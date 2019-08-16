DHA YURT BÜLTENİ - 2

Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu (2)

KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları sürüyor. Teknedeki yolcuların tahliyesinin ardından gemi için kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Balıkçı kayıkları ve sahil güvenlik yardımı ile yan yatan teknenin kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerin çalışması ile tekne tersaneye çekildi.

Görüntü Dökümü

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-Havadan görüntüler

-Gemi kurtarma çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU/ SİNOP,

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Marmaris plajları rengarenk

Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile gelenler, plajları doldururken, rengarenk görüntüler oluştu.

Kurban Bayramı tatili bitmesine rağmen Marmaris'teki yoğunluk azalmadı. Tatilinin son günü 6 bin aracın çıkış yaptığı ilçede, plajlar yine tıka basa doldu. Yüksek nemle birleşen 40 derece sıcaklıkta bunalan tatilciler, soluğu plajlarda aldı. Güneş banyosu yapan ya da su sporlarıyla eğlenen tatilciler, gönüllerince eğlendi. İlçede, sahil kenarlarındaki ağaç gölgelerinde piknik yapanlar da oldu.

Görüntü Dökümü

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-Otel çevresi ve sokaklardaki araç parkları görüntü

-Hakim bir tepeden kalabalık plajların görüntüsü

-Sahil yürüyüş yolundaki vatandaşlardan görüntü

-Plajlardan görüntü

-Plaj voleybolu oynayan tatilcilerden görüntü

(Toplam: 3 dakika 43 saniye-268 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Eski lastikler kaldırımı renklendirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 10 yıldır bakkal dükkanı işleten Sevilay Beşli (40) ile eşi Sebahattin Beşli (40), eski otomobil lastiklerini kullanarak çevreyi güzelleştirdi. Bakkal dükkanlarının önüne lastiklerden çiçek saksısı ve masalar yapıp boyayan Beşli çifti, sokaklarını renklendirdi.

Değirmenönü Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Sevilay ve Sebahattin Beşli çifti, yaklaşık 2 ay önce geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla plastik şişelerden çeşitli süs eşyaları yapmaya başladı. Hobi amacıyla yaptıkları eşyalar beğeni toplayan çift, daha sonra dükkanlarının önünü kullanılmayan araç lastiklerinden yaptıkları saksılarla renklendirmeye karar verdi. Sebahattin Beşli'nin maket bıçağıyla kestiği otomobil lastiklerini, eşi Sevilay Beşli ise farklı renklere boyayarak içine çiçek dikti. Yine otomobil lastikleri kullanarak masa yapan çift, atıl durumdaki odun ve tahta parçalarıyla yaptıkları rengarenk iskemlelerle güzel tasarımlar oluşturdu.

'EŞİMLE EL ELE VERİP, SOKAĞIMIZI RENKLENDİRDİK'

Sevilay Beşli, toplumda çöp olarak görülen malzemelerin aslında güzel eserlere dönüşmeyi bekleyen birer araç olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte çalışarak sokağı güzelleştirdiklerini kaydeden Beşli, "Geri dönüşüme katkı sağlamak için bu çalışmayı yaptık. İşimizden arta kalan zamanlarda, çevremizi daha da güzelleştirmek için atıl vaziyetteki malzemeleri kullandık. Bakkalımız okula çok yakın. Çocuklar dükkanımızın önünden geçerken çalışmamızdan etkilensin, onlarda da bir farkındalık oluşsun istedik. Bizim çalışmamızı görüp, kendi evlerinde bu süs eşyalarından yapanlar oldu. Eşimle el ele verip, sokağımızı renklendirdik. Her şeyin bir geri dönüşümü var. Bunu insanlara anlatmaya çalıştık" dedi.

'GÖRENLER ÇOK İLGİNÇ VE ÇOK GÜZEL BULUYOR'

Sebahattin Beşli ise, geri dönüşüm temasıyla dükkanlarının önünü farklı bir atmosfere soktuklarını belirterek, "Her malzemenin geri dönüşüme kazandırılabileceğini ortaya koymak istedik. Otomobil lastiklerini saksı ve masa olarak değerlendirdik. Tabureler yerine kütük ve odun parçaları kullandık. Görenler çok ilginç ve çok güzel buluyor. Tamamen geri dönüşümü esas alarak dükkanımızın önünü güzelleştirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sebahattin Beşli'nin otomobil lastiğini kesmesi

-Sevilay Beşli'nin boyama yapmasından görüntü

-Beşli çiftinin çalışmalarından detaylar

-Lastikten yapılan saksı ve masalardan görüntüler

-Sevilay ve Sebahattin Beşli çifti ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Koynundaki kırkayakla sabahladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Erbaş'ı akşam elinden kırkayak soktu. Kırkayağı gözden kaybeden, gittiği hastanede sabah taburcu olmaya hazırlanan Erbaş'ın karnının üstünde, gömlek düğmeleri arasındaki kırkayak fark edildi. Üstündeki kırkayağı yere düşürüp öldüren Erbaş, hayvanın tekrar sokmadığı anlaşılınca taburcu edildi.

Soğuksu Mahallesi Mektep Caddesi'nde yaşayan Mehmet Erbaş, geçen çarşamba akşamı evinin önünde otururken, yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki kırkayak elinden soktu. Zehrini Mehmet Erbaş'ın elinin üzerine bırakan kırkayak, gözden kayboldu. Acılar içinde kıvranan Erbaş, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gözlem altına alınan Erbaş, sabah taburcu edilecekken, ilginç bir olay yaşandı. Serumu çıkartılan Erbaş'ın yataktan kalkacağı sırada, kızı Zeynep Erbaş, babasının karın boşluğunda ve gömlek düğmelerinin arasındaki kırkayağı fark etti. Mehmet Erbaş, kırkayağı yere düşürüp, üzerine basarak öldürdü. Durum hastane personeline iletildi. Yapılan kontrolde kırkayağın tekrar sokmadığı belirlenince, Erbaş taburcu edildi.

Mehmet Erbaş, "İlk kez böyle bir olay yaşadım. Vatandaşlarımıza özellikle yaz aylarında bu tür tehlikelere karşı uyanık olmalarını öneriyorum" dedi.

Veteriner Hekim Ümit Sönmez ise, kırkayak, akrep veya arı gibi böcek sokmalarının yarattığı tehlikeye değinerek, "Yaz aylarında çoğalıyorlar. Sokma durumlarında bir an önce tedavi uygulanmalıdır, aksi halde öldürebilir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Erbaş'ın anlatımları

-Kızı Zeynep Erbaş'ın anlatımları

-Veteriner hekim Ümit Sönmez'in söyledikleri

-Hastane acil servisten görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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