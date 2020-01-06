DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (3)

TARSUS'TA ÇADIRDA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in Tarsus ilçesinde kaymakamlık tarafından Kriz Masası oluşturuldu. Burada yapılan değerlendirme sonucu tarım arazilerinde kurdukları çadırda yaşayan işçiler, Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Aileleriyle birlikte yaklaşık 250 kişiyi bulan işçiler, minibüslerde çadırlardan alınıp, güvenli bölgelere götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Su altındaki çadırlardan görüntüler

Çadır içindeki çocuk

Kadın ve çocukların gidişi

Otobüsteki tarım işçileri

Binalara alınan tarım işçilerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),

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Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (4)

ERDEMLİ'DE EVLER BOŞALTILDI, HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Erdemli 'de, şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Mersin Valiliği kararı ile Erdemli'de deniz seviyesi altında riskli olan yerleşim yerlerindeki evlerin boşaltılması kararının ardından Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli belediyesi ekipleri harekete geçti. İlçenin Akdeniz Mahallesi Sazbaşı sokakta bulunan yaklaşık 30 ev ve 250 vatandaşın tahliyesi yapıldı. Ayrıca, yağış nedeniyle tehlikede olan birçok büyükbaş hayvan da kamyonlarla tahliye edildi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula , "Bugün akşam saatlerinde şiddetli yağış olasılığı nedeniyle deniz seviyesinin altında bulunan tehlikeli yerlerdeki evlerimizin tahliye işlemlerine başladık. Buradaki vatandaşlarımızı öğretmenevinde ağırlayacağız. Tehlike geçtikten sonra yeniden evlerine geri gelecekler" dedi.

Sazbaşı sokakta büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatma Söğüt ise, "30 büyükbaş hayvanımız var ve bununla birlikte köpeklerimiz de bulunuyor. İnşallah hayvanlarımıza bir şey olmaz" diye konuştu.

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin),

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Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİ OTOPSİDE KESİNLEŞTİ

Kütahya 'da, polisin kapıyı çilingire açtırarak, girdiği evde belden yukarısı yanmış olarak bulunan erkek cesedi üzerinde yapılan otopside Süleyman Özdemir 'e ait olduğu belirlendi. Bir süre önce eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Özdemir ve evinde ölü olarak bulunan Emine Aslan 'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Oğuzhan KILIÇ/ Kütahya

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Çanakkale-Çan yolunda kar yağışı

ÇANAKKALE'de etkili olan poyrazın ardından bazı bölgelerde kar yağışı da başladı. Çanakkale- Çan yolunda, kar yağışı nedeniyle kar küreme çalışması yapılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale-Çan karayolunda kar yağışından görüntü

-Çanakkale-Çan karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 işçi hastanelik oldu

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ısınmak için soba kovasının içinde ateş yakan Afganistan uyruklu 4 işçi, konteyner evde baygın bulundu. 1 işçinin zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, TEM yolunun Hendek mevkisinde bulunan dinlenme tesisi yakınındaki konteyner evde meydana geldi. Dinlenme tesisinde araç yıkayan 4 işçi, dışarıda ısınmak için soba kovasının içinde ateş yaktı. İşçiler, kovanın içinde közlerin kalmasının ardından kovayı içeri aldı. İşçiler, gece uyurken, bugün öğlen olmasına rağmen haber alamayan arkadaşları, konteyner eve geldi. Afgan işçileri baygın gören arkadaşları, 112 Acil Servis 'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Müdahalede bulunulan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı, incelemelerde bulundu. İşçilerin çalıştığı işletmenin sahibi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Fethiye'de 'evlilik affı' düzenlemesi iddiasına tepki

Muğla'nın Fethiye ilçesinde toplanan Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, çocuk istismarına af hazırlığı iddialarına karşı eylem yaptı.

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, ellerinde 'Çocuk evliliklerine hayır', 'Çocuk istismarının affı olmaz', 'Tecavüzü aklayacak yasaya hayır' yazılı dövizler taşıdı. 'Çocuk istismarına hayır' sloganları atan grup adına basın açıklaması yapan Avukat Özenç, "hükümetin küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir tasarı hazırlığında olduğuna dönük haberlerin gündeme geldiğini belirtti. 15 yaş kriteri gibi çeşitli düzenlemeler içeren affın bu ay içerisinde Meclis'e getirileceğini haber aldıklarını" anlatan Özenç şunları söyledi:

"Kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 2016 yılında Torba Kanun ile çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK 103'üncü maddesinin 1'inci ve 2'nci fıkralarına 12 yaş ayrımı getirilmiştir. 12 yaş altındaki cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezalar getirilmiştir. Ancak 12 yaş sınırının neye göre belirlendiği ise kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. Açıkça çocuk istismarını meşrulaştırma ve 42 bin istismarcının serbest bırakılması amacını taşıyan bu tasarının yasalaşmasına izin vermeyeceğiz. İstismarcıları affetmeyi, istismarı meşrulaştırmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Mücadelemizle daha önce kazandık yine kazanacağız. Siz de yine kaybedeceksiniz. Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz."

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın açıklamasından görüntü

-Kadınların slogan atması

-Kadınların taşıdıkları dövizlerden görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS/ MUĞLA,

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TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2)

"AKILLI SİSTEMLE YÖNETİLEN ŞEHİRLER OLUŞACAK"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye katıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen TÜBİTAK Başkanı Mandal, gelecek teknolojileri konusunda sunum yaptı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sunumunun ardından öğrenci ve öğretim üyelerinin sorularını cevapladı.

Bir öğretim görevlisinin, 'Sokaklarda insanımsı şeyleri mi göreceğiz?' sorusu üzerine Mandal, "Gelecekte polis ve askeri kuvvetlerin ötesinde akıllı sitemlerle yönetilen şehirler oluşacak. Gelecek hafta Türkiye 'de ilk kez Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Türkiye'yi topyekun içine alan akıllı şehirler ve belediyeler toplantısı yapılacak. Gelecekte bunun içine bakıldığında 'akıllı' kavramı bizde hala moda bir kavram. Yani makyajlı bir kavram. Akıllı dediğiniz zaman siz iyi bir şey yapıyorsunuz. Akıllı kavramını biz sadece bir dijitalleşme olarak görüyorsak biz çoktan kaybettik. O yüzden akıllı kavramını çok iyi anlayıp, yani etik değerleri ile aynı zamanda kültürü ile coğrafyası ile değerlendirilmeli. O yüzden bu bölge niçin Tokat akıllı tarımda, akıllı şehirleşmede, akıllı güvenlikte örnek bir şehir olmasın? Bunun içim yatırıma gerek yok, sadece bir vizyona ve topyekün çalışmaya ihtiyaç var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Söyleşiden görüntüler

-Mandal'ın konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, DHA

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Safranbolu'da beyaz güzellik

Karabük'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaza büründü.

Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da öğle saatlerinden başlayan kar yağışı etkili oldu. Safranbolu'da tarihi binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Çatıları beyaza bürünen konak, cami ve evler güzel bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, Safranbolu'nun mimari bir güzelliğe sahip olduğunu, karla kaplanan tarihi yapıların daha da güzel göründüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Çatısı beyaza kaplanan konaklar

-Kartopu oynayan vatandaşlar

-Bir vatandaş röp

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/SAFRANBOLU,(Karabük),

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