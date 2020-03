DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Kalp krizi geçiren kaymakam hayatını kaybetti

GİRESUN'un Espiye ilçe kaymakamı Dede Musa Baştürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Espiye Kaymakam'ı Dede Musa Baştürk, öğlen saatlerinde evinde bulunduğu sırada rahatsızlandı. Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Baştürk, yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Baştürk, 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atanmıştı.

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU - GİRESUN-DHA

Öğrencilerden anlamlı 'koronavirüs' videosu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eğitim veren bir ilkokulun öğrencileri çektikleri videoyla koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarına destek verdi.

Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs korona Türkiye'de de görüldü. Ülkede görülmesinin ardından kısa sürede vaka sayısı 47'ye ulaştı. Başta yetkililer olmak üzere tüm ülkede koronavirüse karşı tedbirler alındı. Türkiye'deki koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okulların tatil edilmesiyle evde vakit geçiren Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Kılıçarslan İlkokulu'ndan 15 öğrenci sağlık çalışanlarına çektikleri videoyla destek verdi. Videodaki küçük öğrenciler hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti hem de aldıkları hijyen tedbirlerini anlattı. Videoyu internete yüklemelerinin ardından ise kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşırken öğrencilerin bu şekilde birçok çalışması olduğu öğrenildi.

'ÜZÜLÜYORUZ'

Öğrencilerin hazırladığı farkındalık videosundan dolayı mutlu olduklarını belirten Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan, "Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Bu süreçte durmadan çalışan sağlık personellerimize üzülüyoruz. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'yı televizyonda gördük, gerçekten üzüldük. Yorgunluk ve uykusuzluğu gözlerinden belli oluyordu. Bu hem beni hem öğrencilerimizi çok etkiledi. Öğrencilerimiz de bunun üzerine evlerinde sağlık çalışanlarına destek amacıyla bu video çekerek teşekkür etmek istedilerö dedi.

Hazırlanan videoda ise öğrenciler tek tek kamera karşısına geçip, verdikleri çeşitli mesajlarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Haber - Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

Otobüs iki otomobile çarparak devrildi: 20 yaralı

GAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü, kontrolden çıkarak iki otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada üç şoför ile otobüste bulunan 17 yolcu yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahaeddin Nakıpoğlu Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Emre Duran (47) yönetimindeki 27 ABS 790 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden sürücüleri öğrenilemeyen 54 SE 533 ve 27 AER 869 plakalı iki otomobile çarparak devrildi. Kazada sürücüler ve otobüste bulunan 17 yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüsün içerisinde sıkışan yolcular olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

TIR'ın taşıdığı kamyon alt geçide sıkıştı

ELAZIĞ'da, TIR'ın üzerinde taşınan kamyonun kasası alt geçide çarpıp, sıkıştı.

Olay, kent merkezindeki Cahit Dalokay Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Mustafa Ünal'ın kullandığı 23 LP 465 plakalı TIR'ın taşıdığı 06 BBH 892 plakalı kamyonun kasası, yüksekliği 4.80 metre olan alt geçidin tavanına çarpınca, yolda sıkışıp kaldı. TIR sürücüsü Ünal, polis ekiplerini arayıp, yardım istedi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, alt geçidi bir süreliğine trafiğe kapattı. Güvenlik önlemlerinin ardından alt geçide sıkışan araç, olay yerine getirilen vinçle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

Alacak kavgasında darbedilip vurulan kişi öldü, 3 kişi tutuklandı

BURSA'da, alacak-verecek nedeniyle tartıştığı B.Y. (25) ve 6 arkadaşı tarafından darbedilen ardından tabancayla vurulan F.B., yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 kişiden, B.Y. ve arkadaşları F.Y. ile O.K. tutuklandı.

Olay, pazar günü merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. F.B. (33) evinin önünde borç alma nedeniyle husumetli olduğu B.Y. (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y.'nin arkadaşları F.Y. (24), K.E (23), K.A (25), O.K. (23), E.E (24) ve İ.K (24) olay yerine gelip, F.B.'yi darbederek otomobile bildirdi. B.Y. ve arkadaşları, F.B.'yi Esenevler Mahallesi'ndeki boş araziye götürdü. Burada B.Y., otomobilin içinde F.B.'yi tabancayla göğsünden vurdu. Daha sonra paniğe kapılan B.Y. arkadaşlarıyla ağır yaralı olan F.B.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakıp, kaçtı. Burada tedaviye alınan F.B., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

200 GÜVENLİK KAMERASININ GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güvenlik kameraları başta olmak üzere çevredeki yaklaşık 200 kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Sabahın erken saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, cinayet şüphelisi 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişiden B.Y., F.Y. ve O.K. 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.A., K.E., E.E. ve İ.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Marmaris'te yunus sürprizi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kıyıya 40 metre mesafeye kadar gelip yüzen, dalıp-çıkan iki yunus, sahilde toplananların büyük ilgisini çekti.

Marmaris Körfezi'ndeki mavi bayraklı halk plajında, bugün öğleden sonra iki yunus, kıyıya 40 metre mesafeye kadar geldi. Karşılıklı yüzen yunuslar, dalıp çıktı. Yaklaşık bir dakika kaldığı kıyıdan uzaklaşan yunuslar, teknelerin çevresinde dolandıktan sonra açık denize doğru yüzerek gözlerden kayboldu. Yunusların bu sevimli hareketleri sahildekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),

Marmaris'te zabıtadan fahiş fiyat denetimi

MARMARİS'te, belediye zabıta ekipleri koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında gıda ve hijyen ürünleri satan süpermarket zincirlerinin şubelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden 60 personel bugün, süpermarket zincirlerinin şubelerinde eş zamanlı denetim yaptı. Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda ve hijyen ürünleri satan marketlere üçerli gruplar halinde eş zamanlı denetim yapan ekipler. saat 10.00'dan 17.00'ye kadar çalışmayı sürdürdü. Denetimlerde, raflardaki gıda ile çeşitli dezenfekte ürünlerin fiyatları yazılarak karşılaştırma yapıldı. Fahiş fiyat denetimlerin sonunda olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Yapılan denetimle ilgili yazılı açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, "Zabıta ekiplerimiz rutin olarak denetimler gerçekleştiriyordu. Ancak virüsten kaynaklanan bu ortamda olumsuz bir durum yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Marketlerimizde fahiş fiyat artışı olmaması sevindirici tabii ki" dedi. Denetimlerin sık aralıklarla yapılacağı bildirildi.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),

