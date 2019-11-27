DHA YURT BÜLTENİ- 2

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Erzincan'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Erzincan- Sivas karayolunun 107'nci kilometresi Kızıldağ mevkisinde meydana geldi. İzmir- Ağrı seferini yapan S.Ö. yönetimindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen araçların sürücüleri yaptı. Kaza yerine çok sayıda ambulansın sevk edildi. Yaralılar Refahiye Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Hastaneye getirilen yaralılardan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

==========================

Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Tekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İçinde kimsenin olmadığı otomobil hasar gördü.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde, eski valilik binası yanında bulunan dev yaşlı ağaç, dün gece yarısı büyük gürültü ile 22 AJ 178 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevre sakinleri olayı polise bildirdi. Gelen polisler, otomobil içinde ve çevresinde yaptığı incelemede ağaç altında kimsenin olmadığını belirledi. Çağrılan itfaiye ekipleri kökü çürüdüğü için otomobil üzerine devrilen ağacı keserek araç üzerinden kaldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirken, otomobil hasar gördü.

Görüntü Dökümü

-------------

-Ağaçtan detaylar

İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Kesme işleminden detaylar

-Otomobilden detaylar

-Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

==========================

Karaalioğlu: Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı

Yalova'da hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 25'e düştü. Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, Gökçe Barajı'nda 6 milyon metreküp su kaldığını belirterek, "Hiç yağmur yağmazsa, Ocak ayına kadar suyumuz mevcut. Bununla ilgili aldığımız tedbirler var. Sulamalarda kısıntıya gittik" dedi.

Yalova'da hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve sonbahar yağışlarının gelmemesi nedeniyle Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 25'e düştü. Su seviyesinin bir hayli düştüğü gözlenen baraj alanında çamur birikintileri görüldü. Konuyla ilgili Yalova Belediyesi de vatandaşları su kullanımında daha dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Kentteki su sıkıntısı hakkında bilgi veren Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, Gökçe Barajı'nda 6 milyon metreküp su kaldığını belirterek şunları kaydetti: "Yaklaşık yüzde 25 civarında su yüksekliğimiz var. Hiç yağmur yağmazsa Ocak ayına kadar suyumuz mevcut. Bununla ilgili aldığımız tedbirler var. Sulamaya verdiğimiz sularda kısıntıya gittik. Ortaburun Göleti'nde su mevcut. Durum bu şekilde devam ederse Ortaburun Göleti'ndeki suyu Çınarcık'a verip buradan Çınarcık'ı biraz kısacağız. Altınova, Taşköprü ve Yalova'nın içinde de kuyular var. Bunların açılmasıyla ilgili de belediyelere gerekli yazılarımızı yazdık. Onlar da gerekli tedbirleri aldılar. Yani şu anda 3 noktadan su alıyoruz. Şu anda orta seviyedeyiz, daha dip seviyeye inmedik. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışlar başlar."

Görüntü Dökümü

-------------

-Gökçe Barajı'ndan drone ve aktüel görüntüler

-Çamur balçıklardan görüntüler

-Derinlik ölçümünden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

==========================

Palandöken'e suni kar yağdırıldı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, yeni sezona hazırlanıyor. Geç kalan kar nedeniyle düğmeye basan otel işletmecileri Palandöken'e gece başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar suni kar yağdırıyor. Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonuna en erken Palandöken'in 'merhaba' diyeceğini söyleyen otelciler, kayağı özleyenleri 7 Aralık'ta Erzurum'a davet etti. Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akca, en uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'a yakın pisti bulunan Palandöken'e hiç kar yağmasa bile yaklaşık 40 kilometrelik pistin suni karla doldurulabileceğini söyledi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın dört bir tarafına kurulan oteller, yaptırdıkları göletler sayesinde özel pistlerine suni kar yağdırıyor. Türkiye'de en uzun kayak sezonunun Palandöken'de yaşandığını vurgulayan Akca, "Kasım sonu itibariyle Erzurum'da havalar soğudu. Kar yağışı gecikince bizler de suni kar makinelerini açtık. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Palandöken Türkiye'nin kar ve kayak garantisi veren önemli bir kayak merkezi olacak. Bütün hazırlığımızı yaptık, suni kar yapımına başalandı. 3-5 gün suni kar yapıldıktan sonra 2-3 gün süreyle karın damıtılması saglanacak. Ardından aralık ayının ilk haftasında sezonu açacağız. Suni karın en önemli faydası, doğal karla birleştiği zaman kayak kalitesini ve mukavemetini artırıyor. Bu sebeple burada daha kaliteli kayak yapma imkanı sağlıyor. Kayak sezonu daha erken açılıp, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki kayak merkezlerine göre daha geç kapanıyor. Bu da Palandöken Kayak Merkezi 'ni diğerlerinden bir adım öne geçiriyor" diye konuştu.

Suni kar yapımı için öncelikle su kaynağı, kar yapma stikleri ve en önemlisinin de kuru ve soğuk hava olduğunu belirten Akca, "Çok şükür kuru ve soğuk hava Palandöken'de var. Hava sıcaklığının 0'ın altında 5'e düştüğünü gördümüz zaman tesisleri açarak kar yapımına başlıyoruz. Tüm hazırlıklar tamam. Bu yıl önceki yıllara göre Palandöken'de erken rezervasyonlar daha iyi gidiyor. Dolu dolu bir sezon geçireceğimizin sinyallerini şimdiden alıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Palandöken yazılı tabeladan detay

-Gece suni kar çalışmasından detay

-Turgay İpek'in anonsu

-Ömer Akça ile röp

-Drone ile çekilen detaylar

-Gündüz suni kar çalışmasından detay

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

==========================

Üniversiteli itfaiyecilerin gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda eğitime alındı. Derste gördükleri konuları tatbikatta uygulayan öğrenciler, İtfaiye Daire Başkanlığı eğitim Amiri Hasan Koçak yönetiminde yanan bir binada alevlere müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı derslerine girdikleri Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü, öğrencilerine ilk defa ugulamalı eğitim yaptı. Eğitim Amiri Hasan Koçak nezaretinde Horasan'dan gelen öğrencilere önce kıyafet giyme dersi verildi. Olası bir yangın öncesi itfaiye kıyafetinin eğitimini alan öğrenciler daha sonra eğitim alanındaki binada düzenlenen yangın tatbikatına katıldı. Dumanların sardığı binaya giren öğrenci itfaiyeciler, hem yangını söndürme hem de kurtarma çalışması yaptı. İtfaiyede görevli uzman personelle birlikte alev dolu bir odaya giren öğrenciler, burada yangını söndürme konusunda hem bilgi aldı hem de uygulama yaptı. Gruplar halinde yangın eğitimine katılan öğrenciler, eğitim amiri Hasan Koçak tarafından iyi not aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Üniversitesi ile yaptığı protokol gereği Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde dersler verdiklerini belirten Eğitim Amiri Hasan Koçak, ilk kez 2'nci sınıf öğrencilerinin uygulamaya tabi tutulduğunu belirtti. Gençleri gelecekte çok daha iyi itfaiyeci olmaları için yetiştirdiklerini ifade eden Koçak, öğrencilere acil durumlarda kıyafet nasıl giyilir, kapalı ortamlarda kurtarma nasıl yapılır, yangın anında yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler verdiklerini anlattı. Koçak, öğrencilerin ilk uygulamalı dersten geçer not aldıklarını kaydetti.

Oksijen tüpü ve kıyafetiyle yangına müdahaleye hazırlanan öğrencilerden Muhammet Dumanyap, kendileri için güzel bir deneyim olduğunu belirtirken, Sevgi Okanmış ise derslerde gördükleri eğitimleri burada uyguladıklarını bildirdi. Kadınların böyle bir sektörde az olmaları sebebiyle itfaiyeciliği seçtiğini belirten Dilara Durmaz, staj görürken trafik kazasına müdahaleye gittiğini ancak ilk kez böylesi alevli ve dumanla kaplı bir eğitime katıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü

-------------

-İtfaiyecilik bölümü öğrencilerinin eğitime hazırlanması

-Merdivenle binaya tırmanmaları

-Duman kaplı binaya girmeleri ve yangına müdahale etmeleri

-Öğrenciler ile röp

-İtfaiye eğitim amiri Hasan koçak ile röp

-Öğrencilerin selfie çekilmeleri

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

==========================

Taşeli Platosu'nda, sonbaharda renk cümbüşü

Karaman'ın Ermenek ilçesi, sonbahar ayının son günlerinde ağaçların aldığı renkler nedeniyle renk cümbüşüne döndü.

Taşeli Platosu'nda yer alan ve yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Ermenek, dağlık ve ormanlık alanda yer alıyor. Ermenek Barajı 'nın turkuaz rengiyle birleşen kentte, sonbahar nedeniyle ağaç yapraklarının renkleri de yeşilden sarıya, kırmızıdan turuncuya kadar farklı renklere büründü. Adeta renk cümbüşünün yaşandığı kent ise doğa güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.

Görüntü Dökümü

-------------

Drone ile ağaçlardaki renklerden detay

Barajdan detay

Genel ve detay

Haber- kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA