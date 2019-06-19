DHA YURT BÜLTENİ-21

Cezaevinden izinli çıktı eski eşi ile eski baldızını öldürdü



İZMİR'in Çiğli ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Göksel Sağlam (47), iki çocuğunun annesi boşandığı eski eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı (39) tabanca ile vurdu. Akdağ olay yerinde, Çevik ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Köyiçi Mahallesi 8082/1 sokakta bulunan 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. İki çocuğunun annesi Habibe Çevik'ten boşanan Göksel Sağlam, bir suçtan dolayı tutuklanarak, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Kısa süre önce cezaevinden izinli çıkan Göksel Sağlam, akşam saatlerinde eski eşi Habibe Çevik'in evine gitti. Burada Çevik ile görüşen Sağlam, çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla dehşet saçtı. Habibe Çevik ve kız kardeşi Fatma Akdağ başlarından vurulurken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

DEVRİYE GEZEN POLİSLER YAKALADI

Bu sırada söz konusu adresin yakınında devriye gezen Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, elinde tabanca bulunan Göksel Sağlam'ı kovalamaya başladı. Yakalaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucunda, havaya uyarı ateşi açan polis şüpheli Göksel'i suç aleti ile birlikte yakaladı.

Bu arada silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Fatma Akdağ'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Habibe Çevik ise kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çevik ile kardeşi Akdağ'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde inceleme yapan polisler, olayla ilgili soruştarma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mahalleliden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Evden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Oyuncak bebekten uyuşturucu hap çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Yasin E. ile oğlu M.E. (17) gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada Mağralı Ökkeş Caddesi'nde durumundan şüphelendiği M.E.'yi durdurdu. M.E.'nin üzerine arayan polis, 50 captogon hap ele geçirdi. Babası Yasin E.'nin de uyuşturucu satıcısı olduğunu belirleyen polis eve operasyon düzenledi. Evde narkotik dedektör köpeği Alf ile arama yapıldı. Alf'in çekyat üzerindeki oyuncak bebeğe tepki vermesi üzerine polis, bebeğin sırtında gizlenmiş captagon hap buldu. Arama sonunda evde bin 410 captagon hap ile 64 gram esrar, 11 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yasin E. ile oğlu M.E., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alf'in bebeğe tepki vermesi

Polisin bebeği incelemesi

Bebekten çıkarılan haplar

Buzluktan çıkarılan haplar

Alf'in uyuşturucu ile poz vermesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 383 MB

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114 düzensiz göçmen, yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için hazırlık aşamasında olan 114 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Fethiye ilçesi Dalyan Koyu mevkiinde bugün saat 13.00 sıralarında karada 4 yabancı uyruklu kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde 4 kişinin Pakistan uyruklu göçmen olduğu tespit edildi. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda karada başka kişilerin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, durumu Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.

Jandarma görevlileri, bölgenin kara aracı ile ulaşımı bulunmadığından Sahil güvenlik botu ile Dalyan Koyu'na intikal etti. Denizden ve karadan yapılan arama çalışmaları sonucunda yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak için karada hazırlık yapan Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu 110 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 114 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Fethiye iskelesine getirildi. Göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenlerin görüntüsü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Gemerek'te sağanak, hayatı felç etti

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bulunan bazı dereler sel suları nedeniyle taştı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gaziosmanpaşa Mahallesi ve Alperen Mahallesinde bulunan derelerin taştı. İlçede yollar su altında kalırken büyük çaplı hasar meydana geldi. Sel nedeniyle çok sayıda da araç mahsur kaldı. Gemerek Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Sel nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmadı. Sağanak yağışın ilçede gece de aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-İlçeden görüntüler

-Yıollardan görüntü ve araçlar

-Detaylar

Haber: Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas),

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Evde elektrik çarptı denilen madencinin kaçak ocakta öldüğü ortaya çıktı

ZONGULDAK'ta evinde elektrik akımına kapıldığı iddiasıyla hastaneye götürülen Mustafa Eser'in(28), kaçak kömür ocağında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Polis, maden işçini hastaneye bırakıp kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak kömür ocağında çalışan Mustafa Eser, ağır yaralı olarak özel araçla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahalede bulunduğu Mustafa Eser, yaşamını yitirdi. Mustafa Eser'i hastaneye götüren özel araçtakiler doktorlara evde çalışırken elektrik akımına kapıldığını söylediği iddia ettikten sonra hastaneden ayrıldı. Hastane polisi, durumu asayiş ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmada, Mustafa Eser'in kaçak kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi.

GÖÇÜKTE KALDIĞI İDDİASI

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği ocakta incelemede bulunurken maden işçisinin ilk belirlemelere göre göçükte kalarak öldüğünü değerlendirdiği öğrenildi. Mustafa Eser'in göçük, gaz zehirlenmesi yada elektrik akımına kapılarak mı yoksa başka nedenle ölduğu otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ölen Mustafa Eser in hastaneye kaldırıldığı son görüntüler

-Mustafa Eser'in hastaneye özel araçla getirilmesi

-Sedyeye koyulması

-Hastaneden detaylar

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,-

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Karabük Üniversitesi'nin ikiz hemşireleri mezun oldu

KARABÜK'te ilkokul, ortaokul ve liseyi birlikte okuyan ikiz kız kardeşler birlikte kep fırlattı. Karabük Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan 10 bin 998 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda düzenlenen törende yağmur nedeniyle öğrenci velilerine yağmurluk dağıtıldı. Veliler, tribünlerdeki yerlerinden çocuklarının tören geçişini heyecanla izledi.

22 YILDIR HİÇ AYRILMADILAR

Aslı Nur Altan(22) ve Kübra Nur Altan(22) Hemşirelik Bölümünden birlikte mezun olup kep fırlatmanın sevincini yaşadı. Aslı Nur Altan 22"Ayrılmamak için ailemizle birlikte karar verdik ve burayı seçtik. Her şey çok güzeldi." dedi. Kübra Nur Altan, ise "İkizimle birlikte okuduğum için çok mutluyum. Birlikte hemşirelik bölümü okumaya karar verdik. Ailemizin yanında olmak ve birbirimizden ayrılmamak istiyorduk. Şu anda gayet mutluyuz ve hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi birlikte okuduk, hiç ayrılmadık. Bundan sonra hemşire olarak devam edeceğiz. Hiç ayrılmayı düşünmüyoruz. Bundan sonra birlikte çalışacağız. "diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Tören geçişi

-Hemşirelik bölümü öğrencileri tören geçişi

-Aslı Nur ve Kübra Nur Altan röp

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, -

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