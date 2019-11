DHA YURT BÜLTENİ - 24

Marmaris'te 50 kişi yemekten zehirlendi

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, özel bir yemek firmasının çıkardığı akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan 10 inşaat işçisi ve 40 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 50 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Marmaris İlçesi'nin Armutalan Mahallesi'nde bulunan bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan ve içerisinde tavuk,köfte ve sütlaçtan oluşan 200 kişilik tabildot, çoğunluğu İçmeler Mahallesi'nde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine dağıtıldı. Yemeklerin bir kısmı ise bir inşaat firmasında çalışan 10 işçiye gönderildi. Akşam yemeğini yiyen 40 üniversite öğrencisi ve 10 inşaat işçisi bir süre sonra kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal şikayetlerle Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ambulans, taksi ve şahsi araçlarıyla geldi. Tedaviye alınan kişilere serum ve iğne tedavisi uygulandı. Akşam saat 21.00 sıralarından itibaren İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen öğrenci ve inşaat işçilerinin 11'i yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi. İlçe Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, rahatsızlanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaymakamlık talimatıyla İlçe Gıda ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Hastanelere halen zehirlenme şüphesiyle gidenlerin olduğu ve sayının artabileceği belirtildi. Hastanede tedavi sonrası taburcu olan öğrenciler ve inşaat işçileri yemek firmasından şikayetçi olmak için Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne gitti.

Üniversite öğrencisi Ahmet Aslanışık, "Akşam yemeğinde tavuk, köfte ve sütlaç yedik. Benim sadece midem rahatsızlandı. Ama arkadaşlarım iyi değildi" dedi. İnşaat işçisi Sinan Havan, "Şantiyede yemek yedik. Otelde inşaat içinde çalışıyoruz. Saat 20.00 gibi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile geldik. Durumumuz iyi.10 arkadaşımız yemekten zehirlendi" dedi.

HABER: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda yaralandı

Mersin 'in Tarsus ilçesinde, sokak ortasında, Nevzat Köse (30) ve 4 yaşındaki kızı Berra, kimliği belirsiz motosikletli 2 kişinin av tüfekli saldırısına uğrayarak yaralandı. Küçük Berra'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus Belediyesi 'nde çalışan Nevzat Köse, kızı Berra ile yürüdüğü sırada, iddiaya göre yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganlar, motosikletle kaçarken, baba- kız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba- kız hastaneye kaldırıldı. Başından ve göğsünden yaralanan Berra'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sırtından yaralanan Nevzat Köse'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildi (2)

5'İ TUTUKLANDI

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.F.T., S.Y., L.K., M.D. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.Y. ve S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Organize Sanayi Bölgesi kardeşlik protokolü imzaladı (2)

BAKAN VARANK, SANAYİ KURULUŞLARINI ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu'daki OSBK toplantısının ardından Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde OSB'lerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. Savunma sanayisine tekstil ürünleri üreten bir fabrikada incelemelerde bulunan Varank, çelik yelek, kumaş gibi ürünleri yakından inceledi. Varank, "Bakanlık olarak tekstil sektörünün talebi üzerine ikinci el makinelerle yapılan yatırımların da teşvik kapsamına alındı. Sanayicilerimiz ikinci el makinelerle daha çok yatırım yapabildi.Geleneksel olarak tekstilde güçlü bir ülkeyiz. İnşallah buradaki gücümüzü daha katma değerli bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

ENERJİDEN ARDA KALAN İLE TARIM YAPIYOR

Bakan Varank, Ergene ilçesinde bulanan Can Tekstil firmasının tekstil için kurdukları enerji santrallerinin atık ısısıyla kurdukları domates ve biber serasını gezdi. Can Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Can , 110 dönüm arazı üzerinde tarım yapıldığını belirterek, "110 dönüm arazi üzerinde tarımsal üretim yapmaktayız. Burada, domates ve biber üretimi yapıyoruz. Yılda dönümde 55 ton ürün almaktayız" dedi.

'EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR'

Tesisin medarı iftar edilecek bir tesis olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Burası tekstil fabrikasının çok ötesinde. Sanayiciliğe tekstille başlamışlar ama buradaki enerji tesisinden arta kalan sıcak havayı kurdukları bir serada kullanıyorlar. Burada ülkemizin medarıiftiharı bir serayı hayata geçirmişler, domates, biber üretiyorlar. Sağlıklı doğal ürünler üretiyorlar. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi sıfır atık projesine çok önem veriyor. Bizim hiçbir çıktımızı israf etmememiz lazım. Bir enerji tesisinden açığa çıkan sıcaklıkla böyle seralar oluşturulabilir ve ülkemizin hem tarımına hem de ekonomisine katkı sağlanabilir" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra Çerkezköy ilçesindeki ziyaretlerine Koç Şirketler Grubu'naa bağlı Arçelik Fabrikası'nı ziyaret edip, fabrika faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk tarafından Bakan Varank'a sunum yapıldı. Kısa bir sunumun ardından Varank ve beraberindekiler, Arçelik fabrikasının üretim tesislerini gezdi. Burada üretim tesisinde bulunan işçiler ile bir araya gelen Varank, toplu işçilerle toplu fotoğraf çektirdikten sonra fabrikadan ayrıldı. Bakan Varank ve beraberindeki protokol üyeleri Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hema Endtüstri, Pharmactive, Koçak Farma , BSH fabrikasını da ziyaret ederek fabrikaların üretim tesislerini gezdi. Çerkezköy'de beş fabrikayı gezen Bakan Varank daha sonra karayolu ile Kırklareli 'ne hareket etti.

Bakan Varank'a TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle eşlik etti.

