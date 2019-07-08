DHA YURT BÜLTENİ - 21

TURGUTLU'DA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde hareket halindeki bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, park halindeki otomobilde bulunan iki kardeşten Ahmet Özen (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Gökçe Özen (21) ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Sulu Sokak üzerinde meydana geldi. Gökçe Özen ve kardeşi Ahmet Özen bir marketin önündeki araçlarında oturdukları sırada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Aracın içerisindebulunan Ahmet Özen ve Gökçe Özen ağır yaralandı. Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Özen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan Gökçe Özen ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevrekilerin de ifadesine başvurdu. Ahmet Özen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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DİYARBAKIR'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA



DİYARBAKIR'da sokak ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar mahallesinde meydana geldi. 231'inci sokakta karşılaşan iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen taraflar tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı iş yerleri kurşunlara hedef olup, zarar gördü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlatırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detaylar

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Yerdeki kurşunlar

İşyerlerinin zarar görmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,

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ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ 10 GENÇ MAĞARADAN KURTARILDI



ADANA'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na girip, hava kararınca mahsur kalan Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, iddiaya göre bir ödev için akşam saatlerinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na video çekmeye girdi. Hava kararınca dönüş yolunu bulmakta zorlanan gençler, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan gençleri yaklaşık bir saatte kurtardı. Gençlerden birinin dizinden hafif şekilde yaralandığı, diğerlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gençlerin ağaçlık alandan gelişi grup grup gelmesi

Araçlarının yanına giden gençler

Bir gencin, soru sorun basın mensubuna tepki göstermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),

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TATİLE ÇIKAN AİLENİN EVİ YANDI



İZMİT'te, tatile çıkan bir ailenin evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda 3 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. Tatil için Aydın'da olan Yasin Ördem ve ailesinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen hedenle çıkan yangın kısa sürede bütün evi sardı. Daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

İtfaiyenin çalışmaları

Detay

Haber-kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

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Seferihisar'da orman yangını (4)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında kaç hektarlık alanın zarar gördüğü yarın yapılacak olan incelemelerin ardından belirlencek.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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