DHA YURT BÜLTENİ - 24

Eski kocası tarafından başından vurulan kadın, kalp masajı ile hayata döndürüldü

ADAPAZARI'nda, kuaförde çalışan Esra Çumak (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Cesur K. tarafından başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan ve duran kalbi kalp masajı ile çalıştırılarak hayata döndürülen Çumak'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Çark Caddesi'ndeki apartmanda bulunan kuaförde meydana geldi. Daha önce çalıştığı kuaföre bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle yardım etmek için giden Esra Çumak, yanına gelen ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Cesur K. ile tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Cesur K. yanında getirdiği tabancasını çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Esra Çumak'a ateş etti. Cesur K.'nin tabancasından çıkan kurşunların baş, göğüs ve karın bölgesine isabet ettiği Esra Çumak, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kuafördekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çumak'ın hayati fonksiyonlarının durduğu belirlendi. Kalbi duran Esra Çumak, 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürülen Esra Çumak'ın baş, göğüs ve karın bölgesindeki kurşunlar çıkarıldı. Esra Çumak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürdürülüyor.

Şüpheli Cesur K., olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Cesur K. bina girişinde alınan güvenlik önleminin ardından çıkartılarak polis aracına bindirildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Esra Çumak'ın ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, 2'nci evliliğini yaptığı Cesur K. ile bir süre önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çeşitli suçlardan sabıkası olan Cesur K.'nin gece kulüplerinde korumalık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Cesur Köse'nin binadan çıkarılması

Sağlık ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

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Bakan Kurum: Keskin'deki içme suyu problemini tamamen çözeceğiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşanan içme suyu probleminin tamamen çözüleceğini söyledi. Konuyu bizzat takip edeceğini aktaran Kurum, "İller Bankası ekibimiz, tespit yapacak ve projeyi tamamlayacak. Projeye dair kredi, tahsis, hibe ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda gönlünüz rahat olsun, her aşamasını Ankara'dan bizzat takip edeceğimö dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kısıtlı seçmenlerin oy kullanması nedeniyle belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde temaslarda bulundu. İlçe esnafını ziyaret eden Bakan Kurum'a, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile AK parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can eşlik etti. Kurum, ziyaretin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlara seslendi. Hiçbir makamın milletin sevgisinden daha yüce olmadığını belirten Kurum, yetki ve imkanlarını milletin emaneti olarak gördüklerini söyledi.

'ÇANTEPE'Yİ MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ'

Kurum, Keskinliler için müjdeli haberleri olduğunu belirterek, "Keskin ilçemizin Bozkurt Mahallesi'nde Çantepe olarak bilinen mevkide, yüz ölçümü 27 bin metrekare olan alanı millet bahçesi yapıyoruz. Projeyi ve uygulamayı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle gerçekleştireceğiz. Çocuk, genç, yaşlı yediden yetmişe tüm kardeşlerimizin gezeceği, keyifli vakit geçireceği millet bahçemiz, hayırlı olsun. Biliyorsunuz Keskin'de TOKİ eliyle 1'inci ve 2'inci etap konutlarımızı yaptık ve hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Uygun yer ve yeterli talep olması halinde yeni konut projeleri üretebiliriz. Bu konuda belediyemizle birlikte istişare halinde hareket ediyoruz, etmeye de devam edeceğizö şeklinde konuştu.

'ANKARA'DAN BİZZAT TAKİP EDECEĞİM'

İlçede yaşanan içme suyu probleminin tamamen çözüleceğini müjdeleyen Kurum, "Tabi buraya daha önce proje yapmışız, ancak halen bazı nedenlerden dolayı su kesilmesi problemi yaşıyoruz. Hızlı bir şekilde su talebinizi karşılayacak yeni bir projeyle bu sorunu tamamen çözeceğiz. Daha önce Belediyemiz bizden hibe boru talebinde bulunmuştu, bu karşılanmıştır. Şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. İller Bankası ekibimiz de burada, tespit yapacak ve projeyi tamamlayacak. Projeye dair kredi, tahsis, hibe ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda gönlünüz rahat olsun, her aşamasını Ankara'dan bizzat takip edeceğimö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Kurum'un karşılaması

Kurum'un konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın' dedi (2)

TUTUKLANDI

Kütahya'da kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi çıkan tartışmada boğarak öldüren ve ardından polise teslim olan Zeki Küçükbey, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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Teravih namazına giden yaşlı çifte TIR çarptı: 2 ölü

ELAZIĞ'da teravih namazı kılmak için evinden çıkan Saadet (83) ve Ramazan Sağlam (87) çifti, TIR'ın çarpması sonucu hayatı kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl Karayolu'nda meydana geldi. Yarımca köyünde oturan Ramazan ile Saadet Sağlam çifti, teravih namazını kılmak için evinde çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte, sürücüsünün kimliği açıklanmayan 23 BV 450 plakalı TIR çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Sağlam çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Saadet ve Ramazan Sağlam'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilglii soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı



KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından yapılan 'Huzur ve güven uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 08.00-24.00 saatleri arasında 576 personelle il genelinde yapılan uygulamada 11 bin 815 kişi sorgulandı. Sorgusu yapılanlardan 21'inin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. 21 kişi gözaltına alındı.

Huzur ve güven uygulamasında kontrol edilen 145 umuma açık yerden 2'si hakkında idari işlem yapıldı. Ayrıca uygulama kapsamında oluşturulan kontrol noktalarında da 2 bin 537 araç kontrol edildi. Araçlardan 16'sı trafikten men edilirken, 38'ine 15 bin 717 lira para cezası yazıldı.

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Kalecikte 5 bin kişi iftarda buluştu



ANKARA'nın Kalecik ilçesinde, düzenlenen programda 5 bin kişi, iftar sofrasında bir araya geldi.

Kalecik Belediyesi, bin aydan hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nde ilçe sakinlerini iftar sofrasında bir araya getirdi. İlçe meydanında tertiplenen programa, Kalecik Kaymakamı Abdullah Abid Öztoprak, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sema gösterisiyle başladı.

'DOĞUP BÜYÜDÜĞÜMÜZ TOPRAKLARA HİZMET İÇİN KOLLARI SIVADIK'

Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Kalecik için tarihi bir günü yaşadıklarını belirterek, "Bu mübarek ayda, sevgi, saygı, sabır ve hoşgörü duygularımızın pekişmesi adına, Rabbim nice bereketli sofralarda bir araya gelmeyi nasip eylesin. Bugün ilçemiz için tarihi bir gün, belediye başkanlığına seçildiğimiz günden itibaren mazbatamızı bir kenara bırakıp ilçemize, doğup büyüdüğümüz topraklara hizmet için kolları sıvadık. Bugün buraya gelerek bizlerle iftar açan değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KALECİK(Ankara),

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