DHA YURT BÜLTENİ-2

'Ölüü' yazan duvarın önünde ölü bulundu

Adana'da, Fahrettin Aydın (55), üzerinde 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulundu.

Olay, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gidenler, yerde hareketsiz yatan adamı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi. Cinayet Büro ekipleri, 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulunan Aydın'ın bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalıştığı ve kalp hastası olduğunu tespit etti. Polis, Aydın'ın cansız bedeninin yoldan geçen yayalar tarafından görülmemesi için ekip araçlarıyla bölgeyi çevirerek önlem aldı.

Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahale bulunmayan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerindeki polis araçları

Duvardaki 'ölüü' yazısı

Duvar dibinde ki ceset

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Mahallelinin taşan foseptik tepkisi

İzmir 'in Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yeşilköy Mahallesi 'nde, foseptiğin zaman zaman taşmasıyla pis su çaya ve evlerin önüne akıyor. Mahalle halkı, duruma tepki göstererek, çözüm bulunmasını istiyor.

Kırsal Yeşilköy Mahallesi'nin çıkışında bulunan foseptik, belediye ekiplerin vidanjörle pis suları boşaltmasına rağmen, zaman zaman taşıyor. Sızan pis sular ise, mahallenin içinden akan çaya ve bazı evlerin hemen önüne akıyor. Pis sular hem kötü kokuya hem de sağlıksız bir yaşam ortamının oluşmasına neden oluyor. Evi çukurun hemen yanında bulunan Hüsnü Birman, pis suların kendi kapısının önünde biriktiğini belirterek, "Köyde altyapı eksikliği var. Belediye ekipleri zaman zaman gelerek vidanjörle pis suları tahliye ediyor ama bu çalışmalar yetersiz kalıyor. Sızan su sadece benim evimin önüne değil aynı zamanda köyün içinden geçen çaya akıyor, buradan da tarlalara gidiyor. Kokudan ve pislikten bıktım, yetkililerden bir şeyler yapmalarını istiyoruz" dedi. Birman, konuyla ilgili daha önce de başvurdukları belediyenin bir an önce sorunu çözmesini beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Foseptik çukurundan görüntü

Akan pis sulardan görüntü

Köyün içinden geçen çaydan görüntü

Muhabir Davut Can'ın anonsu

Fenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Genç kızın denize atlayıp, intihara kalkıştığı anlar, kamerada

Bursa 'nın Mudanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T. (21), ağır yaralı olarak kurtarıldı. Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar, mobese kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen Aylin T., otomobili ile Yıldıztepe uçurumuna geldi. Bir süre manzarayı seyreden Aylin T., daha sonra koşarak kendisini yaklaşık 50 metre yüksekteki uçurumdan denize bıraktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botlarla denize açılan ekipler, Aylin T.'yi kısa sürede buldu. Yaralı olarak karaya çıkartılan Aylin T., Mudanya Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aylin T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar ise mobese kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Olay anı güvenlik kamerası

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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Ağlara takılan caretta caretta kurtarıldı

İzmir Körfezi'nde, balıkçı ağlarına takılan caretta caretta, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edilerek yeniden denize bırakıldı.

İzmir'de balıkçı ağlarına takılan, nesli tehdit altındaki iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda veterinerler tarafından tedavi edildi. Bostanlı semtindeki balıkçı barınağından alınan, bitkin olduğu ve ufak tefek yaralara sahip olduğu anlaşılan kaplumbağa bir gün boyunca dinlendirildi. Sağlığına kavuşan Caretta caretta İzmir Kuş Cenneti Homa Dalyanı'ndan denize bırakıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden gelen bilgi üzerine harekete geçip oldukça yorgun halde buldukları caretta caretta'yı Sasalı 'da gözetim altına aldıklarını söyledi. 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen caretta caretta'nın ağlara takıldığının tespit edildiğini söyleyen Afşin, iribaş deniz kaplumbağasının bir gün dinlenmesini sağlayarak, sağlıklı olduğundan emin olduktan sonar denize bırakmaya karar verdiklerini vurguladı. Sevimli caretta caretta İzmir Kuş Cenneti'nden denize bırakılır bırakılmaz mavi sularda hızla gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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Caretta caretta'nın araçtan indirilmesi

Caretta caretta'dan görüntü

Denize bırakılmasından görüntü

Caretta caretta'nın yüzerek uzaklaşması

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin açıklama

Haber-Kamera: İZMİR,

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Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Çengelli Köyü'nde, iğdeler toplanmaya başladı. Vitamin deposu olan iğneyi dalından sırıklarla dökerek toplayan köylüler, kışın tükettiklerini söyledi. İğdenin oldukça lezzetli olduğunu belirten köylüler, birçok hastalığa da şifa olduğunu belirtti.

Oltu ilçesinin Çengelli Köyü'nde kasım ayıyla birlikte başlayan iğde mesaisi sürüyor. C vitamini için zengin olan ve kış aylarında tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilen iğdeyi toplamak için köylüler, uzun uğraşlar veriyor. Bazı vatandaşlar iğdeyi uzun sırıklarla toplarken, bazıları da ağaca çıkarak dalları sallayanların döktükleri iğdeleri aşağıdan topluyor. Evlerine götürdükleri iğdeleri kış aylarında tükettiklerini belirten Abdurrezak Aydemir, "Her yıl kasım ayında iğde dediğimiz ürünü toplamak için çalışırız. Ağaçlardan topladığımız iğdeleri uzun kış gecelerinde çayla birlikte tüketiriz. Çok faydalı bir meyvedir. Herkesin yemesini ve bu meyveyi kış aylarında sürekli tüketmelerini tavsiye ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İğde ağacı

-Ağaca tırmanışı

-Sırıkla iğde döküşü

-Yerden iğde toplayışı

-Rezak Aydemir röp

HABER: Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum),

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Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaşayan sepet örme ustası 53 yaşındaki Hasan Tarsun, çocuk yaşta annesinden öğrendiği mesleğe bir ömür verdi. Aydın'dan Antalya'ya kadar turizmcilerin ihtiyaçlarını karşılayan Tarsun, gençlerin bu el sanatını öğrenmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Zamana yenik düşen mesleklerden sepetçilik, ambalajlama tekniğinin gelişmesiyle geri plana düşse de az sayıda kalan ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor. Aslen Çanakkaleli olan, 2 yıl önce Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Hasan Tarsun da mesleğin son ustalarından biri olarak, 7 yaşında annesinden öğrendiği sepetçiliğe adeta hayatını adadı. Usta sayısı her geçen zaman azalan ve çırak bulmakta zorlanılan mesleklerden biri olan sepet örme işini 46 yıldır sürdüren Tarsun, açtığı atölyesinde 'ekmek sepeti', 'yumurta sepeti', 'balkon sepeti', 'patates ve soğan sepeti' yaparak geçimini sağlıyor. Turizmcilerin isteği doğrultusunda hasırdan plaj şemsiyesi, pergule ev dekorasyon ürünleri de yapan Tarsun, yaptığı işlerle dikkat çekiyor. Mesleği hakkında konuşan Tarsun, "Çok sabır isteyen bir iş. O yüzden gençlerimiz çok fazla önem vermiyor. Bu durum bizleri üzüyor. Turizm için hasırdan plaj şemsiyesi, pergule ev dekorasyonları da yapıyoruz. Bu sayede geçimimizi sağlıyoruz. Son yıllarda geleneksel sepetçilik sanatına turizmde ilgi görmeye başladığını gözlemliyorum. Aydın'dan Antalya'ya kadar uzanan sahil kesiminden müşterilerimiz Fethiye'ye gelerek sepet alıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sepet yapımı görüntü

Hasan Tarsun röportaj

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),