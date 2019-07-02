DHA YURT BÜLTENİ - 18

Antalya'da orman yangını (1)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Manavgat'a bağlı Oymapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Aynı bölgenin 4 farklı noktasında birden başladığı belirlenen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter ve 20 arazözle müdahale ediliyor. Bölgede rüzgarın da etkili olduğu belirtildi.

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Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -

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Türk asıllı Hollandalı siyasetçi ilk duruşmada beraat etti

Tatil için geldiği Antalya'da, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Hollanda'nın Eindhoven kentinin Sosyalist Parti Grup Lideri Murat Memiş, ilk duruşmada beraat etti.

Hollanda'nın Eindhoven kentinin Sosyalist Parti Grup Lideri, Ulusal Konsey Üyesi ve Belediye Meclisi üyesi Murat Memiş, 28 Nisan'da tatil için geldiği Antalya'da, sosyal medya hesaplarında PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 30 Nisan'da gözaltına alındı ve dört günlük gözaltının ardından yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest kaldı.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Memiş, Sosyalist Parti Genel Başkanı Lilian Marijnissen, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Hollanda'dan gelen gazeteciler ve Murat Memiş'in avukatları katıldı.

Duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan Murat Memiş, Hollanda'da bir siyasetçi olduğunu ve paylaşımlarının bağlı bulunduğu siyasi partinin çalışanları tarafından yapıldığını savundu. Memiş, Twitter ve Facebook dışında 6 tane daha resmi sosyal medya hesabı bulunduğunu, yapılan paylaşımların sadece Kürtlere yönelik değil, Hollanda'da yaşayan Faslı, Filistinli ve Türkler gibi yabancı uyruklulara dönük olduğunu ifade etti. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Murat Memiş, paylaşımların yerel seçim çalışmaları esnasında yapıldığını öne sürdü. Memiş, iddianamede yer alan 'Murat Awges' kullanıcı isimli facebook hesabının ise kendisine ait olmadığını belirtti.

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında, sosyal medya paylaşımlarının sanık tarafından yapılmadığı ve denetlenmediğine vurgu yapılarak, Murat Memiş'in beratını istedi. Son sözü sorulan Murat Memiş, suçsuz olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beratına karar verdi.

'İKİ AY ZORLU SÜREÇ GEÇTİ'

Duruşma sonunda Türk ve Hollandalı gazetecilere konuşan Murat Memiş, mutlu olduğunu söyleyerek, "İki ay zorlu bir süreç geçti. Hollanda'ya yarın gideceğim. Bıraktığım işler var. Sonuçta hak hukukun yerini bulduğuna sevindim. Bana destek olan herkese, özellikle parti liderine teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyalist Parti Genel Başkanı Lilian Marijnissen de Murat Memiş'in beraat etmesine çok sevindiklerini belirterek, "Murat'a destek için Antalya'ya geldik. Beraat kararına çok sevindik. Murat'ı alıp ailesine götüreceğiz. Partimizin Murat'a çok ihtiyacı var" diye konuştu.

Murat Memiş'in avukatlarından Muhammet Murat Göl ise bugün Antalya'da fikir özgürlüğünün, liberal demokrasinin ve adaletin kazandığını ifade etti.

Hollanda'nın Brabant bölgesinde bir mantar çiftliği sahibi olan Murat Memiş, 12 yaşındayken ailesiyle Hollanda'ya taşındı. Eidnhoven Konseyi'nde iki dönemdir görev yapan Memiş, Sosyalist Parti'nin siyasi grup başkanlığının yanı sıra, parti meclis üyesi ve Eindhoven il başkanlığı görevlerinde bulunuyor.

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Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, -

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Hayvan yüklü TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş öldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu yaklaşık 60 küçükbaş öldü.

Kaza, öğlen saatlerinde, Ceyhan D-400 yolu Kösreli Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Osmaniye'den Adana'ya giden Mustafa D. yönetimindeki 27 D 5341 plakalı küçükbaş hayvan yüklü TIR, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, TIR'daki hayvanlar yola savrulurken, Mustafa D. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 60 yakın küçükbaşın öldüğü belirlendi. Mustafa D.'nin müdahalesi sağlık görevlilerince ayakta yapılırken, yolun temizlenmesinin ardından, devrilen TIR dorsesinin kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen tır

-Devrilen tırdan yola saçılan hayvanlar

SÜRE: 01'11" BOYUT: 132 mb

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera: ADANA,

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Polis emeklileri derneğinde gerginlik

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nin Antalya Şubesi Genel Kurulu'nun divan başkanlığı seçiminde kısa sürelik gerginlik yaşandı. Çağrılan çevik kuvvet eşliğinde genel kurula gidildi.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şubesi Genel Kurulu, Konyaaltı ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Üç yılda bir yapılan ve 628 üyesi bulunan derneğin, yeterli çoğunluk sayısı olan 328 rakamının bulunmasıyla seçim sabah saatlerinde başladı.

Emekli emniyet müdürleri Hasan Kısa ile Aykut Ziya Baltacı'nın yarıştığı seçimde, divan başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. Taraflar, çoğunluğu kendilerinin sağladığını iddia ederek, divan başkanlığını oluşturmak istedi. İtirazlar sonucu yaşanan gerginliğin ardından salona çok sayıda çevik kuvvet ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polisler sahne ile dernek üyeleri arasında set oluştururken, yeniden divan başkanlığı seçimine gidildi.

Aykut Ziya Baltacı'nın adayının divan başkanı seçilmesi üzerine mevcut dernek başkanı Hasan Kısa, seçimi iptal ettiğini duyurup salondan ayrıldı. Kısa'nın açıklamasına rağmen genel kurula devam edildi.

Görüntü Dökümü

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-Salon içinden görüntü

-Çevik kuvvetin sahne önünde görüntüsü

-Basın mensuplarının salon dışına çıkartılmaları

-Bir grup emekli polis basın mensuplarını dışarıya çıkmayın demesi

-Sivil polislerin basın mensuplarını dışarı çıkarması

-Detaylar

387 MB/// 03.30"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Eski sevgilisiyle çıkan kızı bıçakladı, serbest kaldı

Karaman'da eski erkek arkadaşı T.B. (17) ile görüştüğü iddiasıyla lise öğrencisi H.U. (16) adlı kızı karnından bıçaklayan A.B. (16), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaralı H.U. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Valide Sultan Mahallesi'ndeki lisenin önünde meydana geldi. A.B., eski sevgilisi T.B. ile görüşen H.U. ile lise önünde karşılaştı. A.B., H.U.'ya, "Neden eski sevgilimle çıkıyorsun" diyerek tartışmaya başladı. İki genç kız arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.B., yanındaki bıçakla H.U.'yu karnından yaraladı. H.U. kanlar içerisinde yere yığılırken, A.B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.U., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.U., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan A.B., ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarılan A.B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Yaralı kızın ambulanstan indirilmesi (Arşiv)

Acil Servise alınması (Arşiv)

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Kalp masajı yapılan güvercin, kurtarılamadı

Edirne'de bir apartman dairesinin balkonundaki demir parmaklıklara sıkışması sonucu yaralanan ve ölmek üzere olan güvercin, itfaiyecinin kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yaralı kuş, tedaviye alındığı veteriner kliniğinde kurtarılamadı.

Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, Dilaverbey Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü kat balkonunda demir parmaklıklara sıkışan ve ölmek üzere martıyı kurtardı. İtfaiyecinin sıkıştığı yerden çıkardığı kuş, kap masajıyla hayata döndürüldü. İtfaiye aracına alınan yaralı kuş, tedavisi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki klinikte tedaviye alındı. Güvercin, klinikte durumunun kötüleşmesi sonucu kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye aracı

Kuşun itfaiye aracıyla indirilmesi

Kuş itfaiye erinin elinde

Kalp masajı yapması

Yaralı kuştan detay

İtfaiye eri ile röp.

İtfaiye aracının gitmesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,-

