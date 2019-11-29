DHA YURT BÜLTENİ - 23

Haldeki 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır 'ın Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve hali içerisindeki bir iş yerinde, narenciyelerin sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklanan patlamada Hacı Abdullah Önder (50) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bağcılar Mahallesi'nde bulunan meyve ve sebze hali içerisindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri çalışanlarının yeşil narenciye meyvelerinin sarartılmasında kullanılan karpit maddesinin uygulandığı odaya girdiği sırada patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyük çapta hasarın meydana geldiği olayda 1'i ağır 3 çalışan yaralandı. Yaralı 2 kişi ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Odadaki enkazın altında kalan Hacı Abdullah Önder ise ekiplerin çalışması sonucu ağır yaralı olarak çıkarıldı. Durumu ağır olan Önder, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Önder'in cesedi otopsi için morga konuldu. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği iş yerinde ise büyük çaplı hasar oluşurken, soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Sağlık ekipleri

-Olay yerinde yapılan çalışmalardan detay

-Hasar gören işyerleri

-Genel ve detay

HABER: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

==================================

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hakkında yeni soruşturma

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan hakkında, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu 'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

KOMİSYON DA İNCELEME YAPT

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

ŞABAN VATAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki K.K., T.D. ve C.C.'nin, kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı iddiasıyla, 14 Kasım'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şaban Vatan ve 3 kişi Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı. Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

KARARI İHLAL ETTİĞİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şaban Vatan'ın evine 50 metre yaklaşmama kararı olan soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evinin önünde araçla geçerek kararı ihlal ettiği belirlendi. Polisin tuttuğu tutanak, savcılığa iletildi. Şaban Vatan hakkında eve yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği 'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şaban Vatan'ın soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararını ihlal ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz Mürsel Küçükal'ın evine intikal esnasında Şaban Vatan'a ait 28 RB 902 plaka sayılı otomobille bahse konu yerden seyir halinde geçip uzaklaştığı görülmüştür. İkamet önünde Mürsel Küçükal ve yanında bulunan Ramazan Küçükal ile görüşülmüş, şahıslar görevli ekiplerimize 'Şaban Vatan isimli şahsın gün içerisinde ikametlerinin önünden seyir halinde geçtiğini ve yine ikametine 50 metreden fazla yaklaşmama kararı bulunan Şaban Vatan'ın ikametlerinin etrafında bulunduğuna dair resim çektiklerini, bu resimleri kendi rızaları ile ekiplerimize verebilecekleri' hususunda beyanda bulunmuşlardır. Şaban Vatan isimli şahsın mağdur Mürsel Küçükal'ın ikametine 50 metre yaklaşmama kararını ihlal ettiğine dair tutulan tutanak nöbetçi Cumhuriyet Savcısını da bilgilendirmek suretiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gereği için gönderilmiştir."

Görüntü Dökümü

-------------

-ARŞİV görüntüler

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU, GİRESUN

==============================

Kırşehir'de 'şüpheli valiz' paniği

Kırşehir'de, özel bir hastanenin yanına bırakılan şüpheli valiz, panik yarattı. Bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan valiz, boş çıktı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ahievran Mahallesi 726. Sokak'taki özel hastanenin yanında meydana geldi. Hastanenin yanında sahipsiz bir valiz görenler, şüphelenip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Ardından bomba imha uzmanınca valiz, fünyeyle patlatıldı. Valizin boş olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Cep telefonu görüntüleri

-Valizin fünyeyle patlatılması

HABER: Abdurrahman DULKADİR, KIRŞEHİR

==============================

Engelli aracının çalınma anı, kamerada

Osmaniye 'de, engelli M.Y.'nin (65) elektrikli aracını çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Doktor İhsan Göknal Mahallesi 2002 Sokak'ta meydana geldi. Engeli M.Y., dışarı çıktığında, park ettiği engelli aracını yerinde göremedi. M.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekibi, arama çalışması başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, aracın çalındığını belirledi. Görüntülerden şüphelilerin eşkalini de belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. T.F.D., E.Y., R.C., A.Ç. ve N.B.U. polis ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen 5 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü 'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i hırsızlıktan olmak üzere 13 suç kaydı bulanan N.B.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

Şüphelilerin elektrikli engelli motosikletini iterek götürmesi (güvenlik kamerası)

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

==============================