Dha yurt bülteni - 19

HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu (4)

AİLELERDEN, HDP'LİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için 12 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler kendilerini tehdit ettikleri ve çocuklarının kaçırılmasında sorumlu olduklarını iddia ederek HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu.

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan Aydın (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in yaptığı "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak" açıklamasıyla ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili değil misin, nasıl bunu söylüyorsun? Hani terörle iş birliğiniz yoktu ' Sen açık açık dile getiriyorsun bunu. Bizi tehdit ediyorsanız gelin bizi öldürün. Hiçbir yere de gitmiyoruz buradayız. Yeter artık kanımızı kuruttunuz. Nereye kadar sizden korkacağız' Biz dün anneler babalar olarak savcılığa gittik. Bizim çocuklarımızın sorumlusu bunlar olduğu için bunlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ondan sonra Leyla Güven bu açıklamayı yaptı. Bu resmen bir tehdit. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin maaşını alıyorsun ve bizi tehdit ediyorsun. Bizim paramızla bizi dövüyorsunuz. Biz zaten ilk gün dedik, 'Biz buradayız gelin bizi öldürecekseniz öldürün.' Bizi tehdit ediyorlar, bize laf söylüyorlar. Biz durmuşuz kendileri durmuyor. 12 gündür buradayız. HDP il başkanlığı olarak ne derdiniz var ' Sorunumuzu çözdüler mi' Ben senin nasıl Kürt vatandaşınım ' Niye beni dikkate almıyorsun ' Sana oy verdiğimde Kürt'tüm şimdi Kürt değil miyim? Bu Allah'tan reva mıdır? Biz Leyla Güven'den de şikayetçi olacağız. HDP ile ilgili şikayetimizden sonra bizi tehdit etmeye başladı. Yani o laf bizedir. Gerilla katılımı tekrar olacak. Savaş yine sürecek. Çözüm sürecini yarıda bırakmışsınız lafı. Biz zaten size bir çözüm süreci verdik. 2015 yılında vermedik mi? 2015'te hepimiz size oy vermedik mi? Ama siz bunu çocuklarımızı kaçırarak değerlendirdiniz. 3 bin 500'e yakın çocuk gitti Sur'da. Gelin bize destek verin. Nereye kadar korkacaksınız bunlardan. Ben çocuğumu sizin için mi yetiştirdim? Kendi çocuklarınızı götürün. Ama yok nerede bir fakir varsa onlar. Ne istiyorsunuz bizden."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

DİYARBAKIR

============

HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında son günlerden yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

Hakkındaki terör davaların nedeniyle tutuklu olduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018'de açıklık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, dün "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak" açıklamasında bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da bu ve son günlerde yaptığı diğer açıklamalar nedeniyle Güven hakkında soruşturma başlattı. Güven hakkında fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilecek.

Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, -

==============

Deniz paraşütünün halatı koptu; 20 metreden düşen 2 turist yaralandı (2)

DÜŞME ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde Rus turistler Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov'nın bindiği deniz paraşütünün halatının koptuktan sonra düştükleri anlar sahildekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, deniz üzerinde halatı kopan paraşütün hızla alçalarak karaya doğru ilerlediği ve ağaçlara takılarak düştüğü görülüyor.

Diğer yandan görgü tanığı Coşkun Duman, ise "Halat koptuktan sonra paraşüt hızla üzerimizden geçti. Otele doğru gitti. Ağaçlara sürterek yere düştü. Eğer otelin duvarına çarpsalardı kurtulma şanları yoktu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

Paraşütün düşme anı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

==============================

Ters yönde giden otomobil cep telefonuyla görüntülendi

KARABÜK, – KARABÜK - Kastamonu yolunda ters yönde ilerleyen otomobil, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük – Kastamonu karayolu İğdir köyü mevkiinde ters yönden hızla giden otomobilin sürücüsü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Şans eseri bir kazaya neden olmadan ters yönde ilerleyen otomobil, Kastamonu yönüne giden kamyonetin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilin ters yönde gitmesi(Cep telefonu görüntüsü)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

========================

Otomobilin çarptığı Betül, yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Betül Rıdvan (9), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eskisaraya Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Betül Rıdvan'a plakası ve sürücücü öğrenilemeyen otomobil çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuğu görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Betül Rıdvan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yaralı Rıdvan'a çarpıp kaçan otomobilin ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Olay yeri

-Yaralı çocuğun ambulans taşınması

-Yaralı kıza sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansın hastaneye gidişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

=============

Run The Island Bozcaada Festivali yapıldı

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, bu yıl ilk kez Run The Island Bozcaada Festivali yapıldı. Sporun, müziğin ve eğlencenin iç içe olduğu 'Run The İsland Bozcaada'da, 21K erkeklerde Etopyalı Getaye Gelae, kadınlarda ise Yayla Kılıç, 11K erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda da Elif Dağdelen altın madalyayı kazandı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Run The Island Bozcaada' festivali dün başladı. Sporun, müziğin ve eğlencenin iç içe olduğu festivalde Cumhuriyet Meydanı'na kurulan mini survivor parkı, rodeo ve mini tenis kortu ile çocuklar 2 gün boyunca eğlendi. Dün festival kapsamında sahne alan ilk isim ise Gonca Vuslateri oldu. Sahnede gerçekleştirilen konsere sporcular ve adaya gelen tatilciler rüzgara rağmen yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin bugünkü bölümünde ise, 11K ve 21K yarışlarının yani sıra fitnes, zumba, yoga gibi sportif etkinlikler ile dolu dolu geçti. Sabah erken saatlerde yarışlar başladı. Ayazma Plajı'na akın eden yüzlerce sporcu hem koştu hem de müzik eşliğinde kendini soğuk suya bırakarak keyifli saatler geçirdi. Saat 11.00'deki 11K ve 21K yarışlarının başlama startını Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz verdi. Sporcular, koyların dibinden, üzüm bağlarının arasından koşarak yarışı tamamladı. 21K erkeklerde Etopyalı Getaye Gelae, kadınlarda ise Yayla Kılıç, 11K'da erkeklerde Sezgin Ataç, kadinlarda da Elif Dağdelen altın madalyayı kazandı. Festivalde dereceye giren sporculara toplamda 46 bin 500 TL ödül dağıtıldı.

Festival, Ayazma Plajı'ndaki Kalben konseriyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Koşu startından görüntü.

Koşuda dereceye girenlere ödül verilmesi.

Ayazma plajında dans edenlerden görüntü.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), -

======================

