın bir kısmı görüntülenebildi. Görüntülerde, saldırgan grubun Çoruh, Akkoyunlu ve Aydoğdu'yu darp ettikten sonra, dış kısımda bulunan sandalye ve servis takımlarını restoranın içine fırlattıkları, Akkoyunlu'nun ise restoranın üst katına çıkarak, daha fazla darp edilmekten kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN – Kamera: İZMİR,

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Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, dişinin çekilmesi için yapılan uyuşturucu iğnenin yeterince uyuşturmadığını öne sürerek, tartıştığı diş hekimi Hamdi Gören'i (45) bıçaklayan Mert D. (18), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Mert D.'nin, dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini belirterek, "Doktor, dişime 2 defa iğne yaptı; fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi belirttim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mert D., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan diş hekimi Hamdi Gören'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı araca bindirilişi

-Şüpheliyi taşıyan aracın emniyetten ayrılması

Süre: 00.42 Boyut: 79 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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İşçilerin tehlikeli mesaisi kamerada



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 9 katlı binanın mantolama sıvasını yapan işçilerin, güvenlik önlemi almadan çalışmaları dikkat çekti.

İlçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Şehit Er Kudret Özcan Caddesi üzerinde, 9 katlı binanın mantolama sıvasını yapan 3 işçinin, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştıkları görüldü. Katın sıvasını bitiren işçilerin alt kattaki iskelenin demirlerinden tehlikeli inişleri yürekleri ağıza getirdi. Yaklaşık 25 metre yükseklikte, emniyet kemeri olmadan ve hiçbir koruma malzemesi kullanmadan çalışan işçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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İşçilerin çalışması

Sıvasını bitiren işçilerin iskele demirlerinden önlem almadan inmesi

Binanın yerden yüksekliği

İşçilerin kova ile malzeme çekmesi

Süre: (2: 06) Boyut: (387 MB)

Haber-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),

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Eskişehir'de CHP yönetimine kayyum atandı

ESKİŞEHİR'de görevden alınan eski CHP İl Başkanı Rabia Akman'ın başvurusu üzerine 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, parti yönetimine olağanüstü kongreye gideceği tarihe kadar 3 kişilik kayyum atanmasına karar verdi.

Eskişehir'de CHP İl Başkanı Rabia Akman, geçen yıl Kasım ayında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevden alındı, yerine ise CHP'nin eski il başkanlarından Abdulkadir Adar atandı. Görevden alınan Akman, avukatı aracılığıyla Eskişehir 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açarak olağanüstü il kongresi yapılmak üzere il yönetimine kayyum atanmasını istedi. Davanın üçüncü duruşmasına eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemenin hakimi, partinin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'den oluşan heyetin atanmasına karar verdi. Eskişehir CHP il yönetimi, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından üst mahkemeye itiraz edecek ve kabul edilmemesi durumunda, kayyum ataması partiye tebliğ edilerek 45 günlük süreçte olağanüstü kongreye gidilecek.

Görüntü Dökümü:

-Eskişehir Adliyesi

-Adliye Sarayı yazısı

-CHP'li eski İl Başkanı Rabia Akman görüntüsü

-CHP Eskişehir Parti binası

-Parti logosu ve tabelası

-Rabia Akman fotoğrafları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,-