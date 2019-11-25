DHA YURT BÜLTENİ - 24

Kazada yaralanan kadının yakınları önce kamyonu taşladı sonra arbede çıkardı

Kütahya'da harfiyat kamyonunun çarpıp yaraladığı Sümbül Demir'in (69), yakınlarının tepkisi üzerine sürücü H.İ.K. yakındaki polis merkezine sığındı. Hastaneye kaldırılan Demir'in yakınları içeri alınmayınca burada da güvenlik görevlileriyle tartıştı. Yaşanan arbede sırasında 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Osman Gazi Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. Ray Sokak'a dönmeye çalışan H.İ.K. (55) yönetimindeki 43 AAF 398 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Sümbül Demir'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Demir, kamyonun aytında kalıp, ağır yaralandı. Kazayı gören Demir'in yakınları ile mahalle sakinleri, kamyona saldırdı. Bu sırada H.İ.K., kalabalıktan kaçmayı başarıp, yakındaki polis merkezine sığındı. Kalabalık ve haberi alıp kaza yerine gelen Demir'in yakınları, kamyonu taşladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Demir, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye gelen Demir'in yakınları hastaneye alınmadı. Bunun üzerine, güvenlik personeli ve yakınlar rasında arbede yaşandı. Arbedede bir güvenlik görevlisi, yüzene gelen yumrukla yaralandı.

Polis olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan sürücü H.İ.K.'nin sorgusunun devam ettiği, Sümbül Demir'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kadının müdahale ve ambulansa alınması

-Vatandaşların sinir krizi geçirmesi

-Olay yerinden detay görüntüler

-Hastane acil servis girişi

-Kalabalık ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları soğuktan korumak için battaniye örterek ısıtmaya çalıştı.

Kaza, Domaniç- Tavşanlı Karayolu Kantar Mevkii'nde meydana geldi. Tavşanlı'dan Domaniç ilçesine giden Nuri İmre yönetimindeki 43 YB 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Nuri İmre ve yanındaki Mustafa İmre, Mustafa Gökçe ile Sabriye Gökçe yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Nuri İmre, Mustafa İmre ve Sabriye Gökçe Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılırken Mustafa Gökçe ise Domaniç İlçe Hastanesine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, diğer ambulans gelene kadar yaralıları soğuktan korumak için battaniye ile ısıtmaya çalıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Ekiplerin müdahalesi

-Battaniyeye sarılı yaralılar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),-

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Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi (2)

"SİYASETÇİ HER ZAMAN DOĞRUYU KONUŞMALIDIR"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bulunan Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin açılışına, daha sonra üniversitenin Hukuk Fakültesi temel atma törenine katıldı. Binali Yıldırım, Bolu Valiliği'ni ziyaretinin ardından da AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Yıldırım, "Muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki hizipleri, kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üzerine yalan uyduruyor. Neymiş? 'Efendim külliyede Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de genel başkanı değiştirmek için görüşme yapıyormuş.' Yalancının mumu yatsıya kadar yanar dedik ama yatsı olmadan bunlar patladılar. Bu işin aktörleri birbirine girdi. Bizim başka işimiz yok mu kardeşim? Memleketin bin türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak? Kim olmayacak? Bununla uğraşacak vaktimiz mi var canım. CHP, Cumhuriyetin kurucu partisi. İktidara alternatif olması gereken parti ve onun lideri ne konuşurken, 10 düşünüp 1 söylemelidir. Bu milletin hoş görmeyeceği tek şey doğruyu söylememektir. Siyasetçi, şartlar ne olursa olsun her zaman doğruyu konuşmalıdır. Milletine karşı dürüst olmalıdır. Bizim siyaset anlayışımızda ne diyor Cumhurbaşkanımız 'Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

Boyut: 352 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kocaeli'de kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü

İzmit'te, Kocaeli Kadın Platformu üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenledi.

Kocaeli Kadın Platformu üyesi yaklaşık 100 kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İzmit'te yürüyüş düzenledi. İzmit Halkevi mevkiinde başlayan yürüyüşte 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' ve 'Dünya yerinden oynar kadınlar özgür' olsa şeklinde sloganlar atan grup üyeleri, Sabri Yalım Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. Platforma adına basın açıklamasını okuyan Sibel Yılmaz, "Sosyal medya etiketleri arasında bir kadının adını daha görmekten korkar olduk. Çünkü bu ya o kadının hayatta olmadığı ya da korkunç bir şiddete uğramasına rağmen adalet bulamadığı anlamına geliyor. Artık yeter. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok diyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yürüyüşten görüntü

Basın açıklaması

Detay

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Eskişehirli kadınlardan meşaleli protesto

Eskişehir'de 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle toplanan kadınlar, meşaleli yürüyüş düzenleyip, şiddeti protesto etti.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Ellerinde taşıdıkları dövizlerle kadına yönelik şiddeti protesto eden kadınlar, meşaleler yaktı. Porsuk Bulvarı'na kadar yürüyen kadınlar adına burada açıklama yapan platform üyesi Buse Aydemir, 25 Kasım'ın, Eskişehirli kadınlar için başka bir anlam taşıdığını belirterek, eski eşi tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın 44 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybettiğini ifade ederek, kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiğini söyledi. Aydemir, "Başka bir kız kardeşimizin daha tabutunu taşımaya tahammülüz yok artık ve tüm kadınlar olarak buradan Ayşe Tuba'ya bir söz veriyoruz. Seni koruyamayan hukuk sisteminin haksız tahrik, iyi hal indirimi ile eski eşin şiddetini himaye etmesine izin vermeyeceğizö diye konuştu. Yürüyüş sırasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü

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-Kadınların toplanması

-sloganlar atması

-Ellerindeki dövizler

-Yürüyüşleri

-Meşale yakmaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,