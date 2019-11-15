DHA YURT BÜLTENİ - 24

Cami inşaatında çökme: mühendis enkaz altında kaldı (2)- Yeniden

GAZİANTEP'te yapılan Türkiye 'nin 2'nci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (37) enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD , UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekip yaklaşık 10 saattir Küçükcan'a ulaşmak için çalşıyor.

Saat 15.00'de Akkent Mahallesi 'nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Bu sırada ölçü almak için inşaata giren mühendis Korkut Küçükcan enkazın altında kaldı. Çökme çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekip sevk edildi. Ekipler ve işçilerden oluşan 100 kişilik ekip, enkaz altında kalan Küçükcan'ı aramak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmaya rağmen Küçükcan'a henüz ulaşılamazken, caminin içerisinde bulunan iskele parçaları iş makineleriyle temizleniyor.

YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Gaziantep Valisi Davut Gül olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayı duyarak cami inşaatına gelen Korkut Küçükcan'ın yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Devam eden çalışmalar

Mühendisin yakınları

Vali Gül'ün incelemeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

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HDP'li Vekil Tosun'un oğlu terörden gözaltında

DİYARBAKIR'da araçların ateşe verilerek polise saldırı düzenlenen olay ile 2015'te ele geçirilen patlayıcıdaki izlerlerle parmak izi eşleşen HDP Milletvekili Remziye Tosun 'un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yoldan geçen 5 otomobili durdurup içerisindeki indirdikten sonra araçlarla yolu trafiğe kapatıp eylem yapan ve güvenlik güçlerine saldırıda bulunan PKK 'lı teröristlerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Olay yerinden alınan parmak izlerinden biri, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun ile eşleşti. Yapılan detaylı incelemede M.Ş. Tosun'un parmak izi, 11 Ekim 2015'te merkez Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesi'nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerdekilerle de eşleşti.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca M.Ş. Tosun hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. M.Ş.Tosun, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber: DİYARBAKIR,

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Kayseri Valiliği'nden zihinsel engelli öğrenciye kötü muamele iddiasıyla ilgili açıklama

KAYSERİ'de 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezinde zihinsel engelli bir öğrencinin kötü muameleye maruz kalmasıyla ilgili çalışma başlatan Valilik, olaya karışan görevlilerin açığa alındığını bildirdi.

75. Yıl Rehabilitasyon Merkezinde zihinsel engelli bir öğrenciye okulda görev yapan bazı personellerin kötü muamelede bulunduğu iddia edildi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kayseri Valiliği, zihinsel engelli öğrenciye eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlandığını belirterek, konu ile ilgili araştırma başlatıldığı ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Melikgazi Bölgesinde bulunan 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme, 657 sayılı yasaya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır."

Haber: KAYSERİ,

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