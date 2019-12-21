DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya 'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi Ege Denizi 'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi 'nden bugün saat 15.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Admiral Essen', saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rus savaş gemisi 'Admiral Essen' Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında genel, detay görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Aksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı

AKSİYON sporcuları Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Siirt'tin Tillo ilçesindeki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Siirt'in Pervari ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin en yüksek konsol köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nden atlayış yapmak için kente gelen aksiyon sporcular Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Tillo'daki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle serbest atlayış gerçekleştirdi.

Daha önce İstanbul Galata Kulesi'nden serbest atlayış yapan Cengiz Koçak, Kaletül-Üstad Tepesi'nin yamaç paraşütü etkinliği için uygun bir yer olduğunu söyledi. Beğendik Köprüsü'nde atlayışa şu an için izin alamadıklarını anlatan Koçak, "Kaletül-Üstad Tepesi'nden yapacağımız atlayıştan sonra Siirt'te birkaç gün kalarak çeşitli yerlerde atlayışlarımızı sürdüreceğiz dedi.

Görüntü Dökümü

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Atlayış hazırlığı yapan sporcular

Atlayışın yapıldığı tepe

Röportaj

Sporcularına atlayışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Doğu Türkistan'da ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı

KARABÜK'te, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri tarafından Doğu Türkistan'da ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kemal Güneş Caddesi'nde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi üyeleri ve onlara destek veren yaklaşık 100 kişi, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla "Avrupa Birliği değil, İslam Birliği", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganları attı. Ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Doğu Türkistanlı Mahmut Can Erkin, eşi ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep'le kalabalıktaki yerini aldı. Karabük'te bulunduğu 3 yıldan bu yana Doğu Türkistan'da bulunan anne, babası ve kardeşleriyle iletişime geçemediğini belirten Mahmut Can Erkin, "Annem ve babam dahil olmak üzere şuan 33 akrabamı Çin hapishaneye attı. Neden hapishaneye attıklarını da bilmiyorum. Ben Türk kardeşlerimden sadece dua etmelerini istiyorum. Bizi bırakmayın ve sesimizi dünyaya duyurun. "dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gıyabi cenaze namazı kılınması

-Basın açıklaması

-Mahmut Can Erkin'in konuşması

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/KARABÜK

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Festivalde balık-ekmek izdihamı

MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Karaduvar Balık Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival alanında ikram olarak dağıtılan balık-ekmeklerden almak isteyenler birbiri ile yarıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla Karaduvar sahilinde organize edilen festivale binlerce vatandaş katıldı. Vali Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da katıldığı festivalde yaklaşık 2 ton balık dağıtıldı. Öğle saatlerinde başlayan festival sardalya balık-ekmek ikramı ile başladı. Uzun kuyrukların oluştuğu balık stantlarının önünde zaman zaman izdiham yaşanırken, ikramlardan almak isteyen vatandaşlar ise birbiriyle yarıştı. Ayrıca festival kapsamında olta balıkçılığı yarışması, çeşitli çocuk aktiviteleri, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve birbirinden renkli gösteriler düzenlendi. Beslenme Uzmanı Dilara Koçak'ın da vatandaşlarla söyleşi yaptığı festivalin ilk günü, Sinan Akçıl konseri ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Festival alanından genel görüntü

-Balıkların hazırlandığı stantlardan görüntü

-Balıklar pişirilirken

-Balık-ekmekler vatandaşlara ikram edilirken

-Balık-ekmeklerden almak isteyen vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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