DHA YURT BÜLTENİ- 20

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Hakkari'de, temizlediği silahının ateş alması sonucu göğsünden yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hakkari- Çukurca karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli uzman çavuş, temizlediği silahının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ambulansın hastaneye gelmesi

Asker ve polislerin hastane önünde güvenlik önlemi alması

Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Tunceli'de engelli genç, sahnede Tarkan'ı aratmadı

TUNCELİ'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle valilik tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunları gösterisi yapılırken, sahneye çıkan down sendromlu Özkan Yılmaz (35) da Tarkan'ın şarkısı eşliğinde dans gösterisi düzenledi.

Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan programda engellilere keyifli anlar yaşatıldı.

Vali Tuncay Sonel, yaptığı konuşmada Tunceli'de her engelliye ulaştıklarını ve her türlü sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Vali Sonel, "Engelli vatandaşlarımızın her türlü sorununu çözmek için gece gündüz çaba içindeyiz. Bu özel günde bir arada olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından engelli gençler Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını sergiledi. Sahneye çıkan down sendromlu Özkan Yılmaz, Tarkan'ın şarkısı eşliğinde dans gösterisi yaptı. Birbirinden güzel hareketlerle yaptığı dansla büyük ilgi toplayan Yılmaz, salondakilerin büyük beğenisini kazandı.

Görüntü Dökümü

Engelli gençlerin halk oyunları gösterisi

Salondan görüntüler

Oyunlardan görüntüler

Özkan Yılmaz' dans gösterisi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Şırnak'taki engelliler, günlerini Hint dansı yaparak kutladı

ŞIRNAK'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliğinde engelli öğrenciler, dans gösterileri ile büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, engelliler gününü sadece bir gün değil, her gün mantığıyla yaklaşılması gerektiğini söyledi. Her insanın engelli adayı olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, "Aslında her insan biraz engellidir. Hepimizin muhakkak bir takım sağlık sorunları, bir takım psikolojik sorunları vardır. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Elbette insan yüce yaradan tarafından yaratılmışların en şereflisi olarak dünyaya gönderilmiştir. Ama dünya bizim için de bir sınavdır. Bizi yaratan Allah sabrımızı ölçüyor. Bize ruh vermiştir. İnsan sadece bedeninden ibaret değildir. Uzvi engellilik derecesi insanlar arasında farklılıkları olabilir. Ama nihayet bu dünyada yaşamı birlikte paylaşıyoruz. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri ile bir bütünüz. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata daha çok katılması, ekonomik hayata daha çok katılması, eğitim hayatına her geçen gün daha fazla katılımlarının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi hususunda birçok adım atıldı, atılmaya da devam ediyor" dedi.

Konuşmanın ardından, engelli öğrencilerin hazırladığı Hint dansı, harmandalı, şemsiyeli dans ve Şırnak halayı gösterileri beğeni topladı. Görme engelli Cafer Üren'in ritim dinletisi de salonda ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü

Salondan detay

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması

Engellilerin etkinliklerinden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Engelliler basketbol takımı, sosyal tesislere kavuştu

TÜRKİYE Tekerlekli Basketbol Ligi ekiplerinden İskenderun Engelliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sosyal tesislerine kavuştu.

Engelliler Günü nedeniyle Atatürk Anıt Alanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma programına İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Engeliler Spor Kulübü Başkanı Suat Atasever ile engelli bireyler katıldı. Törenin ardından engelliler basketbol takımının lokal olarak kullandığı, yenilenerek sosyal tesise dönüştürülen binanın resmi açılışı da geçekleştirildi.

Engelli bireylerin ailelerinin de katıldığı törende Başkan Tosyalı, "Bugün hepimiz için çok özel bir gün, hem belediyemizin bünyesinde bulunan engelli çalışan kardeşlerimizin atölyeleri, hem de engeliler basketbol takımımıza bir kulüp binası, lokali olarak kullanılabilecek yerin açılışını yapıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Çelenk sunma töreninden görüntü

-Engeliler takımına verilen lokalin açılışı

-Kurdele kesilmesi

-Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın konuşması

SÜRE: 03'12" BOYUT: 145 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kuyumcular Çarşısı esnafının baktığı 5 yaşındaki 'Tarçın' adlı Golden Retriever cinsi köpek ile annesinin dışladığı 2,5 aylık kedinin yakınlaşması ilgi çekiyor.

Edremit Kuyumcular Çarşısı esnafı, geçen yıl Leishmania hastalığı olan Golden Retriever cinsi köpeği sahiplendi. Esnaf, mahallede 2,5 ay önce doğan, ancak annesinin dışladığı yavru kedinin de bakımını üstlendi. Yavru kedi ile Tarçın, zamanla birbirine yakınlaştı. Kedi, şimdilerde Tarçın'ın yanına sokulup, sütü olmamasına karşın memesini emmeye başladı. Bu duruma tepkisiz kalan Tarçın ise yavru kediyi yalayıp, temizliyor.

Çarşı esnafından Elif Yavaş, yavru kediye annesinin dışladığını belirterek, "Yavru kedi de Tarçın'dan sıcaklık gördü ve onu annesi yerine koyup, emmeye çalışıyor. Tarçın'ın hiç yavrusu yok. Bu zamana kadar da olmadı. Fakat Tarçın da bir anne şefkatiyle emmesine izin veriyor ve onu yalayıp, temizliyor. Tarçın'ı da yaklaşık bir yıl önce sokağa terk edilmiş olarak bulduk. Buradaki bir esnaf arkadaşımız sahiplendi, hep birlikte bakımını ve tedavisini yaptırdık. Şu an kendisi sokağımızın sakini, hep birlikte ilgileniyoruz. Kedimiz de aynı şekilde sokakta yaşıyor ve ona da sahip çıkıyoruz. Yavru kedimizin de tedavilerini yaptırdık, ama şu an bir gözü görmüyor. Kedi şu an Tarçın'ı emiyor ama kuru gıdayla besleniyor. Tarçın'da kronik kilo kaybı, iştahsızlık, kaslarda zayıflama ve güçsüzlük gibi durumlara sebep olan Leishmania hastalığı var. Her gün içtiği bir ilacı var. Onu vermezsek iç organların iflas edebileceği söylendi. Her gün mamayla birlikte ilacını da veriyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarçın ve kedi yavrusundan genel ve detay görüntüler

-Mahalles esnafıyla Tarçın'dan genel ve detay görüntüler

-Elif Yavaş röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

Güney Kore gazileri teşekkür yemeğinde ağırladı

Güney Kore İstanbul Başkonsolosluğu, Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan Kore Savaşı gazilerini, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde teşekkür yemeğinde ağırladı.

Güney Kore İstanbul Başkonsolosluğu, Kore Savaşı'nın 69'uncu yıldönümü anmaları kapsamında Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan Kore Savaşı gazilerini bir yemekte ağırladı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve 37 Kore Savaşı gazisi ile aileleri katıldı. Programda Kocaeli ve Sakarya Muharip Gaziler Dernekleri'ne 1 televizyon ve 5 tekerlekli sandalye hediye edildi.

Türkiye'nin Kore topraklarında en çok kayıp veren ikinci ülke olduğunu söyleyen Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, "Türkiye, savaşa birlik göndermiş olan Birleşmiş Milletler ülkeleri arasında 960 şehit, bin 155'i yaralı ve 244 mahkum vererek Amerika'dan sonra bizim için en çok kayıp veren ülke oldu. Türk askeri, Kore'nin barışı için herkesten daha cesurca savaşmıştır. Askerlerini bizim için feda etmiştir. Türk askerinin fedakarlığı sayesinde Kore'nin özgürlüğü ve demokrasisi kuruldu. Bu fedakarlık, Kore'nin hızla dünyanın güçlü ekonomileri arasına girmesine ön ayak oldu." dedi.

Türkiye ve Kore'nin güçlü bir dostluğa sahip olduğunu ifade eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Tarihsel süreç içerisinde Türkiye-Kore ilişkileri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kore'nin o dönemde yaşadığı sorunların çözümünde, dünyanın farklı bölgelerinden farklı insanların Kore halkına yardıma gitmeleri ve bu dünya milletleri içerisinde Türk halkının da var olmuş olması bugün bu dostluğumuzu, bu birlikteliğimizi çok daha farklı ve anlamlı bir noktaya taşımaktadır. O dönemde yapılan mücadele oldukça önemli ve anlamlıydı. O dönemden başlayan dostluklar da bugün farklı bir boyutta devam etmektedir.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yemek programından görüntüler

Programa katılan gazilerin görüntüleri

Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'ın konuşması

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşması

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Minik öğrenciler, işaret dili ile farkındalık yarattı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlenen törenlerde Lüleburgaz İstiklal İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri işaret dili ile İstiklal Marşı ve yine işaret dili ile engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntılara değinen bir gösteri hazırladılar.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Kursunda eğitim gören İstiklal İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerinden toplam 30 öğrenci işaret dili ile söyledikleri İstiklal Marşı ve hazırladıkları gösteri büyük beğeni topladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği, tören alanında Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, Lüleburgaz Engelliler Derneği Başkanı Ömer Dağ ve engelli vatandaşlar ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen törende öncelikle Lüleburgaz Engelliler Derneği Başkanı Ömer Dağ ve yönetim kurulu üyelerinin tören alanında bulunan Atatürk anıtına çelenk koyulması ile başlandı. Çelenk sunumunun ardından Lüleburgaz İstiklal İlkokulu öğrencileri Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşını işaret dili ile okuyarak önemli bir farkındalık yarattı. İşaret dili ile İstiklal Marşının okunmasının ardından Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Buse Güler öncülüğünde hazırlanan engelsiz bireyler için engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çeken bir yaklaşık 3 dakikalık bir işaret dili ile farkındalık gösterisi hazırladı. Hazırlanan bu gösteri izleyiciler tarafından yoğun alkışa tutuldu.

'ENGELSİZ İSTİKLAL MARŞI PROJESİ BAŞLATTIK'

Törenin ardından Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Kursu Öğretmeni Buse Güler, "Üniversite yıllarımda tanışmış olduğum işitme engelli arkadaşımın aracılığı ile ben işaret dilinin var olduğunu öğrendim. Yaklaşık 2017 yılında Halk Eğitim Merkezimizin açmış olduğu İşaret Dili Kurslarına giderek tüm eğitimlerimi tamamladım. Tam 3 yıldır işaret dili eğitimi veriyorum farkındalık yaratmak amacıyla. Geçen sene 23 Nisan töreninde Engelsiz İstiklal Marşı projesi ile bir proje başlattık. O zamandan beri tüm törenlerde elimizden geldiğince Nedim Bey, İzzet müdürümüz ve Hakan müdürümüzün destekleri ile beraber törenlerde görev alıyoruz. Çünkü dünyada bir tek normal insanlar yok. Bizlerde bir nebze olsa onların hayatlarına dokunabilmek, onları anladığımızı, onların yanında olduğumuzu göstermek adına bu şekilde programlarda görev alıyoruzö dedi. Kursta eğitim gören öğrenciler de işaret dili öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

-Meydanda toplanan öğrenciler

-İşaret diliyle İstiklal Marşı okumaları

-Gösteriyi izleyenler

-Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Kursu Öğretmeni Buse Güler röp.

-Öğrenciler röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), -

Tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadılar

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturup, engelli bireylerle basketbol maçı yaptı.

Osmaniye Engelliler Platformu tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir okulda, etkinlik düzenlendi. Program öncesinde, engelli derneklerinin temsilcileri öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi yaptı. Daha sonra ise okulun spor salonunda tekerlekli sandalye basketbol maçı gerçekleştirildi. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturup, engelliler ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı çok sayıda öğrenci de takip etti. Maç sonrası, engelli sporculara günün anısına çiçek ve hediye paketi takdim edildi.

Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Bir hafta sürecek programımızda okulları hedef aldık. Eğitim yuvalarında öğrencilerimizle bir araya gelerek birebir bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız öğrencilerimiz engellileri biraz daha iyi anlayabilsinler. Bir tekerlekli sandalyede spor yapmanın zorluğu noktasında farkındalık oluşturmaya çalıştık. Çok verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz de bu programdan faydalanmış oldular" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Engelli basketbolcuların sahada antrenman çalışmalarından detay

Engelsiz yaşam için el ele verelim pankartından detay

Tekerlekli sandalye üzerinde ilerleyen sporcular, basket sayısı

Maçı izleyen öğrenciler

Vali Ömer Faruk Coşkun ve Komutan Sancaktar'ın tekerlekli sandalyeye binmeleri

Maç yapacakları sandalyeye binen Vali Coşkun'un hazırlanması

Garnizon komutanı tekerlekli sandalye ile ilerlerken

Vali Coşkun'un tekerlekli sandalye ile ilerlemesi

Engelli basketbol maçının başlaması

Protokol ve engelli sporcu karşılaşmasından detaylar

Garnizon Komutanı potaya topu gönderirken

Maç sonrası ödüllerin verilmesi

Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Afrinli engellilerle kahvaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü düzenlenen programa, Afrinli 50 bedensel engelli birey katıldı. İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir, "Reyhanlı Eğitim Köyü'nde yapmış olduğumuz organizasyonda Afrin'de yaşayan engelli bireylerin mutlu bir gün geçirmelerini sağlamış oldukö dedi.

Özdemir, organizasyona katkılarından ötürü Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Kahvaltının ardından Reyhanlı Eğitim Köyü'nü gezen Afrinli bedensel engelli misafirlere program sonunda çeşitli hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü

-Kahvaltıya katılanlar

-Kahvaltı yapılırken

-Engellilerden görüntü

-Özdemir'in konuşması

-Hediyeler verilirken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),